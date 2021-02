Toivoin varhaisesta naisarkkitehdista elämäkertaa ja tanskalaiskirjailijalta suomennosta, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Suvi Ahola.

En toimittajana useinkaan mieti, onko minulla valtaa, mutta siitä olen vakuuttunut, että lehteen kirjoittamalla saa vastauksia kysymyksiinsä ja toiveisiinsa. Näin kävi taas viime viikollakin.

Ensin kirjoitin arvion Pirkko Soinisen arkkitehti Wivi Lönniä käsittelevästä romaanista Valosta rakentuvat huoneet. Esitin siinä, että romaanin lisäksi yksi Suomen ensimmäisistä naisarkkitehdeista ansaitsisi kunnon elämäkerran.

Lönn-lähteitä tutkiessani oli käynyt ilmi, ettei sellaista ollut, vain tutkimusartikkeleita ja suppeampia esittelyjä hänen suunnittelemistaan rakennuksista.

Kauan ei mennyt, kun puhelimeen pärähti viesti: sain tietää, että toimittajat Kristiina Markkanen ja Leena Virtanen ovat jo kirjoittamassa ”tarinallista kaksoiselämäkertaa” Lönnistä ja hänen elämänkumppanistaan, liikenainen Hanna Parviaisesta.

Kirjan on ilmoitettu ilmestyvän ensi vuonna, kun Lönnin syntymästä on 150 vuotta.

Merkkivuosi on toki tiedossa Suomen arkkitehtuurimuseossa, sillä sieltäkin sain oitis informaatiota.

Maaliskuusta syyskuuhun 2022 esillä olevassa näyttelyssä tullaan esittelemään Wivi Lönnin elämäntyötä perusteellisesti, ja toukokuuhun osuvaa syntymäpäivää on tarkoitus juhlistaa viikon mittaisella festivaalilla.

Lisäksi koko vuosi 2022 on tarkoitus omistaa kysymyksille arkkitehtuurista ja sukupuolesta. Se tarkoittaa muun muassa sen pohdintaa, miksi monista arkkitehtipariskunnista juuri mies on päässyt enemmän esille.

Viikon lopulla minulla oli uusi toive.

Kerroin kolumnissa, miten tanskalaiskirjailija Tove Ditlevsen (1917–1976) on alkanut kiinnostaa maailmalla tuoreen englanninnoksen myötä.

Epäsovinnaisen, kovasta lapsuudesta ja huumeriippuvuudesta kärsineen Ditlevsenin omaelämäkerrallinen trilogia on saanut esimerkiksi The New York Timesissa jo kaksikin kriitikkoa vuolaisiin kiitoksiin.

Se kiinnosti ja samalla harmitti, sillä trilogiaa ei ole suomennettu. Kunpa olisi, toivoin itsekseni. No, pian sähköpostia laittoi kääntäjä-kirjailija Katriina Huttunen. Hän kertoi olevansa paraikaa Ditlevsenin trilogian kimpussa.

Ensimmäinen osa, Lapsuus, on jo suomennettu, ja sen pitäisi ilmestyä ensi syksynä. Seuraavat osat, jotka kertovat nuoruudesta ja kirjailijaelämästä, julkaistaan keväällä ja syksyllä 2022.

Kannattaa siis toimittajana kysellä ja toivoa – se tuottaa tulosta!