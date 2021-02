Myöhemmin monet amerikkalaiset artistit, muun muassa Aretha Franklin, levyttivät Midnight Train to Georgia -kappaleesta oman versionsa.

Yhdysvaltalainen countrytähti Jim Weatherly on kuollut. Laulaja-lauluntekijä tunnetaan parhaiten hänen kirjoittamastaan 1970-luvun hittikappaleesta Midnight Train to Georgia. Weatherlyn kuolemasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Weatherly kuoli keskiviikkona kotonaan Nashvillessä Tennesseessä 77-vuotiaana. Perheen mukaan hänen kuolemansa oli luonnollinen.

Mississipissä vuonna 1943 syntynyt Weartherly oli ennen muusikonuraansa lupaava amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana hän julkaisi lähes kymmenen studioalbumia.

Hänen kirjoittamansa Midnight Train to Georgia nousi soitetuimpien kappaleiden joukkoon, kun laulaja Gladys Knight äänitti sen The Pips -taustaryhmänsä kanssa vuonna 1973.

Se voitti Grammy-palkinnon ja otettiin mukaan Grammy Hall of Fameen vuonna 1999. Sinne valitaan historiallisesti merkittäviä, vähintään 25 vuotta vanhoja kappaleita.

Myöhemmin monet amerikkalaiset artistit, muun muassa Aretha Franklin, levyttivät suositusta kappaleesta oman versionsa.

Gladys Knight ja the Pips saivat esitettäväkseen muitakin Weartherlyn hittejä, esimerkiksi laulut You’re the Best Thing (That Ever Happened to Me) ja Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye).

Weartherlyn kappaleita ovat levyttäneet myös muun muassa Neil Diamond, Glenn Campbell, Kenny Rogers, Garth Brooks ja Kenny Chesney.

Jim Weartherlyn soolouran suurin hitti oli I’ll Still Love You vuodelta 1975.

Hänet valittiin lauluntekijöiden kunniagallerioihin Nashville Songwriters Hall of Fameen vuonna 2006 ja Songwriters Hall of Fameen vuonna 2014.

”Kaipaan häntä jo nyt”, sanoi Gladys Knight tiedotteessaan. ”Rakastan häntä, tulen aina rakastamaan. Hän oli täynnä elämää ja rakkautta. Hän kirjoitti kaiken niin vaivattomasti ja sai minut rakastamaan countrya.”

”Aivan kuin meidät olisi tehty toisillemme”, Knight jatkoi. ”Niihin aikoihin afroamerikkalaiset eivät olleet kovin innoissaan countrymusiikista, mutta hän auttoi meitä tutustumaan siihen ja rakastamaan sitä.”