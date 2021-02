Kas vain: Niillas Holmberg on kirjoittanut suomenkielisen romaanin, jonka näkökulma on suomalainen.

Se on huomionarvoista, koska Holmberg, 30, on saamelainen taiteilija ja aktivisti, joka oppi suomea katsomalla Muumeja televisiosta. Tähänastisella urallaan hän on profiloitunut Saamenmaan luonnon, ihmisten ja elämän kuvaajana. Ja Suomen valtion harjoittaman kolonialismin kriitikkona.