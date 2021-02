Aseenkantajat-sarja on hieno esimerkki lähetysvirtaradion sisään ympätystä lyhytreportaasista.

Suomessa on yli 600 000 ihmistä, joilla on lupa vähintään yhteen ampuma-aseeseen. Luvallisia aseita on noin puolitoista miljoonaa. Väkilukuun suhteutettuina määrät ovat kansainvälisesti suuria.

Justus Laitinen selvittelee neliosaisessa sarjassaan, mikä aseissa kiehtoo ja pelottaa. Sarja on hieno esimerkki lähetysvirta­radion sisään ympätystä lyhyt­reportaasista. Toimittaja on uskaltautunut ulos studiosta ja elävöittää haastatteluja myös erilaisilla tilanneäänityksillä.

Avausjaksossa tavataan helsinkiläinen asekauppias Jaakko Vottonen, joka kertoo, että kouluampumiset ovat vähentäneet aseiden kysyntää. Myös lainsäädäntö on muuttunut pitkän linjan kauppiaan uran varrella paljon. Vielä 1990-luvulla esimerkiksi pankkivirkailijoilla saattoi olla luvallinen pistooli taskussaan.

Myöhemmissä osissa tavataan lisää ihmisiä, joilla on henkilökohtainen suhde aseisiin: rauhanturvaaja, metsästäjä ja kilpa-ampuja. Heidän kauttaan aseisiin liittyvä kulttuuri avautuu tietämättömällekin.

”Ihminen, jolla on ase, ei saa hermostua”, asekauppias kiteyttää tärkeimmän periaatteen.

Aseenkantajat, Radio Suomi klo 20.20 ja Areena.