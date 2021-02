Super Bowl -tapahtuman alkuseremonioissa esiintynyt monilahjakas r & b -artisti H.E.R. on ensimmäinen musta naisartisti, joka on saanut oman nimikkokitaran.

Amerikkalaisen jalkapallon liigan loppuottelun, Super Bowlin, väliaikashow’ta katsoo vuosittain yli sata miljoonaa katsojaa. Tänä vuonna siinä esiintyi kanadalainen poptähti The Weeknd.

Tapahtumassa on aina kuitenkin myös muita esiintyjiä. Joka vuosi kuultavan laulun America The Beautiful tulkitsi tällä kertaa 23-vuotias r & b -artisti H.E.R. Ainakin moni suomalainen havahtui ihmettelemään, kuka hän on.

Tyrmäävän näköinen artisti oli kuin jokin tieteisfantasioiden kautta maan päälle inkarnoitunut kuparihipiäinen supertähti aurinkolaseineen, korvarenkaineen ja valtavine hiuspehkoineen.

Laulutulkinta käynnistyi pehmeästi. Hän myös soitti soolon nimikkokitarallaan.

Tunnevyörytyksen padot aukaistiin kliimaksisella, shredding-tilutteluun huipentuvalla kitarasoololla, minkä jälkeen H.E.R. saattoi kappaleen kotiin vahvalla ääni-ilmaisulla taidokkaine sävelkulkuineen ja loppufalsetteineen.

Kommentointi alkoi oitis yhdysvaltalaisilla kitarasivustoilla: soittaako itse, no soittaa soittaa, hänhän on huippumuusikko, mutta oliko soolo ennalta äänitetty, no ehkä!

Myös Suomen sosiaalisessa mediassa alkoi ihastelu.

Kaliforniassa syntyneen Gabriella Sarmiento Wilsonin äiti on Filippiineiltä, isä afroamerikkalainen. Televisiossa lapsitähtenä esiintynyt tyttö solmi ensimmäisen levytyssopimuksensa 14-vuotiaana. Taiteilijanimi H.E.R. on lyhennys termistä Having Everything Revealed.

Ajallemme tyypillisesti H.E.R. mielletään yksittäisten kappaleiden esittäjäksi, mutta jo hänen ensimmäinen albuminsa voitti vuoden parhaan r & b -albumin Grammyn.

H.E.R. on herkimmillään tunteellisten balladien tulkkina, mutta nuori artisti venyy moneen. Levytykset edustavat tuotannollisen osaamisen taidonnäytteitä, mutta H.E.R. kykenee tarvittaessa esiintymään myös vain akustisen kitaran kanssa.

Hänen oma nimikkokitaransa, Super Bowlissakin käytetty krominvärinen Fenderin H.E.R. Signature Stratocaster lanseerattiin markkinoille syyskuussa.

Musta naisartisti sai oman nimikkokitaran ensimmäistä kertaa kitaranrakentajan historiassa.

Kyse oli tietenkin kulttuurisesta tasa-arvon virstanpylvään saavuttamisesta. H.E.R. on myös puhunut paljon tasa-arvokysymyksistä.

Kitara ei ole kuitenkaan koskaan kuulunut afroamerikkalaisnaisten ykkössoittimiin. H.E.R.:n esimerkki ja valinta muistuttavat kuinka kitara instrumenttina elää uutta nousukautta myös tyttöjen ja naisten soittimena.

Vuonna 1946 perustettu Fender on toiminut aina eteläisessä Kaliforniassa, ja meksikolaissyntyiset naistyöntekijät ovat olleet keskeisessä asemassa yhtiössä aina sen varhaisajoista ja ensikasvun vuosikymmenistä lähtien.

Viime kesäkuussa Fender irtisanoi arvostetun kitararakentajansa John Cruzin. Syyksi paljastuivat tämän Facebookissa esittämät katumellakointia käsitelleet kommentit. Yhtiön tiukka sitoutuminen ”taisteluun epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta” vastaan tuli selkeästi julki.

Tähän historiaan H.E.R.:in kitara kuuluu luontevasti, samaten kuin viimeisin uutuus, yhtiön Meksikon tehtailla valmistettava The Pretendersin iki-idealistisen keulahahmon Chrissie Hynden nimikkomalli.

Kitaran tulevaisuus monipuolistuu koko ajan.