Radion sinfoniaorkesteri esitti perjantaina Rautavaaran Kaksi serenadia ensimmäistä kertaa Suomessa.

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 5. helmikuuta. Paula Sundqvist, viulu, Hannu Lintu, kapellimestari. Arvio tv-lähetyksestä. – Mozart, Rautavaara/Aho, Kodály.

Radion sinfoniaorkesterin perjantaikonsertin pääteoksena voidaan pitää Einojuhani Rautavaaran (1928–2016) viimeiseksi jäänyttä teosta Kaksi serenadia, joka kuultiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Kantaesityksessä solistina soitti vuonna 2019 Pariisissa Hilary Hahn, jonka levytys teoksesta ilmestyy ensi kuussa.

Sitä odottaessa on hyvä kuunnella vaikkapa Areenasta RSO:n, viulisti Paula Sundqvistin ja kapellimestari Hannu Linnun perjantaista esitystä.

Viimeisten vuosien teoksissaan Rautavaara ei enää juurikaan keksinyt uutta, vaan teki sävellyksissään aina vain uusia muunnelmia aiheista, jotka puskivat pintaan vuosikymmentenkin takaisista teoksista.

Varsinkin Rautavaaran 1970-luvun lukuisat kuorolaulut osoittautuivat hedelmälliseksi musiikkilaboratorioksi, josta hän löysi aiheita esimerkiksi orkesteriteoksiinsa. Niin vahva on Rautavaaran itselleen luoma musiikkiuniversumi, että esimerkiksi nyt kuulluista serenadeista ensimmäinen, Serenadi rakastetulle, sulauttaa saumatta toisiinsa aiheita kahdesta 1970-luvun lopun mieskuorolaulusta (Serenadi vaimolleni ja Lehdet lehtiä).

Toisessa serenadissa, Rautavaaran tuotannon viimeisessä teoksessa, aikajänne on vielä pidempi, kun kuullaan muistumia uran alusta 1950-luvulta, voimien päiviltä 1990-luvulta ja vanhuudesta 2000-luvulta. Vuoden 2004 vakavan sairauskohtauksen jälkeen Rautavaara tiesi elävänsä jatkoajalla, ja on kuvaavaa, että viimeiseksi jääneen sävellyksen nimi on Serenadi elämälle.

Aiheet hitsaa toisiinsa ennen kaikkea Rautavaaran musiikin vahva melodisuus ja laulavuus, joita kannattelevat hänen harmoniakäytäntönsä. Viulusolisti, RSO:n konserttimestari Paula Sundqvist soitti melodian pitkät linjat laulavasti ja täyteläisen romanttisesti. Koko orkesteri soitti täysipainoisesti Rautavaaran kaunista, jatkuvasti eteenpäin kehräytyvää legatolinjaa, johon harmonian lisäsävelet tuovat arvoituksellisuutta.

Rautavaaralta kesken jääneen orkestroinnin viimeisteli hänen vanha sävellysoppilaansa, ystävänsä ja kollegansa Kalevi Aho, joka on selvästi osannut asettua Rautavaaran saappaisiin. Serenadit soivat yhtenäisesti ja rautavaaramaisesti kapellimestari Hannu Linnun johtamana.

Jos Paula Sundqvist oli Rautavaaran teoksen tähti, Zoltán Kodályn Tansseissa Galántasta niitä olivat sooloklarinetisti Christoffer Sundqvist ja RSO:n muut puupuhaltajat pitkin teosta kuultavilla sooloillaan. RSO hehkutteli Kodályn kansanmusiikkipohjaisen teoksen huippuja romanttisella paatoksella. Konsertin aluksi kuultu Mozartin 35. sinfonia (Haffner) sai Linnulta ja RSO:lta virtaviivaisen tulkinnan.