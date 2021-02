Musica Nova -festivaalin torstai tarjosi perspektiivejä ja esitti kysymyksiä siitä, mitä musiikki on nyt.

Klassinen

Musica nova: Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa. Varèse, Meredith, Steen-Andersen. Joht. André de Ridder, sol. Nicolas Hodges.

Nykymusiikkifestivaali Musica Nova järjestetään tänä vuonna striimin välityksellä koronapandemian takia. Torstaina ohjelmassa oli Helsingin kaupunginorkesterin soittamana Edgard Varèsen Déserts, Anna Meredithin Four Tributes to 4 am ja Simon Steen-Andersenin pianokonsertto solistinaan Nicolas Hodges, joka on myös kantaesittänyt teoksen. Kapellimestarina oli tänä vuonna viimeistä kertaa festivaalin taiteellisena johtajana toimiva André de Ridder.

Viimeisenä kuultu pianokonsertto oli illan itsestään selvä päätepiste. Välittömästi sen jälkeen olisi ollut jokseenkin mahdotonta kuunnella muuta.

Vuonna 2015 arvostetulla Carl Prisenillä palkittu konsertto on rajoja venyttävä mestariteos, säveltämisen ja konseptuaalisen ajattelun taidonnäyte. Voisi sanoa, että se piirtää klassisen musiikin rajoja etäämmäs, luo lisää tilaa hengittää; tavalla, jota itselleni ovat yleensä soivaa sisältöä selkeämmin edustaneet tietyt klassisesta musiikista kirjoittaneet kirjailijat.

Teos alkaa videolla flyygelin hidastetusta pamahduksesta betonilattiaan kahdeksan metrin korkeudelta. Myöhemmin putoaminen nähtiin myös tempossa sekä edestakaisin veivaten kuin steppaavat jalat. Orkesteri vastasi videon impulssiin viiveellä kuin sikeästi 1700-luvusta uneksinut antidiletantti aamutuimaan.

Pianoja on oikeastaan kaksi: flyygeli ja videosysteemiin yhdistetty syntetisaattori, jonka kautta flyygelin viereen viritetylle kankaalle piirtyi doppelgänger-versio Hodgesista soittamassa pudotettua flyygeliä.

Teos kehittelee räjähdyksestä syntyneitä teemoja. Osa soinnista on falskia, rikkiposautetulta flyygeliltä lainaten. Konsertto siis kirjaimellisesti luo uusia sääntöjä sille, mitä tarkoittaa ”soittaa oikein”.

Kaikki johtaa romanttisesta ja klassisestakin perinteestä lainattuihin selkeisiin mutta osin falskeihin ja kuin epätasaisen lasin läpi koettuihin viittauksiin, joiden kulminoitumana video-Hodges tuijotti yleisöä kohti pisteliäästi kuin alttarille kielloista huolimatta uhmakkaasti marssinut ja viinipikarin huulilleen nostanut kylähullu. Kuultiin myös rallattelevaa mykkäfilmisäestystä, jonka keveys on vinksahtanutta sorttia. Kaikki on tuttua, eikä mikään ole.

Hodges soitti briljantisti ja esitys oli hieno; kokonaistaideteos, joka jäi kytemään mielen päälle.

Konsertin aloitti Edgar Varèsen teos Déserts puhaltajille, perkussioille, pianolle ja elektroniikalle. Valinta oli osuva siksikin, että vuonna 1954 kantaesitetty teos on yksi elektroniikan käytön pioneeritöistä klassisen musiikin saralla.

Varèse on sanonut teoksesta, että se kuvaa paitsi autioita paikkoja myös ihmisen sisäistä autiutta, tilaa, jonne kukaan ei pääse. Nauhalta tulevat osuudet osien välissä keikuttavat käsitystä ajasta ja paikasta.

Itse esitys oli hieman tekninen. Selitys tälle on mielestäni yksinkertainen: uudempaa musiikkia soitetaan niin vähän. Orkesterilaisilta menee liikaa energiaa siihen, että asiat tulevat soitetuksi oikea-aikaisesti. Jännite ja fraasit jäivät vähän vajaaksi, toisinaan siirtymät plumpsahtivat ohi. Toivottavasti teos kuullaan pian uudestaan, mielellään sitten, kun koronarajoituksista päästään; toisistaan poikkeavia äänimaisemia näin suvereenisti yhdistävä teos vaatii akustisen tilan ympärilleen.

Anna Meredithin Four Tributes to 4 am sai Suomen ensiesityksensä torstain konsertissa. Yleensä teosta ei ole esitetty ilman säveltäjää, sillä Meredith on itse tuottanut teoksen elektronisen äänimaiseman reaaliajassa. Pandemian takia tätä konserttia varten oli tehty äänite.

Meredithin kyky yhdistää kevyt ja syvällinen on mielestäni vertaansa vailla. Siinä kuuluu hänen taitonsa monessa eri genressä; tässäkin teoksessa, vaikka se ei kuulu aivan suosikkeihini Meredithin tuotannossa. Ehkä teoksen nimelläkin on jotain tekemistä asian kanssa, tai oikeastaan uppiniskaisella mielikuvallani siitä, mitä kello neljä aamuyöllä tarkoittaa. Se on paitsi suden hetki, minusta myös hetki, jolloin ihminen on paljaimmillaan; usein syvässä unessa keskellä muulloin mahdottomia maailmoja, tai valvoen, todellisuuden hyperrealistisena kokien.

Meredithin teoksessa ajankohta on läsnä maailman kautta ennemmin kuin subjektiivisena kokemuksena. Ennen esitystä kuullussa haastattelussa hän kertoi, että oli kävellyt ulkona ja nauhoittanut eri paikkojen ääniä kello neljältä aamuyöllä. Koneet käynnistyvät, äänimaisema on melodista ja paikoin jopa sinfonista. Suden hetken outous, rajattomuus ja hähmäisyys pääsee esiin vasta teoksen loppupuolella. Aivan teoksen loppu on upea. HKO soitti monipuolisesti ja vivahteikkaasti, hienolla äänellä.

HKO:n konsertin loputtua nykymusiikkinautintoja pystyi jatkamaan puolen tunnin hengähdyksen jälkeen Youtuben puolella. Sibelius-Akatemian järjestämässä tilaisuudessa kuultiin Messiaeninkin opissa kouluttautuneen Iannis Xenakisin elektroninen sävellys La légende d’Eer. Teoksen voi kuunnella myös tänään torstaina kello 17. Linkki löytyy Musica novan sivulta.

Teoksessa liikutaan välillä luonnossa; välillä se saa lähes sietämättömän korkeine äänineen pohtimaan, mitä me itse asiassa emme kuule. Xenakis, joka on yksi tämän vuoden Musica novan kantavista voimista, on tunnettu arkkitehtonisia tiloja luovasta sävelkielestään. Jo pelkkien partituurien tuijottaminen on kuin olisi taidenäyttelyssä.

Esitys oli hyvä päätös torstain festivaalipäivälle, joka onnistui tarjoamaan perspektiivejä ja esittämään kysymyksiä siitä, mitä musiikki on nyt – ja mitä se kenties voisi olla. Ja ylipäätään siitä, mitä on olla, nyt.