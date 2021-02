Tuomas Niskakankaan esikoisromaanissa parasta on sen taloudellisiin faktoihin perustuva pohja

Toimittaja Tuomas Niskakangas aloittaa lupaavasti uransa trillerin tekijänä. Hän kuvittelee esikoisromaanissaan pelottavan tulevaisuudennäkymän: Suomi on vallankumouksen kynnyksellä.

Romaani

Tuomas Niskakangas: Roihu. Otava. 532 s. Saatavana myös äänikirjana.

Kansainvälisiä trillereitä kirjoittavien suomalaistekijöiden joukkoon liittyy nyt Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittajana työskentelevä Tuomas Niskakangas (s. 1980). Hänen esikoiskirjansa Roihu tosin sijoittuu lähes kokonaan Suomeen ja käsittelee Suomen asioita, mutta mittakaavaltaan romaani täyttää kansainvälisen trillerin muotin.

Roihu sijoittuu lähitulevaisuuden Suomeen, ja sen kuvaamat tapahtumat ovat mielikuvituksellisia. Tai ehkä eivät sittenkään. Ei tarvitse paljon fantasiaa ymmärtää, että Niskakankaan kuvaama romaanin perustilanne on jo täyttä todellisuutta länsimaissa.

Kyse on kansojen jatkuvasta ja kiihtyvästä sisäisestä kahtiajaosta, tuloerojen kasvusta, joka tekee toisista aina vain rikkaampia ja toisista vastavuoroisesti yhä köyhempiä. Jännitteet yhteiskuntaluokkien välillä kasvavat, samoin vähäosaisten ja hallitusten kesken, joiden katsotaan puoltavan rikkaita.

Roihussa todellista valtaa pitää Suomen upporikkaista kapitalisteista koostuva ryhmittymä Kilta, joka on nostanut nukkepääministeriksi erään jäsenensä suojatin, nuoren kokoomuspoliitikon Leo Kosken. Kilta määrää Kosken ratkaisut, ja se on valmis myös laittomuuksiin omistavan luokan turvaamiseksi.

Mutta vastavoima on nousemassa. Suomen vasemmisto on yhdistynyt vasenliikkeeksi, jota johtaa karismaattinen Emma Erola. Yhdessä salaperäisen tukijansa kanssa Erola suunnittelee vallankumousta, jonka jälkeen Suomeen luotaisiin tekoälyn ja tietomassojen käsittelyn mahdollistama uudenlainen sosialismi.

Nuoren siivojanaisen polttoitsemurha sytyttää vasemmiston tukijat raivoon ja luo otollisen pohjan vallankumoukselle. Mutta onko Emman mysteeritukijalla oma lehmä ojassa ja kuka onkaan oikeistopiirejä ohjaileva, salatun puhelinäänen ja salanimen taakse kätkeytyvä Peregrino?

Isosta mittakaavasta huolimatta Niskakankaan onnistuu pitää tarina koko ajan kasassa.

Parasta romaanissa on sen taloudellisiin faktoihin perustuva pohja. Kiintoisa on myös kysymys siitä, voisiko aiemmin epäonnistuneen sosialismin saada toimimaan uuden teknologian avulla. Tai kävisikö asioiden kärjistyessä tosiaan niin, että vanha oikeiston ja vasemmiston vastakkain asettelu voisi palata entistä vahvempana.

Roihun trilleriaines on tavanomaisempaa tavaraa. Vaikka tarina kulkee jouhevasti, siihen ei oikein synny tarvittavaa jännitystä.

Vanhalta kikalta puolestaan tuntuu nimettömien takapirujen peittely salanimien takana. Vaikka Peregrinon paljastuminen niveltyykin Roihun lopussa Niskakankaan melko illuusiottomaan yhteiskuntanäkemykseen: vanhan vallan väistyminen on sitkeässä, ja entiset asetelmat pyrkivät aina palaamaan.

Monia trillereitä rasittaa henkilöiden pahvisuus, mutta Tuomas Niskakankaan onnistuu välttää tämä luomalla päähenkilöille riittävästi taustaa ja luonteenpiirteitä. Vain yksi heistä valahtaa lopussa karikatyyriksi.

Roihu on esikoistrilleri, eikä sellaisena vielä ehkä täysin loppuun hioutunut. Mutta tästä on hyvä jatkaa, kun kokonaisuuden hallinta on jo hanskassa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.