Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Villi tusina ★★

(USA 2003) 12 lasta jää isäparkansa (Steve Martin) hoteisiin äidin (Bonnie Hunt) työmatkan ajaksi. Shawn Levyn komedia vedonnee patakonservatiiveihin.

MTV3 klo 13.00

Itse ilkimys ★★★★

(USA 2010) Ketku Gru (äänenä Ville Haapasalo) saa vaivoikseen kolme orpoa pikkutyttöä. Animaatio valloittaa aikuisenkin. (K7)

Nelonen klo 16.30

I'll See You in My Dreams ★★★

(USA 2015) Eläkeläisnainen (Blythe Danner) ystävystyy tyttärensä ikäisen uima-altaita siivoavan nuorukaisen (Martin Starr) kanssa. Brett Haleyn draama ratsastaa harmaille panttereille suunnattujen elokuvien buumilla. (K12)

Frii klo 18.00

Sing ★★★★

(USA 2016) Koala (äänenä Matthew McConaughey) järjestää laulukilpailun eläimille. Idols-kisaa parodioiva animaatiossa kuullaan katkelmia yli 60 biisistä. (K7)

TV5 klo 18.50

The Founder ★★★

(USA 2016) John Lee Hancockin ohjaama elämäkerta kertoo Ray Krocista (1902–1984) (loistava Michael Keaton), joka laajensi McDonald’sista ensimmäisen maailmanlaajuisen franchisingketjun. Teos ei mairittele kohdettaan. (K7)

Hero klo 19.00

Vaiana ★★★

(USA 2016) Polynesialainen teinityttö Vaiana (äänenä Kaisla Heikkinen) yrittää pelastaa heimonsa, jonka tuleva päällikkö hän on. Disneyn animaatiota kritisoitiin sen ilmestyessä rajusti kulttuurisesta omimisesta. Voimakas teinityttö päähenkilönä kompensoi elokuvan syntejä (K7)

Nelonen klo 20.00

Aloha ★★★

(USA 2016) Afganistanin veteraani (Bradley Cooper) saapuu Havaijille hieromaan kauppaa alkuperäisväestön kanssa, jotta heidän mailleen voitaisiin perustaa avaruuskeskus. Cameron Crowen romanttisen komedian paras kohtaus naureskelee lempeästi miesten nonverbaaliselle viestinnälle.

TV2 klo 20.50

Yksin Marsissa ★★★★

(USA 2015) Astronautti (Matt Damon) jää yksin Marsiin. Ridley Scottin elokuvan päähenkilön selviytymistaistelu vetää vertoja Robinson Crusoen seikkailuille. (K12)

Sub klo 21.00

The Mist – Usva ★★

(USA 2007) Yliluonnollinen usva niittää ihmisiä ja asiakkaat (mm. Marcia Gay Harden) jäävät nalkkiin ruokakauppaan. Frank Darabontin jännäri on vaisu. (K16)

Hero klo 21.20

Armi elää! ★★★

(Suomi 2015) Näyttelijät harjoittelevat Armi Ratiasta kertovaa näytelmää. Jörn Donner rikkoo elämäkerran tavanomaista kaavaa. Minna Haapkylä esittää Armin roolin näyttelevää näyttelijää. (K7)

Teema klo 22.35

Zero Dark Thirty ★★★★

(USA 2012) Agentti (Jessica Chastain) päihittää mieskollegansa jahdatessaan Osama bin Ladenia. Kathryn Bigelowin toimintaelokuva välttää genrelle ominaisen yltiöpatrioottisuuden. (K16)

Kutonen klo 22.55

The Aviator – Lentäjä ★★★★

(USA 2004) Martin Scorsese ohjasi elokuvatuottaja ja ilmailuentusiasti Howard Hughesin (1905–1976) (taidokas Leonardo DiCaprio) elämäkerran. Elokuvan visuaalinen ilme on nostalgisen loistelias. Hughes pelkäsi hysteerisesti kulkutauteja ja sairasti pakko-oireista häiriötä. Elokuvaa ei voi olla katsomatta miettimättä koronaa. Cate Blanchett loistaa päähenkilön naisystävänä, näyttelijä Katharine Hepburnina. (K12)

Sub klo 23.50

Eatnanvulos Lottit – Maan sisällä linnut ★★★★

(Suomi 2018) Marja Helanderin lyhyen tanssielokuvan teemana on saamelaisalueiden omistajuus. Vakavaa aihetta käsittelevä teos yllättää huumorillaan. Pääosissa tanssivat Birit ja Katja Haarla.

Teema klo 23.55