Levy-yhtiö Motownin laulaja ja The Supremes -lauluyhtyeen perustajajäsen Mary Wilson on kuollut. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaiset viestimet. Hän oli kuollessaan 76-vuotias.

Wilsonin tiedottajan mukaan laulaja kuoli kotonaan Las Vegasissa maanantaina 8. helmikuuta. Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Wilson oli ladannut vain kaksi päivää aiemmin Youtubeen lyhyen videon, jonka avulla hän juhlisti ”mustan historian kuukautta”. Samalla hän ilmoitti ”jännittävistä uutisista”, joita olisi tulossa The Supremes -yhtyeeseen, sen toiseen perustajajäseneen Florence Ballardiin ja julkaisemattomaan materiaaliin liittyen.

The Supremes keikalla New Yorkissa 1965. Vasemmalta Mary Wilson, Florence Ballard ja Diana Ross.­

Wilson oli mukana perustamassa The Supremesia vain 15-vuotiaana Detroitissa. Yhtyeestä tuli levy-yhtiö Motownin tuottoisin kokoonpano, joka huippuvuosinaan 1960-luvun puolivälissä kilpaili maailmanlaajuisesta suosiosta jopa The Beatlesin kanssa. Yhtyeen menestys tasoitti monien seuraavien sukupolvien afroamerikkalaisten R&B- ja soul-muusikoiden tietä valtavirtaan.

”The Supremes tunnettiin aina Motownin lemmikkinä”, sanoi levy-yhtiö Motownin perustaja Berry Gordy lausunnossaan. ”Mary, Diana Ross ja Florence Ballard tulivat Motowniin 1960-luvun alussa. Ennennäkemätön määrä listaykkösiä, esiintymisiä televisiossa ja yökerhoissa. Niiden avulla he avasivat ovet itselleen, muille Motownin artisteille sekä monille, monille muille.”

Levy-yhtiö Motownin perustaja Berry Gordy (vas.), The Supremes -yhtyeen laulaja Mary Wilson sekä laulaja ja lauluntekijä Smokey Robinson osallistuivat vuonna 2019 Motown-yhtiön juhliin Beverly Hillsissä.­

Mary Wilson oli syntynyt 12. maaliskuuta 1944 Greenvillessa Mississipissä. Ensin häntä kasvattivat täti ja setä, kunnes hän 12-vuotiaana muutti äitinsä kanssa Detroitiin. Siellä hän oli perustamassa lauluryhmää, joka lopulta opittiin tuntemaan nimellä The Supremes.

Yhtye saavutti suosion Wilsonin, Diana Rossin, ja Ballardin triona, mutta alun perin yhtyeen oli perustanut neljä nuorta naista, jotka kaikki asuivat Detroitissa samoissa kerrostaloissa.

Yhtye singahti julkisuuteen 1960-luvulla hiteillä kuten Stop! In the Name of Love ja Baby Love. Kaikkiaan The Supremes levytti 12 Yhdysvaltain listaykköstä. Erityisen menestyksekäs oli 1960-luvun puoliväli, vuodet 1964–1965. Suurin suosio saavutettiin kun Diana Ross lauloi yhtyeen solistina ja kun The Supremesin kappaleista ja tuotannosta vastasi Motownin soundin luonut menestyksekäs lauluntekijäryhmä Holland–Dozier–Holland.

Diana Ross jätti kokoonpanon vuonna 1970 jatkaakseen soolouralle ja näyttelijäksi. Rossin lähdön jälkeen The Supremes ei enää palannut takaisin Yhdysvaltain myyntilistojen kärkeen, mutta laulajat saavuttivat silti vielä menestystä sellaisilla kappaleilla kuin River Deep, Mountain High ja Stoned Love. Wilson pysytteli yhtyeessä aina sen lopettamiseen eli vuoteen 1977 asti, vaikka laulajat ympärillä vaihtuivat.

Myöhemmin hän siirtyi soolouralle. Hän myös kirjoitti useita kirjoja, muun muassa vuonna 1986 huippusuositut muistelmat Dreamgirl: My Life As a Supreme, joissa Wilson kertoi vuosistaan yhtyeessä sekä suhteestaan Diana Rossiin.

Vuonna 2003 Wilson nimitettiin Yhdysvaltain kulttuurilähettilääksi.

1980-luvun alussa The Supremes toimi inspiraationa Dreamgirls-nimiseen musikaaliin, josta tehtiin elokuva vuonna 2006.

”Mary Wilson oli minulle aivan erityinen. Hän oli edelläkävijä ja diiva. Häntä kaivataan syvästi”, sanoi Motown-levy-yhtiön perustaja Berry Gordy.