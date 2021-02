Saksankielisen trillerin ykkösnimi Sebastian Fitzek esittäytyy suomalaislukijoille. Kirjailija on ehdottomasti tutustumisen arvoinen, kirjoittaa kriitikko Pertti Avola.

Sebastian Fitzek on tarinankertojana ja -rakentajana tutustumisen arvoinen yllätysten tuottaja.­

Romaani

Sebastian Fitzek: Potilas (Der Insasse). Suom. Heli Naski. Bazar. 383 s. Saatavana myös äänikirjana.

Bazar on ottanut julkaisu­ohjelmaansa Saksan tällä hetkellä myydyimmän kirjailijan Sebastian Fitzekin trillereitä. Nyt ilmestyneen Potilaan lisäksi myöhemmin tänä vuonna on luvassa vielä kaksi Fitzek-suomennosta.

Vuonna 2006 ensimmäisen kirjansa Die Therapie julkaissut Fitzek (s. 1971) vertautuu ehkä parhaiten meillä tunnetuista trilleristeistä Thomas Harrisiin. Harrisin tapaan Fitzek kirjoittaa julmia jännäreitä sarjamurhaajista ja heidän tekojensa vaikutuksista tavallisten ihmisten elämään.

Viidestä hänen kirjastaan on tehty elokuva, muun muassa toukokuussa suomeksi ilmestyvästä jännäristä Matkustaja 23.

Vuonna 2018 alun perin ilmestynyt Potilas näyttäytyy yhtäältä hyvin etenevänä ja yllättävänä, toisaalta aika yksiulotteisia kauhuhahmoja viljelevänä tuotoksena, joka kuitenkin loppuaan kohti muotoutuu taitavasti rakennetuksi jännäriksi.

Lastenmurhaaja Guido Tramnitz jää kiinni ja saa passituksen tarkkaan vartioituun psykiatriseen sairaalaan. Asianajajansa kehotuksesta Tramnitz sulkee suunsa paljastettuaan vain muutaman uhrinsa hautapaikan.

Lyhytpinnainen entinen palomies ja ensihoitaja Till Berkhoff haluaa kuitenkin palavasti tietää, minne hänen Tramnitzin sieppaama ja oletettavasti murhaama kuusivuotias Max-poikansa on haudattu.

Niinpä Berkhoff juonii poliisilankonsa kanssa itselleen uuden henkilöllisyyden ja soluttautuu sairaalaan potilaaksi puristaakseen Tramnitziltä totuuden. Mutta Berkhoff ei aavista millaiseen sadismin ja juonittelujen pesään hän joutuu. Tai mikä mies oikeastaan oli Patrick Winter, jonka henkilöllisyyttä Berkhoff käyttää päästäkseen sairaalaan.

Potilas etenee erinomaisen sujuvasti ja koukuttavasti, tarjoten lukijalle yllätyksiä aina sopivin välein. Myös jatkuvassa kaato­sateessa värjöttelevän berliiniläissairaalan kolkot tunnelmat Fitzek luo hyvin.

Tavallinen tallaaja Berkhoff on uskottava hahmo, mutta monet muut tarinan henkilöt näyttäytyvät lähinnä kammottavina karikatyyreinä, joiden tarkoitus on aiheuttaa lukijassa inhon ja pelon väristyksiä.

Ykkösniljake Tramnitz ei heistä suinkaan ole pahin. Hänestä Fitzekin onnistuu luoda hieman Harrisin Hannibal Lecterin tapaan vastenmielisen kiehtova hahmo.

Parasta Potilaassa on kuitenkin se, että tarina on hyvin rakennettu, ja sen lopussa olevat yllätykset ovat mainioita. Vihjaamalla niihin koko tarinan ajan Fitzek pitää lukijan varpaillaan ja säilyttää tunteen siitä, että kaikki ei suinkaan ole sitä miltä näyttää.

Ja nokkeluus jatkuu myös kirjailijan kiitoksissa, jotka ovat kirjan lopussa rakennettu lyhytjännärin muotoon.

Saksalaisia dekkareita on sitten Sapo-sarjan lopettamisen suomennettu melko vähän, joten kielialueen jännäripuolen nykyisen johtotähden teosten julkaiseminen on tervetullutta. Tarinankertojana ja -rakentajana Sebastian Fitzek on ehdottomasti tutustumisen arvoinen väristysten ja yllätysten tuottaja.