Teemu Nikin ja Jani Pösön uudessa Mister 8 -sarjassa huumori on niin mustaa, ettei se edes ole enää hauskaa

Mister 8 -sarjassa moderni varakas nainen ylläpitää haaremia. Sarja on omalaatuista viihdettä, ja se vaatii katsojalta paljon.

Kuulostaako toimivalta idealta: Moderni varakas nainen on organisoinut ympärilleen miesten ringin, jossa hänellä on eri mies joka viikonpäivälle.

Miestenkin kannalta järjestely on sikäli mukava, että heillä on kuusi päivää viikossa aikaa muulle kuin parisuhteelle.

Systeemi on pyörinyt jo jonkin aikaa hyvällä menestyksellä, mutta sitten kuvioon astuu mies, joka rakastuu naiseen ja haluaa hänet yksin itselleen.

Idean ovat keksineet Teemu Nikki ja Jani Pösö, joiden aiempia yhteisiä tuotantoja ovat olleet muun muassa #lovemilla- ja Sekasin-sarjat sekä elokuva Armomurhaaja. Työparia yhdistää samanlainen musta ja aika kreisi huumori, jonka varaan myös uusi Mister 8-sarja on rakennettu.

Tässä huumori tummuu tummumistaan, eikä sarja oikeastaan ole ollenkaan hauska vaan jotain muuta. On varmasti makuasia, miten hyvin tyylilaji toimii.

Sarjan miehet edustavat erilaisia miestyyppejä ja ominaisuuksia. Yhdellä on kilpailuvietti enemmän pinnassa, yksi on feminiininen, yksi perheenisätyyppi, on julkkiskokki, sitcom-näyttelijä ja se yksi erityisen hankala, joka haluaa käyttää valtaa. Palomiestyyppi tippuu joukosta, ja tilalle astuu salaperäinen Juho, mies numero 8. Häntä näyttelee Pekka Strang.

Juho ryhtyy pelaamaan muita miehiä ulos, ja sarja etenee heidän heikkouksiensa mukaan.

Alkuun kaikki sujuukin aika helposti, mutta on selvää, että loppua kohti Juhon työ vaikeutuu. Muutenhan sarja olisikin täysin yllätyksetön.

Kaiken keskipiste on nainen, Maria, jota näyttelee Krista Kosonen.

Vuonna 2019 Strang ja Kosonen nähtiin epäsovinnaisessa suhteessa J-P Valkeapään elokuvassa Koirat eivät käytä housuja, joten tavallaan he jatkavat tässä siitä, mihin elokuvassa jäätiin. Miehellä on jälleen pakkomielle, ja naisella valtikka kädessään. Tällä kertaa vallan merkkejä ovat puheenjohtajan nuija ja kendo-miekka.

En ole varma, miten paljon sukupuoleni vaikuttaa, mutta en täysin hahmota, mitä Maria sarjassa edustaa. Nainen, joka haluaa kaiken ja jolle yksi mies ei riitä? Kumpuaako käsikirjoitus miesten riittämättömyyden tunteesta?

Mister 8 on omalaatuista viihdettä, ja se vaatii katsojalta paljon. Koukeroinen käsikirjoitus ja vahva visuaalinen tyyli mustavalkokuvauksineen vievät huomiota eri suuntiin kuten myös elektroninen musiikki. Osa-alueet eivät pelaa yhteen luontevasti.

Mustassakin komediassa voisi olla pieni ripaus inhimillisyyttä.

Mister 8, Elisa Viihde Via­play.