Ihmiskunnan historian aikana on laadittu monenlaista listaa, mutta yksi niistä on ylitse muiden, kirjoittaa Jussi Lehmusvesi.

Muusikko Herra Ylppö on listannut kappaleessaan Hämähäkkimiehen viholliset.­

Miksi kirjoitan? Miksi laittaa kirjaimia peräkkäin saadakseen aikaan jokin jossain määrin ymmärrettävä viesti?

No, tehdään lista:

1. Minulle maksetaan kirjoittamisesta pientä, mutta säännöllistä kuukausipalkkaa.

2. Pidän näppäimistön napinasta.

3. Pidän näppäimistön kosketuksesta sormen­päihin.

4. Koen tyydytystä laittaessani tekstiin jonkin ­sanan, jota en tietääkseni ole koskaan aiemmin käyttänyt.

Sehän oli helppoa. Vaikeampi kysymys sen sijaan on tämä:

Miksi elän?

Siitäkin on tehty jos jonkinlaista listaa.

Ihminen vaikuttaakin eläinlajina aika listaorientoituneelta. Jo muinaiset foinikialaiset (tai ehkä assyrialaiset) tekivät listoja omistamistaan elukoista.

Tämän jälkeen listoja on riittänyt. Viime vuosina ympäri planeettaa on tehty ns. bucket-listaa asioista, joita pitäisi tehdä ennen kuolemaa.

Niitä on sitten somessa jaettu muidenkin ihasteltavaksi.

Uudenvuodenlupauksista ämpärilistan erottaa täsmällisyys: ei luvata kuntoilla säännöllisesti vaan kiertää juoksemalla kaikki kaupungin artesaanipanimot.

Summer bucket -lista puolestaan on saatava ruksittua täyteen ennen lehtien kuolemaa.

Vastaavia elämä/kuolema-listoja on tehty ennenkin. Vuonna 2007 elämä tuli valmiiksi, kun oli nähnyt maailman seitsemän päivitettyä ihmettä.

Maailmanlaajuisella äänestyksellä valitut uudet ihmeet ovat Rooman Colosseum, Jordanian Petra, Perun Machu Picchu, Kiinan muuri, Rio de Janeiron Kristus-patsas, Chichén Itzá Meksikossa ja Taj Mahal Intiassa.

Olen nähnyt noista luultavasti kaksi.

Pahasti on elämä kesken.

Kirjoittaja tietää käyneensä Petrassa, joka on muinaisten nabatealaisten kaupunki.­

Helppoa ei ollut antiikin ihmiselläkään. Alkuperäiset maailman ihmeet olivat Artemiin temppeli, Babylonin riippuvat puutarhat, Faroksen majakka, Gizan suuri pyramidi, Halikarnassoksen mausoleumi, Rodoksen kolossi, Zeuksen kuvapatsas Olympiassa.

Lentokoneettomassa maailmassa tavallisen tallaajan lista todennäköisesti jäi omaanikin lyhyemmäksi.

Kirjailijoista listoja ovat tehneet muun muassa David Foster Wallace, Umberto Eco ja Nick Hornby. Sympaattisin listanvääntäjä on silti Erland Loen Supernaiivi -romaanin päähenkilö. joka pyrkii listojen avulla saamaan järjestystä tyhjäksi muuttuneeseen elämäänsä.

Ystäviä hänellä on kaksi: yksi huono ja yksi hyvä.

Samaan syssyyn rassukka listaa muutkin asiat, jotka hänellä on sekä ne, jotka häneltä puuttuu. Mikä tuottaa uuden ongelman: hänellä on listalla muun muassa hieno polkupyörä ja melkein uudet lenkkarit, mutta häneltä puuttuu esimerkiksi suunnitelma sekä tunne siitä, että asioissa on jotain järkeä.

Päähenkilö huomaa, että voisi hyvin vaihtaa vaikka kaikki omistamansa asiat innostukseen ja tyttöystävään.

Myös musiikkikappaleissa on monta hienoa listanlaatijaa. Yksi merkittävimmistä on eläinhoitaja Lapinlahden lintujen kappaleessa Paarma-tango, jossa listataan Korkeasaaren eläimet.

Ne ovat: hirvi, ilves, karhu, kotka, susi, peura, marsu, leijona, kärmes, laama, virtahepo, norppa, kärppä ja paarma.

Toinen tärkeä listakappale tuli vastaani hiljattain Vain elämää -ohjelmassa. Jostain syystä olen tähän asti onnistunut välttymään Herra Ylpön Lista Hämähäkkimiehen vihollisista-kappaleelta, mutta nyt se ui voimalla elämääni.

Näin kappaleessa lauletaan: Älä hyvästele. Älä mene. Älä menetä unelmia. Älä liukastu. Älä lipeä valitsemaltasi polulta. Muista, että elämässä tärkeintä on tehdä lista lempileffoista. Ja kauneimmista biiseistä. Lista Hämähäkkimiehen vihollisista.

Jotka muuten ovat: Tohtori Mustekala, Hiekkamies, Moukantappaja, Tärisyttäjä, Robottimestari, Valomestari, Virvatuli, Venom ja Vauhtipiru.

Muille artisteille Herra Ylppö kertoi kappaleen syntyneen tilanteessa, jossa elämä oli periaatteessa täydellistä, mutta jotain tuntui kuitenkin puuttuvan. Hän alkoi miettimään, mikä elämässä on tärkeintä. Ja havaitsi, että pienet jutut ratkaisevat.

Biisinikkarin kanssa samaa mieltä ovat monet lanttumaakarit. Psykologien mukaan näennäisen tarpeettomankin listan tekeminen voi vähentää ahdistusta ja antaa hallinnan tunnetta.

Sitä tunnetta voi sitten käyttää elämänsä todelliseen muuttamiseen.

Vielä on jäljellä listaykkönen. Kaikista maailman taideteoksissa esitellyistä listoista ehdottomasti upein löytyy käsikirjoittaja Duncan Macmillanin Every Brilliant Thing -näytelmästä.

Näytelmää on esitetty Suomessa ainakin nimillä Parasta elämässä ja Kaikki hienot jutut.

Siinä seitsenvuotias lapsi listaa elämän hienoja juttuja, ja yrittää siten estää äitiään yrittämästä itsemurhaa uudelleen.

Pienen lapsen listalla ovat muun muassa jäätelö, vesisota, raidalliset asiat, nauraminen niin, että maito tursuaa nenästä ja salaa uima-altaaseen pissaaminen.

Äidin itsetuhoisuus kuitenkin jatkuu. Lapsi kasvaa aikuiseksi, ja lista paisuu. Aikuiselle päähenkilölle hienoja juttuja ovat esimerkiksi toisiaan kädestä pitävät vanhukset ja kaikkien albumien seitsemäs raita. Listoja hän suosittelee jokaiselle.

”Jos pääsee elämänsä loppuun tuntematta itseään edes kerran musertavan masentuneeksi, ei luultavasti ole ollut tarkkana”, hän analysoi.

Kun kaikki yleisemmät asiat on käsitelty, listan kohdista tulee yhä tarkemmin määriteltyjä.

253263: Rauhallisuuden tunne, joka syntyy kun tajuat, että vaikka olet ongelmallisessa tilanteessa, et voi tehdä sille mitään.

Katsoin äskettäin HBO:lta näytelmästä tehdyn dokumentin, jossa pääosaa esittää hienosti näyttelijä Jonny Donahoe. Katsomisen jälkeen olo tuntui pitkään kiitolliselta. Päätin siis lisätä miljoonan briljantin jutun listaan vielä yhden asian.

1000 001: Herätä peiton alla vieressään lämmin kissa ja tajuta, että se on juuri aloittamassa kehräämisen.

Veikkaan, että jollain foinikialaisella on ollut listallaan sama.