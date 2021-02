Foo Fightersin rock-äijät tekivät levyn, jolla he murtautuvat autotallista diskoon, ja se kuulostaa riemastuttavalta

Foo Fightersin uutuuslevyn Medicine At Midnight positiivinen syke muodostaa tervetulleen ristiriidan yhtyeen kotimaan synkille tunnelmille.

Rock

Foo Fighters: Medicine At Midnight. Sony.

★★★★

Nirvanan tuhkista vuonna 1994 noussut Foo Fighters on – epä­tyypillisestä synty­tarinastaan huolimatta – monella tavoin tyypillinen amerikkalainen stadionrock-yhtye.

Laulaja-kitaristi-lauluntekijä Dave Grohlin johtamasta yhtyeestä on kasvanut globaalissa musiikkibisneksessä itsenäinen toimija, joka omistaa tuotantovälineensä: treenihallit, studiot sekä nämä sisäänsä kätkevät kiinteistöt.

Foo Fighters ei kulje levy-yhtiön sanelemien aikataulujen mukaan, vaan päinvastoin.

Toisin sanoen Foo Fighters on päässyt asemaan, josta moni haaveilee. Se on taloudellisesti riippumaton ja vastuussa vain faneilleen.

Rockin historiassa on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka tällainen sinänsä terve yhtälö vakiintuessaan saattaa liimata yhtyeen turhankin tiukasti mukavuusalueelleen.

Se mikä oli joskus raikasta, taantuu vähitellen bisneksen rakenteita ylläpitäväksi ”tutuksi turvallisuudeksi”.

Foo Fighters on havahtunut tähän dilemmaan oikein tosissaan kymmenennellä albumillaan Medicine At Midnight. Levy on niin ilmiselvä yritys ulos mukavuusalueelta, että siihen olisi liiankin helppo asennoitua kyynisesti rock-miljonäärien keski-iän kriisinä.

Medicine At Midnight on ilahduttavan paljon enemmän. Se ei toki kirjoita rockin sääntökirjaa uusiksi, mutta se sentään yrittää vilpittömästi kiskaista tekijänsä kokeilemaan ja ajattelemaan uudella tavalla.

Ja tuo kiskaisu kuulostaa riemastuttavalta!

Riemastuttavuutta lisää se, että mikä paperilla näyttää luonnottomalta, kuulosta levyllä luontevalta.

Dave Grohlin innoittajat uusien kappaleiden kirjoittamisessa ovat ilmeisiä: David Bowien Let’s Dance -albumi sekä The Rolling Stonesin 1970-luvun lopulla suorittama monivuotinen metamorfoosi, jossa ”maailman suurin rockyhtye” sovitti sointinsa ajan modernien mustien rytmien, diskon ja funkin, kanssa yhteensopivaksi.

Sekä Bowie että The Rolling Stones tulivat mod-perinteestä, johon on aina olennaisella tavalla kuulunut tanssittava afroamerikkalainen soul- ja rhythm & blues.

Foo Fightersin soittajien tausta on puolestaan huomattavasti jäykkälantioisemmissa kulttuureissa, vitivalkoisissa punkissa ja grungessa. Tästä huolimatta Medicine At Midnight ei kuulosta väkinäiseltä, vaan vapautuneelta.

Ensimmäisen singlen Shame Shame Shamen itsetarkoituksellinen pastissius lähinnä huvittaa. Prince teki saman paremmin.

Kokonaisuus nousee jaloilleen kappaleissa Cloudspotter ja Medicine At Midnight, joissa Foo Fighters yltää jo samaan kuin esikuvansa; synteettisten ja napakoiden funk-rytmien ja kertosäkeissä kitaravetoisesti vapaaksi pääsevän areenarockin saumattomaan fuusioon.

Kappaleet muistuttavat myös siitä, että Dave Grohl laulaa riittävän vakuuttavasti ilman, että hänen on koko ajan pakko karjua kitarisat punaisina.

Mopo päästetään iloisesti käsistä levyn päättävässä Love Dies Youngissa, jonka väliosa tamppaa menemään lähes edm:nä ja jonka syntikkakuvio tuo mieleen brittiläisen New Order -yhtyeen.

Tämä kaikki on särökitaroita koko elämänsä ajan rämppäämään tottuneilta rokkiäijiltä piristävää vaihtelua. Olkoon heilläkin lupa tanssia.