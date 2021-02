Dubbaaja, käsikirjoittaja ja ohjaaja Pekka Lehtosaari alkoi tehdä omia animaatioelokuvia jo viisivuotiaana.

Pekka Lehtosaari on ohjannut yli 80 animaatioelokuvan suomenkielisen dubbauksen. Hänellä on selvä suosikki uransa kohokohdaksi.

”Miyazakin Naapurini Totorossa nimihahmon ääntelynä piti käyttää alkuperäistä japanilaista, mutta se oli Ghibli-studiolta kateissa. Niinpä minä tein sen itse, ja sitä käytettiin kaikissa Pohjoismaissa”, Lehtosaari kertoo rinta rottingilla.

Lehtosaaren ensimmäinen jälkiäänitysohjaus oli Disneyn Bernard ja Bianca Australiassa 1990-luvun alussa.

Hän tuli onnekkaasti alalle hyvään aikaan. Pian Disney alkoi julkaista klassikoitaan ensimmäistä kertaa videolla. Aiemmin niitä oli vain kierrätetty elokuvateattereissa.

”Sain paljon töitä ja hyvien elokuvien parissa. Sellaiset kuin Lumikki, Prinsessa Ruusunen ja Dumbo elävät pitkään, ja moni sukupolvi kuulee niihin tehdyt äänityöt. Sittemmin Miyazakin elokuvat ovat maailman parhaita, ja niiden kanssa pääsin käymään kolme kertaa Ghiblin stu­diolla.”

Elokuvainnostus kehittyi Helsingin Kalliossa, jossa Lehtosaari kasvoi Kolmannella linjalla.

Lastennäytökset maksoivat puolitoista markkaa Kino Tuulensuussa Hämeentiellä. Vanhemmat eivät rajoittaneet halpaa harrastusta.

Televisio räjäytti popkulttuurin Lehtosaaren tajuntaan 1960-luvulla. Silloin tuli sarjoja kuten Batman, Vaarallinen tehtävä ja Muukalaiset. Myös sarjakuvia tuli kioskeihin yhä enemmän, Batman sielläkin, Ihmesarja ja muita.

Myöhemmin kolahti rock. Lehtosaari oli 1970-luvulla fiftari ja teki 50-luvun musiikkia käsittelevää Toivesävel-lehteäkin. Punkkareiden ja fiftareiden tappeluista hän kyllä kuuli muttei joutunut osalliseksi. Lehtosaaren kaveripiiriin kuului myös punkkeja ja hippejäkin.

”Aiemmin, kun olin 12, muutimme Ala-Malmille. Siellä oli jengitappeluita, mutta minusta tuntui järkevämmältä viettää ­aikaa elokuvateattereissa. Koulussa monistin Harald-sarjakuvalehteäni. Fiftari olen vieläkin.”

Mutta animaatioharrastus juontuu kauimmas. Jo viisivuotiaana Lehtosaari teki omia nukke­animaatioita isänsä kaitafilmi­kameralla.

Lajinsa valioihin kuuluvassa kamerassa oli pysäytyskuvatoiminto, jolla animointi oli mahdollista.

”Isä harrasti tekniikkaa ja kuvaamista ja kehitti valokuvansa itse. Kaitafilmikamera toimi vieterillä, joten se ei ollut riippuvainen pattereista tai sähköjohdoista. Minulla on se vieläkin, ja se toimii yhä.”

Uransa tähtihetkiin Pekka Lehtosaari laskee myös Röllin sydän -elokuvan (2007) käsikirjoituksen ja ohjauksen. Se oli ensimmäinen suomalainen elokuva­teattereissa ­jaeltu pitkä animaa­tioelokuva.

Yli viiden miljoonan euron kansainvälistä tuotantoa piirsi Moskovassa enimmillään 150 henkeä.

”Dubbauksia tehdessä kävi usein mielessä, että olisi kiva tehdä oma animaatio. Mutta se on kallista”, Lehtovuori kertoo.

”Kun tuottaja Marko Röhr pyysi tekemään Rölliä, sanoin, että olen mukana niin kauan kuin hänen rahansa riittävät. Ihme, että saatiin se valmiiksi.”

Lehtosaari muistetaan usein animaatiodubbauksistaan, mutta hän on työskennellyt myös käsikirjoittajana. Ensimmäiseksi hän kirjoitti Aleksi Mäkelän ohjaaman Pahat pojat (2003). Se pohjautui Euran Daltoneiksi sanottuihin veljeksiin, jotka rötöstelivät Satakunnassa 1990-luvulla.

Pahat pojat keräsi teattereissa yli 600 000 katsojaa. Elokuvasäätiön tilastoissa se on viidenneksi katsotuin kotimainen elokuva kautta aikojen.

”Lasken Pahat pojat länkkäriksi. Katsoin sen äskettäin kaverin kanssa ja yllätyin, kuinka paljon omia henkilökohtaisia asioita silloisesta elämästäni olin kirjoittanut siihen”, Lehtosaari sanoo.

Sittemmin Lehtosaari on käsikirjoittanut lisää elokuvia ja tv-sarjoja. Aleksi Mäkelä ohjasi myös Vares – yksityisetsivän (2004). Minna Virtanen ohjasi Lehtosaaren kirjoittaman Alamaailma-sarjan keskimmäisen tarinan Kyttä (2011).

Lehtosaari on myös opettanut käsikirjoittamista mutta ei ole koskaan varsinaisesti opiskellut sitä tai elokuva-alaa yleensäkään.

Pahoja poikia kirjoittaessa hänen kirjahyllyssään oli kymmeniä käsikirjoitusoppaita. Nyt Lehtosaari arvioi, että niitä on jo 120.

”Olen aina kirjoittanut ja tykkään siitä. Jossain vaiheessa aloin poimia talteen kirjoja aiheesta. Monet niistä mystifioivat hommaa, tekevät siitä turhan vai­keaa. Haluaisin kirjoittaa oman käsikirjoitusoppaan.”

Hän on käsikirjoittanut jopa sarjakuvan, Hannu Lukkarisen piirtämän Raatteen tien (2017), joka sijoittuu talvisotaan.

Jos Lehtosaari saisi vapaat kädet, unelmahanke olisi ihan muuta kuin jännärit, kauhu ja sota, joita hän on enimmäkseen kirjoittanut. Sellaista on ehtinyt miettiä, kun korona on pysäyttänyt monet hankkeet.

”Olisi kiva tehdä viaton komedia, jossa olisi romantiikkaa ja laulua. Kiltteys tuntuu vähän unohtuneen suomalaisesta elokuvasta.”