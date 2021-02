Ylen kohutut kulttuurisarjat saivat jatkokseen jättisarjan kungfutselaisuudesta – Yleissivistävä sarja on myös pätevä kirjallisuusohjelma

Kungfutselaisuus auttaa ymmärtämään kiinalaisuutta, sanoo sarjat ideoinut ja toimittanut Juha-Pekka Hotinen.

Kungfutsen patsas seisoo hotellin edessä filosofin kotikaupungissa Qufussa itäisessä Shandongin maakunnassa. Kiinan hallitus on nostanut vanhan mestarifilosofin uudestaan arvoon.­

Maailman merkittävät uskonnot sisältyvät Suomessa peruskoulun opetusohjelmaan. Silti on ihmisiä, joiden mielestä niitä ei saisi esitellä valtiollisella ra­diokanavalla.

Kun Yle Radio 1 teki vuonna 2015 massiivisen luenta- ja keskustelusarjan islamin pyhästä kirjasta Koraanista, siitä syntynyttä kohua puitiin eduskuntaa myöten.

Pahastumista heräsi myös, kun se sai jatkokseen vuonna 2018 vastaavan sarjan juutalaisuudesta.

”Halusin nostaa ja laajentaa luentaohjelmiemme profiilia. Keskustelua syntyi, profiili nousi”, kuittaa sarjat ideoinut ja toimittanut Juha-Pekka Hotinen.

Nyt vuorossa on kolmas jätti­sarja, ja sen aiheena on kungfutselaisuus. Tämä yhteiskunnallinen ja moraalinen oppi on muodostanut Itä-Aasian henkisen selkärangan jo parituhatta vuotta.

Kiinassa kommunistipuolue pyrki hävittämään kungfutselaisuuden noustuaan valtaan 1940-luvun lopulla, mutta nyt vallanpitäjät pyrkivät jälleen hyödyntämään vanhaa filosofiaa.

Kungfutselaisuus ei ole uskonto samassa mielessä kuin vaikka islam, sillä siinä ei palvota korkeampia voimia.

Opetus oikeasta ja väärästä ei tule ylhäältä annettuna, vaan lähtökohtana on, että jokaisen tulee itse kasvaa kohti ”kunniallisuutta”, jonka tarkka määritelmä on tulkinnanvarainen.

Kungfutselaisuuden tunteminen auttaa ymmärtämään kiinalaista kulttuuria – esimerkiksi siihen sisältyvää hierarkkisuutta.

Uusi sarja ei ole uskonnollinen ohjelma, kuten eivät edeltäjänsäkään. Kirjoituksia kungfutselaisuudesta on yleissivistävää kulttuurijournalismia.

Sitä voi kuunnella myös kirjallisuusohjelmana nauttien hyvin jäsennellystä keskustelusta ja Pekka Savolaisen loistavasta vanhojen tekstien luennasta.

Juha-Pekka Hotisen kavereina tekstejä tulkitsee liuta asian­tuntijoita, joista Jyrki Kallio on myös kääntänyt suuren osan teksteistä ensi kertaa suomeksi.

Kungfutselaisuus loikkaa islamista ja juutalaisuudesta ­aivan eri kulttuuripiiriin.

”Nämä ovat valikoituneet sen mukaan, mikä on tuntunut ajassa tarpeellisimmalta”, Hotinen sanoo.

”Kungfutselaisuus piti ottaa, koska näyttää siltä, että Kiina edelleenkin paljolti demoni­soidaan yksinomaan kasvottomaksi sortokoneistoksi tai talouden kilpajuoksijaksi. Näihin ­medioidenkin hellimiin latteuksiin tarvitaan muita perspektiivejä.”

Ylen tiedotteessa puhutaan trilogian päätösosasta. Hotinen lupailee kuitenkin jo uutta kokonaisuutta.

”Itse siirtyisin seuraavaksi mieluiten afrikkalaisiin filoso­fioihin ja uskontoihin.”

Kirjoituksia kungfutselaisuudesta, Radio 1 klo 15.30 ja Yle Areena.