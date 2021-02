Maustetyttöjen nykyisenkaltainen suosio ei olisi ollut mahdollista vanhojen portinvartijoiden aikaan, sanoo pientä levy-yhtiötä johtava Aki Roukala. Suuret levy-yhtiöt toivovat lisää kilpailua suoratoistomarkkinoille.

Musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn maksavat käyttäjät saivat kuluneella viikolla sähköpostia, jossa ilmoitettiin kuukausimaksun korotuksesta.

Kerta oli ensimmäinen koko palvelun historiassa, kun maksua hinattiin ylös.

Hinnankorotus tulee näkymään myös musiikintekijöiden kukkarossa, vakuuttaa Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek Dagens Industrin haastattelussa.

Näin sanoo myös Teoston medialisensoinnista vastaava johtaja Markus Kaarto.

”Sopimukset on tehty sellaisiksi, että kun jaettava raha lisääntyy, myös musiikintekijöiden ja esittäjien saama korvaus kasvaa. Se tietysti edellyttää, etteivät ihmiset nyt irtisano tilaustaan.”

Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek suututti musiikkiväen syksyllä 2020 sanomalla, että artistien pitäisi tehdä enemmän töitä valittamisen sijaan.­

Musiikin kuuntelu mullistui 2010-luvun taitteessa, kun cd-levyt jäivät hyllyihin pölyttymään. Tilalle tulivat musiikin suoratoistopalvelut, etunenässä ruotsalainen Spotify, josta on tullut Suomessa synonyymi suoratoistopalvelulle. Spotifyta käyttää arviolta jo noin 2 miljoonaa suomalaista.

Spotify ei ole kuitenkaan kaikkialla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Apple Music ohitti kasvussa Spotifyn keväällä 2019.

Muusikot ovat purnanneet Spotifyn maksamista korvauksista vuosien ajan, mutta kuinka iso roisto Spotify sitten on?

Spotify teki monien start-up-yritysten tavoin tappiota lähes kymmenen vuotta, kunnes kaksi vuotta sitten se kertoi tehneensä historiallisen voitollisen tuloksen.

Yhtiö aikoo silti jatkaa kasvun tiellä voiton tavoittelun kustannuksella. Se hamuaa selkeää monopoliasemaa kaikenlaisen audion kuuntelualustana, jonkinlaisena globaalina megaradiona. Viimeisen parin vuoden aikana Spotify on ostanut ainakin puolen miljardin euron edestä podcasteja tuottavia yhtiöitä.

Ja koronapandemia on vain kasvattanut palvelun suosiota: kuukausimaksua maksavien premium-käyttäjien määrä nousi viime vuoden aikana 24 prosenttia, 155 miljoonaan.

Kansainvälisten vertailujen ja levy-yhtiöiden mukaan Spotify ei ole markkinan suurin roisto, vaikka sen maksamista korvauksista ovat valittaneet artistit Thom Yorkesta sellisti Zoe Keatingiin.

Youtube maksaa tiettävästi tekijöille huomattavasti vähemmän korvauksia. Tästä on purnannut viime aikoina muun muassa brittimuusikko Nadine Shah.

The Guardian -lehdelle puhunut Britannian Universal Musicin toimitusjohtaja David Joseph kertoi tammikuussa, että jo 70 prosenttia levy-yhtiön musiikista kuunnellaan Youtuben kautta, mutta niistä saadut tulot muodostavat ainoastaan viisi prosenttia levy-yhtiön tulovirrasta. Jutun mukaan brittiläiset levy-yhtiöt ansaitsevat jopa vinyylilevyjen myynnillä lähes kaksi kertaa enemmän kuin Youtube-toistoilla.

Youtube on kuitenkin niin tärkeä markkinointikanava, etteivät muusikot halua sieltä poiskaan. Spotifyn mammuttiasemasta huolimatta Youtube on myös ylivoimaisesti suurin kuuntelualusta Euroopassa. Esimerkiksi Ranskassa Youtuben kautta musiikkia kuunnellaan kolme kertaa enemmän kuin Spotifyn kautta.

Digital Music News on kerännyt tietoa eri suoratoistopalveluiden maksamista korvauksista artisteille, ja sen tilastoinnin mukaan sekä Tidal, Apple Music että Deezer jättävät kaikki Spotifyn taakseen artisteille maksettavissa korvauksissa. Ainoastaan Youtube maksaa Spotifytakin surkeammin.

Käyttäjämäärät kuitenkin ratkaisevat: mitä enemmän palvelulla on käyttäjiä, sen enemmän rahaa kulkee myös tekijöille.

Lisäksi kaikkien saatavilla olevien palveluiden toimintalogiikka perustuu samaan kaavaan: eniten rahaa saavat eniten kuunnellut artistit. Vaikka kaikki käyttäjät maksavat palvelusta saman verran, rahaa saavat eniten ne artistit, joiden kuuntelijat käyttävät palvelua erityisen aktiivisesti.

Esimerkiksi vain silloin tällöin klassista musiikkia Spotifysta kuunteleva suomalainen kuluttaja tulee tukeneeksi JVG:tä, Pyhimystä ja muita toistetuimpia artisteja. Lisäksi tilityslogiikka suosii lyhyitä kappaleita, joten pitkien klassisten tai jazz-teosten tekijät ovat systeemin häviäjiä.

Markus Kaarto­

Teoston Markus Kaarto on kuitenkin sitä mieltä, että Spotify on tuonut musiikkialalle myös paljon hyvää. Hän tuli itse alalle vuonna 2005, kun levymyynti oli pohjamudissa, eikä Spotify ollut vielä noussut. Piratismi kukoisti.

”Kun Spotify hinnoitteli aikoinaan kuukausimaksunsa melko alhaiseksi, se kilpaili piratismia vastaan. Nykyään piratismi on niin vaikeaa, että mieluummin kannattaa maksaa se kymppi kuussa. Heitä löytyy, jotka uhoavat lopettavansa Spotifyn tilauksen hinnankorotuksen myötä. Toivon, että ihmiset ymmärtävät, että se on loppujen lopuksi halpa hinta, kun ajattelee, että sillä saa koko maailman musiikin.”

Kaarto ei siis kannata Spotifyn boikotoimista.

”Premium-tilaajien maksut muodostavat kokonaisuutena musiikkialalle hyvän tulonlähteen. Jos siis haluaa kuluttaa eettisesti, kannattaa maksaa kuuntelemastaan musiikista. Jos käyttää ilmaisia palveluja, artisti ei saa paljon mitään. Mainoksista jaettava raha artisteille on minimaalista.”

Suoratoistopalveluiden musiikista maksamia korvauksia on vaikeaa vertailla, koska yleensä korvaus riippuu levy-yhtiön kanssa solmitusta sopimuksesta, ja jälleen levy-yhtiön ja artistin välisestä sopimuksesta. Jos levy-yhtiö käärii Spotify-soitoista suurimman siivun, se voi rahoittaa sillä esimerkiksi artistiensa levyn tekoa ja markkinointia.

The New York Times kertoi vuonna 2018, että tyypillisessä sopimuksessa Spotify maksaa 52 prosenttia yhden toiston tuottamasta tulosta levy-yhtiölle.

”Joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi Apple Music maksaa tekijöille paremmin, samoin Deezer ja Tidel. Mutta ne ovat Suomessa niin pieniä toimijoita, että tulo jää joka tapauksessa musiikin tekijälle pieneksi”, Kaarto sanoo.

Lisäksi kaikki palvelut tuottavat eniten tuloja suurille hitintekijöille, ja pienempien genrejen sekä esimerkiksi kestoltaan pidempien teosten tekijät jäävät soittelemaan lehdellä.

Tällaisen tilitysmallin vaihtoehdoksi on ehdotettu kuluttajalähtöistä mallia, jossa rahat kohdentuisivat tekijöille yksilöllisen kuuntelun mukaan. Kaarto sanoo, että markkinoilla olisi tilaa tällaiselle palvelulle.

”En näe, että suuret palvelut siirtyisivät käyttäjäkeskeiseen malliin, joten tarvittaisiin kokonaan uusi palvelu.”

Tai sitten palvelun pitäisi ottaa pienempi osa itselleen. Suomalaisen tutkimuksen mukaan Spotify ottaa noin 30 prosenttia, ja oikeuksienhaltijoille menee 70 prosenttia käyttäjämaksuista.

Mikäli joku nykyisistä suoratoistopalveluista siirtyisi käyttäjäkeskeiseen malliin, se voisi tarkoittaa hienoista korvausten kasvua tietyille musiikkityyleille, kuten klassiselle musiikille ja jazzille. Vastaavasti tuloja vähenisi hieman rapilta ja hiphopilta.

Kaarto muistuttaa, että kaikki, jotka palvelusta maksavat, ovat kuitenkin musiikintekijän puolella.

”Jos haluat tukea musiikintekijää tai artistia, niin katso edes se Youtube-videoon lisätty mainos. Silloin osa mainoksen korvauksesta menee tekijöille”, Kaarto sanoo.

Tämä on akuutti asia, sillä artistien keikka- ja konserttitulot ovat nyt nollassa. Siksi maailmalla artistit ovat liittyneet yhteen vaatimaan parempia korvauksia Spotifylta.

Mutta ehkä heidän pitäisikin neuvotella levy-yhtiöidensä kanssa.

Julkisuudessa esiteltyjen arvioiden mukaan Spotify tilittää tekijöille tuhannesta toistokerrasta noin 3–4 euroa.

HS:n tietojen mukaan levy-yhtiöille jää tästä yleensä noin 50–90 prosenttia.

Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostaman Maustetyttöjen tie suomalaisten sydämeen olisi ollut mutkikkaampi ilman suoratoistopalvelun tarjoamaa alustaa, arvelee duoa edustava Aki Roukala.­

Vaikka Spotify ei ole oikeudenmukainen klassisen musiikin tai jazzin tekijöiden näkökulmasta, on se myös demokratisoinut musiikin kenttää.

Mikäli musiikki ei olisi saatavilla suoratoistopalveluissa, ei se olisi suurimmalle osalle yleisöstä olemassa lainkaan.

Pari vuotta sitten itsensä läpi lyönyt Maustetytöt on kriitikoiden ylistämä yhtye, joka olisi tuskin saanut nykyisenlaista suosiota ilman Spotifyta. Suoratoistopalvelusta kun puuttuvat perinteisessä mielessä ”portinvartijat”, vaikka Spotifyn kuratoimien soittolistojen laatijat ovatkin tietynlainen jatkumo radion musiikkipäälliköille.

”Vaisummaksi olisi jäänyt Maustetyttöjen suosio, jos oltaisiin törmätty vanhan maailman radioiden musiikkipäälliköihin. Spotifyn ansiosta Maustetytöt on todella suosittu, vaikka se ei ole soinut kaupallisilla kanavilla ollenkaan”, sanoo Aki Roukala, Maustetyttöjen Is This Art! -levy-yhtiöstä.

Aki Roukala­

Roukalan mielestä musiikin digitalisaatio ei ole muuttanut tilannetta olennaisesti suuntaan tai toiseen:

”Tilanne on sama kuin ennen: ne joiden levyt ei myy, syyttivät siitä ennen levy-yhtiötä, ja nyt suoratoistopalvelua. En ole kuullut valitusta Spotifysta isoilta artisteilta koskaan.”

Roukala ajattelee, että Spotify on kuin uuden ajan radio, mutta uusille artisteille kynnys saada musiikkinsa yleisön saataville on huomattavasti matalampi.

”Vanhaan verrattuna tilanne on paljon parempi. Spotify ei pakkosyötä musiikkia ihmisille kuten radio, vaan ihminen tekee valinnan itse. Meidän kaltaiselle levy-yhtiölle, jonka idea ei ole tahkoa hetken hittejä, vaan tuottaa kestävää sisältöä, Spotify on radiota merkittävämpi media. Pakkosyöttö ei ole kauaskantoista: suosio loppuu yhtä nopeasti kuin soitto loppuu radiossa.”

Klassista musiikkia julkaisevan Ondine-levy-yhtiön Reijo Kiilunen sanoo, että klassisen osalta cd-levyjen myynti muodostaa edelleen suurimman tulovirran. Suoratoiston osuus on noin kolmannes.

Tämä on melko erityistä, sillä Suomen koko musiikkimarkkinan liikevaihdosta 89 prosenttia kertyi digitaalisista kanavista vuonna 2019.

Reijo Kiilunen­

Äänenlaatu on asia, jonka vuoksi Kiilunen passittaisi klassisen musiikin ystävät edelleen levykauppaan – siellä missä se on vielä mahdollista – tai sitten suoratoistopalvelu Tidalin pariin.

Tidalia pidetään suoratoistopalvelujen ”hyviksenä” – esimerkiksi poppari Taylor Swift veti musiikkinsa pois Spotifysta, ja nyt Tidal julkaisee Swiftin musiikin lisäksi muun muassa Madonnan ja Beyoncén musiikin yksinoikeudella, ennen kuin ne pääsevät levitykseen muihin suoratoistopalveluihin. Tidalista ei ole olemassa ilmaisversiota.

”Edes Tidalin äänenlaatu ei yllä cd:n tasolle, mutta se on kuitenkin huomattavasti parempi kuin Spotifyn”, Kiilunen sanoo.

Hänen mukaansa laadukkaamman resoluution suoratoistopalvelut tekevät vasta tietään Suomeen. Ranskassa klassisen musiikin ystävät käyttävät Qobuz-palvelua, joka on kuitenkin hyvin marginaalinen tekijä verrattuna jätteihin, joita Ranskassa ovat Spotifyn lisäksi Youtube ja Deezer.

Kiilunen seuraa kehitystä mielenkiinnolla: positiivinen asia Spotifyn kaltaisissa palveluissa on, että levyjen elinkaari on pidempi.

”Kun elettiin fyysisten levyjen maailmassa, painosten loppuessa äänite koki kuoleman. Suoratoistopalveluissa elämä jatkuu, mikä on ilahduttavaa sekä kuluttajille että artisteille itselleen.”

Klassisen musiikin saralla moni ei juhlinut levymyynnin kultakaudellakaan. Kiilunen muistuttaa, että levyt ovat vain yksi osa artistin työtä: se, jolla saa näkyvyyttä ja jolla edistetään esiintymismahdollisuuksia.

”Siinä mielessä tilanne ei ole muuttunut. On valitettavaa, että rojaltit ovat huvenneet, mutta äänitteiden teko on yhä tärkeää artistin urakehitykselle.”

Näkyvyys. Se on artistille yhtä kuin raha.

Eniten sentin kymmenyksiä saa striimauksesta se, joka lataa musiikkinsa Spotifyhin suoraan itse. Sekin on nykyään mahdollista. Mutta ilman levy-yhtiötä kappaleelle on vaikeaa saada palvelussa ”näkyvyyttä”.

Ja Spotifyn tapauksessa näkyvyys tarkoittaa ennen kaikkea palvelun kuratoimille soittolistoille pääsyä. Ne ovat varmin tapa saada paljon kuuntelukertoja, mutta listalle pääsy voi olla vaikeaa ilman levy-yhtiön myötävaikutusta.

Suomessa soittolistoja kuratoi yksi henkilö, Samuli Väänänen. Se musiikki, joka ei Väänäsen pöydällä käy, ei päädy soittolistoille Suomessa.

Alkuun isoimmat levy-yhtiöt olivat Spotifyn osaomistajia, ja heidän näkyvyytensä palvelussa oli itsestäänselvää. Keväällä 2018 Spotify listautui pörssiin – ja sen jälkeen suuret levy-yhtiöt ovat myyneet Spotifyn osakkeitaan.

Ylikansallisen Universal Music levy-yhtiön Suomen digijohtaja Juho Koikkalainen kertoo, että yhtiö omistaa muutaman prosenttiyksikön vähemmistöosuuden Spotifysta.

”Tällä ei ole vaikutusta kuratoitujen soittolistojen biisivalintoihin, vaan ne ovat täysin Spotifyn hallinnoimaa toimituksellista sisältöä.”

Juho Koikkalainen­

Koikkalainen kaipaa Suomeenkin Spotifylle todellista haastajaa.

”Kilpailu luo kehitystä ja palvelee sitä kautta yleisöä parhaiten. Tätä toivomme myös Suomen markkinalle. Tasaväkinen kilpailuasetelma on hyväksi kaikille osapuolille. Esimerkiksi Saksassa Apple, Amazon ja Spotify ovat tasaväkisiä kilpailijoita.”

Koikkalaisen mukaan eri palveluiden artisteille maksamien korvausten vertailu on harhaanjohtavaa, koska Spotifyta on mahdollista käyttää ilmaiseksi mainosrahoitteisena.

”Muilta palveluilta tämä free-taso puuttuu. Jos verrataan Spotify premiumia muihin palveluihin, ovat korvaustasot linjassa. Etenkin Pohjoismaissa suurin osa käyttäjistä on premium-käyttäjiä ja näin ollen korvaustaso on korkeampi kuin markkinoilla, joilla free-käyttäjiä on enemmän.”

Mahdollinen haastaja Spotifylle Suomessa voisi olla Amazon Music tai vaikkapa ranskalainen Deezer, joka on tosin vielä yli kymmenen kertaa pienempi toimija kuin Spotify 16 miljoonalla käyttäjällään.

”Emme kerro maakohtaisia käyttäjämääriä, mutta perhepakettimme ja hifi-laadun palvelumme ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Tilaukset ovat kasvaneet 37 prosenttia viimeisen vuoden aikana”, kertoo Deezerin kansainvälisestä viestinnästä vastaava Alice Kuh.

Deezerin perhepaketti maksaa nyt neljä euroa vähemmän kuussa kuin Spotify, joten hinta voisi houkutella uusia tilaajia meilläkin.

Artikkelia varten haastateltiin myös Spotifyn edustajaa.