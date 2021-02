Liisa Louhelan romaani Kaikkeus on meidän muistuttaa, miten räjähdysmäinen määrä valinnan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja naisilla on nyky-Suomessa edellisiin sukupolviin verrattuna.

Kaikkeus on meidän on Liisa Louhelan esikoisromaani.­

Romaani

Liisa Louhela: Kaikkeus on meidän. WSOY. 213 s.

Kainuun murre. Se alkaa soljua romaanin ensiriveiltä niin kodikkaasti ja luonnollisesti, että sen poljennosta tulee tärkeä osa lukukokemusta.

Ollaan Kainuun sydänmailla, 1930-luvulla. Suomi on ollut jakautunut punaisiin ja valkoisiin, sisällissota on repinyt maata kahtia ja viiltänyt syviä arpia. Köyhän talon tyttö Reeta jää orvoksi ja päätyy piiaksi Haikolan taloon. Hän tietää paikkansa, mutta uskaltaa silti unelmoida.

Olisiko hänelle tässä maailmassa kuitenkin jotain muuta tarjolla?

Suomussalmelta lähtöisin olevan Liisa Louhelan (s. 1986) esikoisromaani Kaikkeus on meidän ei yritä olla enempää kuin mitä on. Louhela luottaa siihen, minkä osaa.

Aate- ja oppihistoriaa tutkinut kirjailija kuvaa kainuulaista maalaisarkea ja Reetan mielenliikkeitä niin lempeästi ja tarkkanäköisesti, ettei mitään ihmeempiä tapahtumia kaipaakaan. Kirjailija tuntee maisemansa ja sen mentaliteetin.

Haikolassa asuvat myös piikana ja renkinä sisarukset Vanni ja Eljas, joista Vanni on koko lapsuuden ollut Reetan sydänystävä, valoisa uskovainen tyttö. Ystävyyden kautta kirjailija hahmottelee kaksi erilaista nuorta naista: olosuhteisiin sopeutujan ja kapinallisen haaveilijan.

Ajan hengen mukaan Haikolaan asettuu joukko romaneja, jolle Haikolan isäntä ja emäntä tarjoavat yösijan työtä vastaan.

Tässä joukossa on Tenho, kaunis romaninuorukainen. 1930-luvun moraalikoodeja uhmaten Reeta kulkee kielletyn rakkauden suuntaan. Tenho edustaa Reetalle vaihtoehtoista tulevaisuutta kaukana kotikylän ankeudesta.

Tässä asetelmassa Tenho on enemmän tilanteen tasalla, ja näkee Reetan naiiviuden ja fantasian mahdottomuuden. Tällaiset suhteet ovat lähtökohtaisesti tuomittuja, eikä esiaviolliseen seksiinkään suhtauduta hyvällä, aviottomista lapsista puhumattakaan.

Toisenlaisessa kulttuurissa kasvaneen yksilön saapuminen yhteisöön mullistaa aina jollakin tavalla. Erilaisen historian omaava ihminen kantaa mukanaan tarinaa, joka ei ole itselle tuttu.

Sitä houkuttelevuutta, fyysisen ja henkisen erilaisuuden vetovoimaa, myös Louhela kuvaa. Reetaa rinnalleen haaveileva Eljas on liian tuttu, Tenho edustaa lupausta muutoksesta, jostakin muusta.

Kaikkeus on meidän muistuttaa, miten räjähdysmäinen määrä valinnan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja naisilla on nyky-Suomessa edellisiin sukupolviin verrattuna. Pääosin muutos on tietenkin positiivinen, mutta loputtomilta tuntuvilla valinnan mahdollisuuksilla on joskus myös ikävät kääntöpuolensa.

Jonkunlaiset raamit ja reunaehdot voivat myös lisätä turvallisuutta, onnellisuutta ja vapautta.

