John Websterin Privat-dokumentti rakentuu Donnerin haastattelulle ja tämän ottamille valokuville pitkän elämän varrelta.

Jörn Donner kuoli vuosi sitten. Nyt olisi varmaankin helppo haksahtaa rähmälleen aiheen eteen tai yrittää naulata tilinpäätöksen nauloja arkkuun.

John Webster ei sorru kumpaankaan uunituoreessa dokumentissaan Donner – Privat, joka sai ensi-iltansa edelleen jatkuvalla Docpoint-festivaalilla.

Runkona on Donnerin viimeinen haastattelu, joka tehtiin dokumenttia varten joulukuussa 2019. Sen rungon suunnitteli Pirjo Honkasalo, mutta kysymykset esittää Webster. Niihin vastailee riutunut Donner, joka tietää kuolevansa pian.

Toinen iso rakennuspalikka ovat Donnerin valokuvat, joita hän napsi aina ja kaikkialla. Niitä on hänen matkoiltaan ja kesämökiltään, niissä on eksoottisia maisemia ja yksityisiä hetkiä muun muassa taannoisen tyttöystävän Harriet Andersonin kanssa.

Vaikka mukana on otteita elokuvista, valokuvat – ja jossain määrin kotifilmit – antavat elokuvalle kasvot. Ne vievät sisään Donnerin pitkään elämään. Niihin viittaa nimi Privat, yksityinen.

Elokuvaan on haastateltu myös muita. Eniten äänessä ovat Donnerin pojat Daniel, Johan ja Rafael – ja näyttelijä Harriet Anderson. He ovat läsnä nykyajassa vain ääninä. Pelkästään Donneria on kuvattu. Rakenne keskittää huomion napakasti päähenkilöön.

Donnerin työ – elokuvat, kirjat, politiikka ja niin edelleen – ei yhteen dokumenttiin mahtuisi. Taiteesta kuullaan kyllä olennaisia asioita.

Eikä dokumenttiin mahtuisi Donnerin iso persoonakaan. Hän piti johdonmukaisesti yllä ylimielistä kulissiaan läpi elämänsä. Viimeisessä haastattelussa sitä ei näy. Ei Donner silti vetistele tai nöyristele vaan käsittelee elämäänsä viileän terävästi.

Tyyli piti loppuun saakka, ja merkkimies sai arvokkaan ja näköisensä jäähyväisdokumentin.

Donner – Privat, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)