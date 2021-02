Ruotsalaisen tiedustelupalvelun työntekijää näyttelevä Nanna Blondell on mukana tulevassa Marvel-sarjakuvaelokuvassa Black Widow.

Näyttelijät Nanna Blondell ja Sverrir Gudnason esittävät päärooleja Jasper Pääkkösen kanssa elokuvassa Omerta 6/12.

Roolituksesta tiedottaa ohjaaja Antti J. Jokisen perustama tuotantoyhtiö Cinematic. Suomessa ja Virossa kuvatun toimintatrillerin tuotannon etenemisessä oli viime vuonna ongelmia.

Sverrir Gudnason­

Islantilais-ruotsalainen Sverrir Gudnason, 42, esittää serbijohtajaa. Kokenut Wallander-elokuvien näyttelijä on aiemmin esittänyt esimerkiksi Björn Borgin roolin urheiluelokuvassa Borg vs. McEnroe ja Mikael Blomkvistin roolin dekkarissa The Girl in the Spider’s Web.

Ruotsalaisen tiedustelupalvelun työntekijää näyttelevä Nanna Blondell, 34 on näytellyt esimerkiksi ruotsalaisessa poliisisarjassa The Inner Circle ja tulevassa Marvel-sarjakuvaelokuvassa Black Widow.

”Työskentely on ollut intensiivistä ja omistautunutta. Kuvaukset ovat edenneet aikataulussa ja ovat loppusuoralla”, elokuvan ohjaaja Aku Louhimies sanoo tiedotteessa.

Nanna Blondell­

Helsingin Sanomat kirjoitti viime marraskuussa, että elokuvien ohjaaja Antti J. Jokinen jää sairauslomalle ja Aku Louhimies paikkaa ohjaajana. Louhimiehen valintaa perusteltiin hänen kokemuksellaan kansainvälisistä suurtuotannoista ja toimintakohtauksista.

Näyttelijä Ville Virtanen kertoi jäävänsä pois tuotannosta, koska ei suostu työskentelemään ohjausmetodeistaan arvostellun Louhimiehen kanssa.

Suomalaisnäyttelijöistä elokuvassa työskentelevät muun muassa Joonas Saartamo, Laura Malmivaara ja Pekka Strang.

Marraskuussa ensi-illan saavan toimintatrillerin materiaalista tehdään neliosainen televisiosarja. Kahdeksi elokuvaksi suunniteltu tuotanto typistettiin ohjaajavaihdoksen yhteydessä yksiosaiseksi.

Elokuvassa Jasper Pääkkönen esittää suojelu­poliisin Max Tanneria, joka selvittää koko Euroopan turvallisuutta uhkaavaa panttivanki­tilannetta. Tapahtumat alkavat presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolta 6. joulukuuta.

Käsikirjoitus pohjautuu jännärikirjailija Ilkka Remeksen teokseen 6/12.