Trilleri Helsinki-syndrooma kuvataan Suomessa ensi kesänä.

Televisiosarja Sorjonen on ollut valtava menestys maailmalla, jossa se tunnetaan nimellä Bordertown. Sen kansainvälisestä jakelusta on vastannut suoratoistopalvelu Netflix ja kaikkiaan sarja on myyty 180 maahan.

Nyt maailmalla kohistaan jo saman tekijäryhmän seuraavasta sarjasta Helsinki-syndrooma. Miikko Oikkosen kirjoittaman trillerin pääosassa nähdään Peter Franzen, ja Viikingit-tähden tulevasta roolista on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalainen Variety-lehti.

”Sarjan kuvaukset alkavat kesällä Suomessa. Kyseessä on kansainvälinen tuotanto, jonka tekijät ovat suomalaisia”, kertoo Oikkonen, joka käsikirjoituksen lisäksi vastaa koko tuotannon sisällöstä eli toimii sen ”showrunnerina”. Sarjan näyttelijöitä ei Franzénia lukuun ottamatta ole vielä julkistettu. Tuotantoyhtiö Fisher Kingin tuottaman sarjan päätilaajana toimii Yleisradio ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Helsinki-syndrooma kertoo Elias Karo -nimisestä perheenisästä, jonka elämään 1990-luvun lama on jättänyt jäljet.

”Hän kaappaa neljä toimittajaa panttivangiksi saadakseen äänensä kuuluviin”, Oikkonen paljastaa kahdeksanosaisen sarjan juonesta.

Sarjan kirjoittaminen alkoi juuri ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Pandemia kirjoitettiin juoneen mukaan ja se teki tarinasta maailmanlaajuisesti vielä ajankohtaisemman, Oikkonen kertoo.

”Sekä lama että koronaepidemia ovat ääritilanteita, jotka ajavat ihmisiä etenkin taloudellisiin hankaluuksiin. Molempien aikana valtio tekee päätöksiä, jotka auttavat toisia, mutta ajavat toiset vielä suurempaan ahdinkoon”, Oikkonen sanoo.

Olivia Ainali (vas.), Anu Sinisalo ja Ville Virtanen näyttelevät Sorjosessa. Tulevassa Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvan rooleissa nähdään tv-sarjasta tuttuja näyttelijöitä.­

Myös kolmen kauden jälkeen päättyneen Sorjonen -televisiosarjan ystäville on luvassa hyviä uutisia, sillä elokuva Sorjonen: Muraalimurhat saa ensi-iltansa ensi syksynä.

Sen päärooleissa nähdään televisiosarjasta tutut Ville Virtanen, Anu Sinisalo ja Sampo Sarkola, mutta elokuva on itsenäinen tarina eikä vaadi sarjan tuntemista. Muraalimurhien juonen laittaa liikkeelle sosiaalisen median äänestys, jossa ihmiset antavat ääniä henkilöille, joita ilman maailma olisi parempi paikka. Kun kolme eniten ääniä saanutta henkilöä katoaa, Virtasen esittämä rikostutkija Sorjonen pyydetään takaisin töihin selvittämään viharikoksia.

Yhtenä elokuvan tilaajana on Netflix, joten suuri kansainvälinen yleisö lienee taattu.