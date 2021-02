Tuskin vähemmistö voi äkkiä saada mitään arvokkaampaa kuin kirjailijan, jonka teos osuu aikaansa.

Romaani

Niillas Holmberg: Halla Helle. Gummerus. 455 s.

Selittää pitää, ja Niillas Holmberg koukkaa välineekseen eteläisen Suomen nuorukaisen, joka asettuu Utsjoelle kirjaston­hoitajaksi ja haluaa perehtyä saamelaisuuden olemukseen.

Paljon hän on jo lukenut aihepiiristä ja lukee koko ajan lisää. Mutta tutustuminen ihmisiin ja vähittäinen juurtuminen maahan, jonkinlainen kylkiaistisuus, osoittautuu vielä tietoviisauttakin merkittävämmäksi metodiksi.

Olennaisin tutustumisen ja edes auttavasti samalle aallon­pituudelle alkuperäisväen kanssa oppimisen läksy on sen sisäistäminen, että maa ja ihminen kuuluvat yhteen. Aivan samalla tavalla nyt Holmbergin ensimmäisessä romaanissa Halla Helle kuin hänen viime vuoden runokokoelmassaan Jalkapohja luonto ei ole katseen kohde vaan osa verenkiertoa.

Saamenmaasta Samu, papin poika, on kuullut jo lapsena paljon isältään. Voimakkaimmin pohjoiseen häntä vetää kuitenkin etelässäkin maineeseen noussut alkuvoimainen ite-taiteilija Elle Hallala, joka käyttää taiteilijanimeä Halla Helle.

Rakkaus Elleen on rakkautta Saamenmaahan ja rakkaus Saamenmaahan rakkautta Elleen. Jos ja kun ratkaisee naisen mysteerin, ratkaisee myös Saamenmaan arvoituksen. Sekä toisin päin.

Mistään tavanomaisesta rakkausromaanista ei kuitenkaan ole kysymys: erotiikan Halle Helle ohittaa, ja etnografiassa se rypee.

Maan, kansan ja naisen olemuksen ydin vihjaa syvimmästä olemuksestaan jo viimeksi mainitun taiteilijanimessä: kylmä ja kuuma yhtä aikaa. Torjuva ja kutsuva. Arvoituksellinen ja selkeä.

Filosofiansa ja psykologiansa päntänneenä poikana Samu tietää dualismin, mutta kohtaa nyt arkipäivän kahtalaisuuden, joka kävelee omilla jaloillaan, eristäytyy mieluusti tunturiin, kalastaa ja marjastaa pikemmin kuin taiteilee.

Ympärillä – ja kantaväen sisimmässä – on maa, joka elää menneisyydessä, mytologioissa ja traditioissa, mutta kulkee kuitenkin modernisaation mukanaan tuomalla moottorikelkalla. Miten sovittaa oma sisin ja tunturin pyhille paikoille kaavaillut tuulivoimapuistot?

Kas siinäpä pulma.

Kolonialisaatiossa yksien elämästä päättävät toiset. Nyt näiden yksien, harvojen ja keinotekoisesti vedetyn valtion­rajan aivan pohjoisimmassa reunassa olevien ihmisten pitäisi pystyä dekolonialisaatioon (joka on romaanissa kovin usein toistuva sana). Hamletin hokemaa muunnellen ”To have or not to have rights”, kuten Halla Helle kiepauttaa.

Vaan kun alkuperäis­asukkaat ovat jo keskenäänkin monesta asiasta ihan eri mieltä. Kukahan sen Metsähallituksen kämpänkin loppujen lopuksi tuhopoltti?

Politiikan ylle ja ohitse romaanissa nousee mielensisäisyys. Elle lähettää Samulle lappusia, joihin hän on kirjannut alkuun tyystin käsittämättömiltä vaikuttavat unensa. Paitsi rakastettu Elle on potilas, joka Samun pitää lopulta sukeltaa pois psykoosista kuin antiikin heeros neidon vainajalasta, voittaa elämälle.

Niinpä samulipaulaharjuja, arvijärventauksia ja jaakkofellmaneja useammin Samun ajatuksissa ja keskusteluissa toistuvat nimet Sigmund Freud ja Carl Gustav Jung – vaivihkaa, piilotajuisesti tai ties minkä maagisen yhteyden tähden jopa Ellen koirien kohdalla. Kaikki kun liittyy kaikkeen.

Yksi ainakin on varmaa: mikään etelän stereotypia ei sovi Holmbergin saamelaisiin.

Täten käsissä on saamelaisuuden Taikavuori, joka lainaa Thomas Mannilta ainakin sen, että filosofinen keskustelu, diagnostisointi, taideteoriat sekä tiedon ja uskon vääntö, muun muassa ne, voivat jatkua loputtomiin lumen, usvan ja korkeuden huumauksissa. Ottakaa ja syökää. Toista tällaista kattausta ette löydä.

Tuntuuko Halla Helle toisinaan uuvuttavalta?

Kyllä.

Entä kokemuksena rikastuttavalta?

Ehdottomasti. On vaikea kuvitella, että vähemmistö voisi äkkiä saada mitään arvokkaampaa kuin kirjailijan, jonka teos resonoi ajassa. Yllättävät kultasuonet ja muut maaperän rikkaudet kun on parempi pitää vain ihan omana tietona, jotta ei synny isompia, väistämättä turmelevia valtaväestön ryntäyksiä.