The Weeknd esiintyi Super Bowlissa kymmenille­tuhansille pahvikatsojille – Show’ta ylistetään yhdeksi historian ikonisimmista, yhdestä kohdasta nousi meemi

Kanadalaispoppari The Weekndin lisäksi Super Bowlissa esiintyi Joe Bidenin virkaanastujaisissa vaikutuksen tehnyt runoilija Amanda Gorman.

The Weekndin lavashow’n estetiikka ammensi After Hours -albumin visuaalisesta kuvastosta.­

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n mestaruusottelun väliaikashow on maailman katsotuimpia viihdespektaakkeleja. Yli sata miljoonaa katsojaa vuosittain keräävän show’n tähtenä loisti tänä vuonna kanadalainen poptähti The Weeknd, joka esiintyi koronaviruspandemian takia poikkeusoloissa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaan esitetty väliaikashow on kerännyt ylistystä yhdysvaltalaisissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Varietyn toimittaja Jem Aswad kirjoitti, että The Weekndin show lähestyi Super Bowlin historian ikonisimpia esityksiä.

The Weekndin väliaikashow’n lava oli rakennettu tänä vuonna poikkeuksellisesti katsomoon.­

The Weeknd (Abel Tesfaye), joka kannatteli koko 12-minuuttista esitystä taustatanssijoiden ja -laulajiensa kanssa, luotti show’ssaam näyttävien temppujen sijaan kappaleisiinsa sekä tunnelmaan, joka ammensi suomalaisen Anton Tammen ohjaamien musiikkivideoiden estetiikasta.

Lavalla nähtiin After Hours -albumin videoilta tuttu Las Vegasin neonvaloissa ja punaisessa puvuntakissa tanssahteleva laulaja. Esityksessä ei kuitenkaan nähty artistihahmon pimeämpää puolta, vaan show oli rakennettu Weekndin tanssittavien ja nostattavien kappaleiden ympärille.

Show oli läpileikkaus artistin kymmenvuotisesta urasta. Se alkoi vuoden 2016 menestyskappaleella Starboy ja huipentui hänen tuoreimpaan megahittiinsä Blinding Lights.

Lava oli rakennettu ensimmäistä kertaa katsomoon, mutta show’n loppupuolella hyödynnettiin myös koko valtavaa jalkapallokenttää, kun identtisesti laulajan kanssa pukeutuneet tanssijat valtasivat kentän ilotulitteiden räiskyessä taivaalla.

Yleisöä oli paikalla vain osa normaalista kapasiteetista, ja elävien ihmisten lisäksi esitystä todisti paikalla noin 30 000 pahvikatsojaa.

Fanit istuivat Super Bowlin finaalin katsomossa kymmenientuhansien pahvikuvien kanssa.­

Rajoitusten tuomista haasteista huolimatta väliaikashow kymmenine tanssijoineen ja häikäisevine lavasteineen oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu spektaakkeli, joka ei hävinnyt näyttävyydessään edellisvuosien esityksille. Tesfaye oli sijoittanut show’n tuotantoon normaalikustannusten lisäksi seitsemän miljoonaa dollaria eli lähes kuusi miljoonaa euroa omista rahoistaan.

Meemiksi asti esityksestä on noussut kohta, jossa The Weeknd ottaa kameran omiin käsiinsä ja syöksyy lavan taakse kultaisiin kulisseihin pyörimään. Siellä hän esittää tanssijoidensa kanssa kirmaillen päätä huimaavan esityksen hitistään Can’t Feel My Face.

Esityksessä ei ollut poliittisia kannanottoja, vaikka viime vuosina niistä on tullut tavallisia. Esimerkiksi viime vuonna Shakiran ja Jennifer Lopezin väliaikashow kritisoi Yhdysvaltojen rajavalvontaa ja turvapaikanhakijoiden kohtelua, kun pienet lapset lauloivat häkkirakennelmien sisällä.

Sen sijaan tänä vuonna sosiaalisessa mediassa on noussut esityksen jälkeen uudelleen kohua siitä, ettei Weeknd saanut yhtäkään Grammy-ehdokkuutta, vaikka After Hours -albumi oli kaupallinen ja arvostelumenestys. Grammy-palkintoa on useampana vuonna kritisoitu mustien artistien sivuuttamisesta.

The Weeknd on aiemmin voittanut kolme Grammy-palkintoa. Poppari ilmoitti vastikään lähtevänsä maailmanlaajuiselle kiertueelle vuonna 2022. Kiertue saapuu myös Helsingin Hartwall-areenalle syyskuussa 2022.

The Weekndin kanssa esiintyi valtava kiiluvasilmäinen kuoro.­

Super Bowlissa esiintyi myös ensimmäistä kertaa runoilija. Presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa esiintynyt 22-vuotias Amanda Gorman lausui ennen mestaruusottelua runon nimeltä Chorus of the Captains, joka on omistettu koronaviruspandemian etulinjan työntekijöille.

Gormanin runossa kiitetään losangelesilaista opettajaa, Trimaine Davisia, joka on auttanut oppilaitaan hankkimaan kannettavat tietokoneet etäopiskelua varten, Suzie Doneria, tampalaista sairaanhoitajaa, joka on hoitanut covid-19-potilaita tehohoitoyksikössä sekä James Martinia merijalkaväen veteraania Pittsburghista, joka on tukenut veteraaneja, lukiolaisurheilijoita sekä nuorisoa omassa yhteisössään.

Katso The Weekndin koko väliaikashow alla olevalta videolta: