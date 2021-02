Nokkeluutta, paksua nahkaa ja avoimuutta – ainakin kaikkea tätä vaaditaan hyvältä radiojuontajalta. Viisi kanavaääntä Suomen kuunnelluimmilta radiokanavilta kertoo, millaista heidän työnsä on.

Päivittäin kymmenet, jopa sadat, ihmiset puhuvat studiossa kaikesta mahdollisesta: päivän tapahtumista, uutisista, omasta elämästään, säästä tai vaikka juuri soitetusta kappaleesta.

Suurin osa suomalaisista ei todellisuudessa tunne heitä, mutta silti ylivoimainen enemmistö meistä kuuntelee joka viikko vähintään jonkun heistä puhetta. Kuuntelemme heitä työmatkalla, kotona, työpaikalla, kuntosalilla, kaupassa tai missä sattuukaan olemaan sopiva paikka.

Nämä ihmiset ovat radiojuontajia, -persoonia tai -kuuluttajia – nimitys riippuu siitä, mikä heidän tittelinsä milläkin radiokanavalla sattuu olemaan.

Radiokuuntelua seuraavan Finnpanelin mukaan kaikki radiokanavat yhteensä tavoittavat viikossa 89 prosenttia suomalaisista. Ei ole siis ihme, että radiojuontajista on viimeistään kaupallisten radiokanavien perustamisen jälkeen alkanut tulla fanitettuja – tai vihattuja – persoonia.

Radiojuontajien ja julkisuuden suhde on ristiriitainen. Vaikka juontajat tekevät kaiken työnsä julkisuudessa, vain pienestä osasta tulee Jaajo Linnonmaan kaltaisia koko Suomen tuntemia julkkiksia.

Monien nimet nousevat esille kanavan omien lähetyksien ulkopuolella lähinnä, jos ohjelmassa sattuu jotain erikoista – tai jos juontaja joutuu yhtäkkiä lähtemään.

Viime vuoden lopulla kohistiin jälleen ”suosikkijuontajien potkuista”, kun Sanoma-konsernin omistaman Nelonen Median radiokanavilla monen pitkään juontajan töitä tehneen työt loppuivat äkillisesti.

Radiojuontaja joutuu sietämään kovaa palautetta, ei lähtökohtaisesti paistattele lehtien palstoilla ja pelkää ainakin hitusen työpaikkansa puolesta. Silti juuri tuosta työstä lukuisat ihmiset haaveilevat jatkuvasti.

Millaista todella on olla ”radion suosikkijuontaja”? Tässä jutussa viisi kanavaääntä Suomen kuunnelluimmilta kanavilta Radio Suomesta, Radio Novalta, Radio Suomipopista, Yle Radio 1:stä ja Radio Rockista kertovat työstään.

Olga Ketonen, Radio Suomi.­

Olga Ketonen, Radio Suomi

”Minusta tuli radiojuontaja vahingossa. Olin lapsena varma, että haluan äidinkielenopettajaksi. Kun olin 17-vuotias, äitini kuoli enkä jaksanut keskittyä opiskeluun. Päädyin opinto-ohjaajan vinkkauksesta Otavan opistoon tiedotus- ja viestintälinjalle. 1990-luvun vaihteessa pääsin Helsingissä töihin Ylen nuorten toimitukseen. Samalla alkoi kuulua huhuja, että Yle on perustamassa nuorisokanavaa. Hain paikkaa, kuten tuhat muutakin ihmistä varmasti teki. Kun pääsin töihin Radiomafiaan, elämäni muuttui.

Radiomafia-aikana piti tottua huomioon. Se oli samaan aikaan kauheaa ja sielua hivelevää. Tuntui oudolta, kun minusta alettiin kirjoittaa lehtijuttuja. Huomio kasvoi entisestään, kun päädyin juontamaan televisioon. Jossain vaiheessa kusi nousi päähän. Onneksi se tuli myös sieltä pois. On hyvä, jos kusi nousee päähän nuorena, koska sitten se ehtii lähteä myös pois. On juontajia, joilla se on jäänyt sinne.

Oli jännää, että ihmiset luulivat minua äänen perusteella ihan erinäköiseksi kuin mitä oikeasti olin. Siihen aikaan ei ollut sosiaalista mediaa tai muuta, joten kuulijat eivät oikeasti tienneet, miltä juontajat näyttävät.

Kuuntele Olga Ketosen työskentelyä Radio Suomessa:

Palautetta tulee tässä työssä paljon, ja sitä pitää oppia sietämään. Palautteen määrässä on ollut isoja eroja sen perusteella, millä kanavalla olen työskennellyt. Kun palasin Radio Aallosta Yle Puheen juontajaksi, vastassa oli todellinen myrsky. Meinasin mennä siitä ryöpytyksestä ja haukkumisesta rikki.

” ”Olet aikaisemmin ollut ämpärissä ja nyt olet valtameressä”

Radio Suomessa palautetta saa todella paljon, koska se on Suomen kuunnelluin kanava. Edelleen jotkut Radio Suomen kuuntelijat taitavat pitää minua ’nuorisokanavajuontajana’, eli heidän kategoriassaan tyhmänä, vaikka olen yli 50-vuotias. Kun päivittelin palautteen määrää, Radio Suomen kollega sanoi minulle, että olet aikaisemmin ollut ämpärissä ja nyt olet valtameressä.

En ole ajatellut, että radiojuontajan työ olisi erityisen tuulinen. Televisio on mielestäni paljon vaikeampi. Siellä tehtiin ainakin yhdessä vaiheessa todella nopeasti päätöksiä ohjelmien lopettamisesta ja töiden päättymisestä. Radiossa en ole kokenut leikkurin olleen niin ankara.

Radiolähetyksissä vaikeaa on se, että niiden tekemisen pitää kuulostaa helpolta, vaikka se ei todellakaan ole helppoa. Minkään kanavan ei pitäisi mielestäni luvata, että se on ’hauska kanava’. Hauskuus on jokaiselle erilaista. Oleellista on saada tehdä kiinnostavia lähetyksiä. Jos on sydämen sivistystä, on helppo olla nokkela iästä riippumatta.”

Anssi Honkanen, Radio Nova.­

Anssi Honkanen, Radio Nova

”Minusta ei todellakaan pitänyt tulla radiojuontajaa. Tein aikoinaan pienelle paikallisradiolle biisejä ja keikkailin samoihin aikoihin dj:nä. Soitin ysärimusiikkia, joten ehdotin, että voisin tehdä tuolle kanavalle perjantai-iltaan ysäriohjelman. Se oli aika kammottavaa, mutta siitä heräsi kiinnostus näihin töihin.

NRJ:llä aloin tehdä Aamupojat-ohjelmaa Renne Korppilan kanssa. Välillä tuntuu, että nuoria innokkaita tekijöitä pyritään hillitsemään, etteivät he innostu liikaa ja kokeile älyttömyyksiä. NRJ:llä ei ollut sellaista: kaikkea tuli tehtyä, myös sellaista, mikä ei ollut fiksua. Mielestäni radion tekijää ei saa rajoittaa liikaa, ja Aamupojat oli tämän ajattelun ilmentymä.

Silti Aamupoikienkaan aikana en pitänyt itseäni julkkiksena, vaikka teen julkista työtä. En ole juurikaan näkynyt televisiossa, joten harva tunnistaa minut ulkonäöltä. Renne oli meistä kahdesta aina se, joka oli enemmän esillä julkisuudessa, ja hyvä niin, koska nautin enemmän taustalla hääräämisestä. Moni on sanonut tällä alalla, että nuorena kusi nousi päähän, mutta minä en koskaan kokenut sitä.

” ”Voin olla kiinnostava radiossa vain, jos pystyn riisumaan kaikki henkiset suojapanssarit”

Kuuden vuoden jälkeen tuli olo, että tie NRJ:llä on kuljettu. Oli valtava kriisi lähteä kanavalta ja Aamupojista. Menin Voicelle ja jouduin karistelemaan pois sellaiset tekemisen tavat, jotka eivät enää toimineet.

En pidä sanasta ’radiojuontaja’, puhun ennemmin radiopersoonista. Tämä työ ei ole minulle vain juontamista, tässä on oltava täysin avoinna omana itsenään. Voin olla kiinnostava radiossa vain, jos pystyn riisumaan kaikki henkiset suojapanssarit ja kertomaan omat noloimmatkin jutut. Olen esimerkiksi kertonut suorassa lähetyksessä, miten kusin edellisenä yönä sänkyyn ja vaihdoin lakanat vaimon nukkuessa. Ei se tehnyt minusta coolia, mutta oli viihdyttävää radiota.

Tältä kuulostaa Anssi Honkanen työnsä ääressä Radio Novalla:

Joillakin nykypäivän juontajilla on se ongelma, että oma juontajabrändi on alisteinen somessa itsestä annettavalle siloitellulle kuvalle. Tärkeämpää on näyttää hyvältä kuin antaa itsestään rehellinen kuva. Silloin ei mielestäni pysty olemaan rehellisesti oma itsensä lähetyksissä, ja se kuuluu myös ohjelmissa.

Nykyisin olen Radio Novalla, jossa saa valtavasti palautetta. Olen urani aikana saanut kuulla paljon mielipiteitä persoonastani, mukaan mahtuu myös valtavan määrän kurapalautetta. Osa lahjakkaista radiotekijöistä ei pysty suoriutumaan töissä sen takia, että kesken lähetyksen voi saada viestejä, joissa lukee, että ’Olet ruma ja sun lähetys on sontaa’.

Henkilökohtaisesti minulla on ollut niin onnellinen tilanne, ettei ole tarvinnut olla huolissaan töiden jatkumisesta. Uskon myös, että oikeasti ammattitaitoisille radiopersoonille löytyy jossain vaiheessa uusia töitä, vaikka joltain kanavalta joutuisikin pois ohjelmien vaihtuessa. Vetovoimaisia radion salat hallitsevia persoonia ei ole jonoksi asti täällä.”

Tinni Wikström, Radio Suomipop.­

Tinni Wikström, Radio Suomipop

”Oli aika sattuman kauppaa, että minusta tuli radiojuontaja. Olin lapsena haaveillut juontamisesta tai esiintymisestä. Kun kävin laskettelemassa lapsena, ’juonsin’ samalla itsekseni ääneen omaa lasketteluohjelmaa. En koskaan opiskellut alaa, mutta ystäväni kautta tutustuin Kristiina Komulaiseen, joka oli silloin juuri perustamassa uutta Loop-radiokanavaa.

Ystäväni oli puhunut minusta Kristiinalle, ja hän halusi tavata minut. Päädyin ensin kesätuuraajaksi Metro Helsinki -kanavalle, ja kun työstäni siellä pidettiin, minut pyydettiin Loopin juontajaksi. Olen todella kiitollinen, että minulle on käynyt näin. Kun aloitin Metro Helsingillä kesällä 2013, jäin aivan yksin studioon sen jälkeen, kun minut oli opetettu käyttämään laitteita. Ensimmäisenä päivänä istuin yksin studiossa ja mietin, mitä hittoa oikein teen.

Myöhemmin siirryin Suomipopille. Suomipopin ja Loopin ero on valtava: Suomipopilla pääsee puhumaan ihan toisella tavalla, mikä oli minulle kivaa, koska olen puhelias ihminen. Myös palautteen määrä muuttui Suomipopille tullessa. Enimmäkseen saamani palaute on ollut todella kivaa, ja ala-arvoisesta palautteesta yritän olla välittämättä. On harmi, jos ihmisellä on niin huono fiilis, että se pitää purkaa ulos sillä tavalla.

Tältä kuulostaa Tinni Wikström työssään Radio Suomipopilla:

Suomipopin tapahtumissa on tullut paljon kivoja kohtaamisia ihanien ihmisten kanssa. Parhaiten mieleen jäävät juuri kohtaamiset sellaisten kuulijoiden kanssa, joille on jäänyt jokin erityisen vahva muistijälki lähetyksestämme. Välillä aina unohtaa, että lähetyksemme on mukana ihmisten iloissa ja suruissa. Niiden palautteiden merkitys on valtava verrattuna siihen, että joku kirjoittaa, että ’Viekää tuo Tinni pois studiosta’.

” ”Kun itselleni sattuu jotain, kirjoitan sen ylös, jotta voin kertoa sen radiossa”

Jokainen varmasti miettii omasta työstään, onko se ikuista. Olen tyyliltäni kuitenkin sellainen, etten halua huolestua etukäteen asioista, jotka eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. Siksi en ole miettinyt suuremmin töiden jatkumista. Tärkeintä on, että teen työni hyvin.

Uskon, että ihmisellä pitää olla lähtökohtaisesti tietynlainen luonne, että pärjää radiojuontajana. Joitain kertomistapoja ja omien heikkouksien sietämistä voi toki opetella, mutta nokkeluutta on vaikeaa oppia. Kaikista ei ole juontamaan – samalla tavalla kuin minusta ei olisi esimerkiksi lääkäriksi.

Tärkeintä juontajana on oppia sietämään omia heikkouksiaan. Lähetyksessä pitää pystyä kertomaan kaikkein kauheimmat itselleen sattuneet jutut, koska ne tekevät itsestä kuulijoiden mielissä kiinnostavan ja samaistuttavan. Kun itselleni sattuu jotain, mikä menee ihan perseelleen, kirjoitan sen ylös, jotta voin kertoa sen radiossa.”

Timo Teräsvuori, Ylen Ykkönen.­

Timo Teräsvuori, Yle Radio 1

”Minä en ole ’juontaja’, mutta samaa työtähän tämä pohjimmiltaan on. Radiossa puhumista ja sen kertomista, mitä nyt tapahtuu. Radio 1:ssä olemme pitäneet kiinni nimikkeestä radiokuuluttaja.

Meillä kuuluttaja puhuu aina siitä, mitä kanava lähettää. Emme juttele kissoistamme tai siitä, että olemme liukastuneet matkalla töihin. Kaikki kertomamme tieto on toimittajien omista ohjelmistaan meille antamaa. Tehtäväni on sitoa se valtava kirjo omalla itselläni Radio 1:n kokonaisuudeksi.

” ”Emme juttele kissoistamme tai siitä, että olemme liukastuneet matkalla töihin”

Aloitin kuuluttajana vuonna 1988. Olin lukenut yliopistossa pääaineena germaanista filologiaa ja muita kieliteitä. Olin kiltti pieni opiskelija ja näin fonetiikan laitoksella ilmoituksen, että joku etsii koehenkilöä ääntämään suomen kielen sanoja tutkimukseensa. Tutkimusta tehnyt nainen sanoi minulle koeääntämisen aikana, että minulla on hyvä ääni. Hänen kaverinsa oli päätynyt radioon kuuluttajaksi ja hän kehotti minuakin hakemaan samaan työhön.

Soitin silloiselle pääkuuluttajalle Pentti Fagerholmille, joka sanoi, että ei ääneni ainakaan puhelimessa kuulosta huonolta. Hän kehotti seuraamaan Ylioppilaslehteä ja hakemaan paikkaa, jos sellaisesta ilmoitetaan. Ensimmäisten lähetysten juontaminen oli hirveän jännittävää. En pystynyt syömäänkään.

Kuuntele Timo Teräsvuoren työskentelyä Yle Radio 1:ssä:

Musiikista olen aina pitänyt ja jo nuoresta alkaen myös klassisesta musiikista. Olen ollut huomaavinani, että ääneni tai nimeni saatetaan joskus ohimennen tunnistaa. Palautetta tulee aika vähän, mutta kun sitä tulee, sen muistaa. Jouluisin tulee muutama kuuntelijakortti. Nyt meitä on kiitelty siitä, että kun maailmassa kaikki liikahtaa paikaltaan, on sentään jotain pysyvää: Radio 1:n rauhalliset kuuluttajat.

Ylen kuuluttajina kannamme yllämme pitkää perinteiden viittaa. Siihen kuuluu esimerkiksi se, että lähetyksessä pitää puhua hyvää suomen kieltä, josta saa selvää. Perinne ei saa kuitenkaan kahlita työtä liiaksi: jos toimisimme vielä samoin kuin 35 vuotta sitten, olisihan se erikoista. Toivottavaa on, että kuuntelijalle tulee kuuluttajasta hyvä mieli eikä sellainen, että ’Olisi nyt jo hiljaa’. Koen, että tämä on arvokasta työtä.”

Marce Rendic, Radio Rock.­

Marce Rendic, Radio Rock

”Minusta tuli radiojuontaja aika klassisella tavalla. Olin pitkään sitä mieltä, että menen joskus radioon. Pääsin ensin Laajasalon opistoon opiskelemaan ja sitten koulun kautta radiohommiin kaupalliselle kanavalle. Kaupalliselta puolelta päädyin Ylelle, jossa olin vuosia YleQ:lla ja Radio Suomessa. Kun Nelonen perusti radiokanavat, ensimmäisten joukossa Radio Rockin, minut pyydettiin tänne. Olen juontanut Rockilla alusta lähtien.

En todellakaan koe olevani julkkis. Minulla on työkavereita, jotka tekevät televisiosta. Suomessa kliseisesti ajateltuna voi olla tunnettu henkilö äänellään, mutta julkkis sinusta tulee siinä vaiheessa, kun sinut isketään kasvoillasi tv-ohjelmaan. Se on sama kuin näyttelijöillä. Teatterissa voi tehdä helvetisti hommia, mutta saa kävellä täysin rauhassa kadulla, kunnes menee tv-sarjaan tai elokuvaan.

Tämän kanavan ydinjuttu on ollut se, että olemme olleet tapahtumissa, risteilyillä ja vastaavissa ihmisten tavoitettavissa. Siellä ihmiset tunnistavat ja tulevat juttelemaan. Palautettakin tulee paljon, myös sellaisilta kuulijoilta, jotka ovat saattaneet soittaa lähetykseen säännöllisesti yli kymmenen vuoden ajan. Joskus olen saanut viestillä tiedon, että joku aktiivinen kuulija on kuollut. Sellainen koskettaa monella tasolla.

Kuuntele Marce Rendicin työskentelyä Radio Rockissa:

Karuakin palautetta tulee, mutta siihen pitää tottua. Jos joku sanoo, ettei haukkuminen tunnu pahalta, se on vale. Totta kai se tuntuu pahalta. Erityisesti aluksi uusia juontajia haukutaan paljon, ja siksi yritän aina muistuttaa heitä, että ’Tiedätkö kavereistasi ketään, kuka olisi lähettänyt palautetta radioon’. Yleensä eivät tiedä.

” ”Julkkis sinusta tulee siinä vaiheessa, kun sinut isketään kasvoillasi tv-ohjelmaan”

Etsin paljon puheenaiheita ohjelmiin ajankohtaisista tapahtumista tai esimerkiksi tv-ohjelmista. Kuuntelijat kiittävät tv-ohjelmavinkeistä. Paljon tekeminen on myös muuttunut siitä, kun Radio Rock aloitettiin. Monia juttuja ei voisi tehdä nykyisin. En sano, että ihmiset ovat tulleet varovaisemmaksi, mutta aika on erilainen. Pitää miettiä, mitä viitsii suorassa lähetyksessä sanoa.

Olen itsekin joutunut urani aikana lähtemään kanavalta yhtäkkiä, juuri ennen kesälomaa. Se tuli itselleni ihan puun takaa. En sano, että tämä työ on mitään pelon kanssa elämistä, vaan ennemmin tämän alan tuulisuuden kanssa on oppinut elämään. Nyt olen vain toivonut, että reilusti varoitettaisiin ainakin hieman etukäteen, jos hommat ovat loppumassa.”

