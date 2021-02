Sarjan keskiössä on kuningas Kaarle XVI Kustaa, jonka elämää seurataan lapsuudesta nykypäivään.

Ruotsalainen televisiokanava TV4 ja suoratoistopalvelu C More suunnittelevat Ruotsin kuninkaallisista televisiosarjaa, jonka esikuvana toimii Netflixin hittisarja The Crown.

Kuuden tuotantokauden pituiseksi kaavailtu The Crown kertoo Britannian kuningatar Elisabetistä ja hänen perheestään. Historiallisen draamasarjan aikajana yltää aina vuodesta 1947 nykypäivään. Parhaillaan Netflixissä on nähtävillä sarjan neljäs tuotantokausi, jonka tapahtumien keskiössä ovat prinsessa Diana ja prinssi Charles.

Ruotsalaisversiossa päärooli annetaan Ruotsin nykyiselle kuninkaalle Kaarle XVI Kustaalle, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Sarjassa tullaan seuraamaan kuninkaan elämää aina lapsuudesta nykypäivään ja hallitsijan asemaan.

Kuninkaallinen perhe ryhmäkuvassa Sollidenin linnan pihalla vuonna 2016.­

Kruunupäädraaman käsikirjoittajaksi on palkattu Åsa Lantz, joka tunnetaan Ruotsissa muun muassa kirjailija Selma Lagerlöfistä kertovan minisarjan tekijänä sekä dekkaristina. Amerikkalaisen Variety-lehden mukaan Lantz on tehnyt jo vuosia tutkimustyötä sarjaa varten.

”Jokaisella ruotsalaisella on suhde monarkiaan ja sen historiaan riippumatta siitä, mitä mieltä siitä on. Sarjan myötä voimme lisätä kuninkaamme tarinaan uusia asioita ja ulottuvuuksia, mikä on arvokas projekti”, sanoo TV4:n ja C Moren draamapäällikkö Josefine Tengblad Variety-lehdessä.