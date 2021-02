Nahawa Doumbian genreksi mainitaan jakelijan tiedotteessa ”world”. Luulin, että tällainen sekoilu on lopetettu, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Albumi / Wassoulou

Nahawa Doumbia: Kanawa. Awesome Tapes From Africa.

★★★★

Viimeisen kymmenen vuoden aikana levy-yhtiö Awesome Tapes from Africa on popularisoinut harvinaista afrikkalaista musiikkia länsimaiselle yleisölle.

Yhtiön takaa löytyy dj Brian Shimkovitz. Hän alkoi vuonna 2006 pitää Awesome Tapes from Africa -blogia, jonne hän laittoi ladattavaksi afrikkalaisilta toreilta ja kaupoista löytämiään harvinaisuuksia. Shimkovitzin innostus alkoi, kun hän matkusti Ghanaan tutkimaan sikäläistä hiphop-kulttuuria. Hän on keskittynyt erityisesti länsiafrikkalaiseen musiikkiin.

Blogista tuli suosittu. Shimkovitz alkoi julkaista näitä harvinaisuuksia uudelleen oman yhtiönsä kautta pitäen huolen, että alkuperäiset artistit tai heidän perikuntansa saavat asianmukaisen korvauksen: yhtiölle puolet, artistille puolet.

Awesome Tapes from African kaltaisten projektien yllä haahuilee helposti kolonialismin aave, ja hankkeet päätyvät helposti eksotisoinnin ja eksploitaation puolelle. Eikä Shimkovitzin hankekaan ole täysin ongelmaton. Mutta mitä ilmeisimmin Shimkovitz on pitänyt eettisyydestä kiinni parhaansa mukaan ja halunnut auttaa länsiafrikkalaisia musiikintekijöitä saamaan teoksiaan esille.

Jos monet alkuperäisistä julkaisuista ovat jääneet jo aikoinaan kotimaassaan pienelle huomiolle, ei niistä ole kantautunut länsimaiselle yleisölle senkään vertaa ennen Shimkovitzin uudelleenjulkaisuja. Esimerkiksi vuonna 1994 omakustanteena Obaa Sima -albumin julkaissut Ata Kak on saanut kiertää nyt yli 20 vuotta myöhemmin nimekkäitä eurooppalaisia klubeja ja festivaaleja esittämässä elektronista, house-vaikutteista poppiaan. Hänen albuminsa julkaistiin uudestaan vuonna 2015.

Ata Kak on todennäköisesti etiopialaisen Hailu Mergian ohella parhaiten läpilyönyt Awesome Tapes from Africa -yhtiön artisteista. Molemmat heistä ovat esiintyneet myös Suomessa. Myös Shimkovitz on käynyt Suomessa dj-keikoilla soittamassa harvinaisia kasettejaan.

Malilaisen Nahawa Doumbian Kanawa-albumi on poikkeus yhtiön katalogissa, sillä kyseessä on täysin uusi albumi. 61-vuotiaalla Doumbialla on noin 40 vuoden ura takana, ja hän on yksi tunnetuimmista malilaisista laulajista. Awesome Tapes from Africa julkaisi kaksi hänen albumiaan uudestaan vuonna 2019.

Luulin, että tällainen sekoilu on lopetettu, mutta jostain syystä jakelijan tiedotteessa genreksi mainitaan jälleen kerran ”world”. Sen sijaan Doumbia esittää wassoulouta eli länsiafrikkalaista popmusiikkia, jota voisi kuvailla myös feministiseksi popiksi.

Wassouloussa sanoitusten teemat liittyvät usein naisten oikeuksiin ja laulajina toimivat miltei yksinomaan naiset. Nimensä musiikkityyli on saanut yksinkertaisesti samannimisestä kulttuurihistoriallisesta alueesta, joka sijaitsee Malin, Norsunluurannikon ja Guinean alueella, aivan Niger-joen eteläpuolella.

Kanawa käsittelee pääasiassa Malin poliittista tilannetta ja siirtolaisuutta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Mali on kärsinyt väkivaltaisuuksista ja levottomuuksista. Tuaregi-heimo on vaatinut hallitukselta laajempaa itsehallintoa väkivaltaisuuksiin asti islamistien tukemana.

Malin armeija on puolestaan ollut tyytymätön hallituksen toimiin, kaapannut vallan ja taistellut kapinallisia vastaan. Paikalla on myös YK:n ja Ranskan joukkoja. Viimeksi viime vuoden lopussa maassa tapahtui kapinallisten sotilaiden tekemä vallankaappaus.

Poliittinen epävakaus ja huono työllisyystilanne ovat johtaneet siihen, että moni lähtee maasta. Kanawalla Doumbia vetoaa siihen, että nuoret malilaiset eivät jättäisi maataan, vaan pyrkisivät parantamaan maan oloja sieltä käsin.

Poliittisesti hyvin latautunut sanoma yhdistyy wassouloussa sulavaan ja tanssittavaan grooveen: kuin samettisen pehmeäksi pyöristetty ja hiottu sydänkäyrä, joka syntyy perinteisten kielisoittimien ja perkussioiden yhteispelistä. Tässä yhtälössä rumpufillit olisivat pelkkiä rytmihäiriöitä. Upeaa kuultavaa.

Levylle ominaissointia tuo ngoni. Se on ulkonäöltään hieman banjoa muistuttava malilainen kielisoitin, jonka historia ulottuu 1300-luvulle, ja jonka pohjalta epäillään myös banjon keksityn.

Levyn päättävä Foliwilen on laulu sotilaille ja metsästäjille, ja siinä sekä Doumbian äänen ekspressiivisyys että bändin groove ovat parhaimmillaan.

Kriitikon valinnat: Madlibin upea instrumentaalilevy sekä Billie Eilishin ja Rosalían duetto on alkuvuoden parasta popmusiikkia

Albumi / Rap

Madlib: Sound Ancestors. Madlib Invazion.

★★★★

Madvillainin levy Madvillainy (2004) on yksi kaikkien aikojen parhaista raplevyistä – täysin suvereeni biittien ja räppien esitys. Tuottaja-räppäri Madlibin ja MF Doomin yhteistyölle ei saada enää jatkoa, sillä Doom kuoli viime lokakuussa.

Sound Ancestors on Madlibin lukuisista instrumentaalilevyistä kaikkein populaarein, joskin kompromissiton esitys. Levy on synteesi hänen monipuolisesta estetiikastaan. Mittavassa tuotannossaan hän on tehnyt levyjä yhden hengen jazzbändinä (Yesterday’s New Quintet) sekä ammentanut eri maiden kansanmusiikista Beat Konducta -levysarjassaan. Kaiken pohjana on rap-estetiikan kulmakivi, samplaaminen, johon nykyrapissa törmää koko ajan harvemmin.

Madlib antaa tunnistettavissa kappaleissaan saumojen näkyä, mikä kunnioittaa edellä mainittua perinnettä. Samplet voivat olla mitä tahansa jazzin, funkin, progen ja psykedeelisen rockin väliltä. Levyn on ”sovittanut” tuottaja Four Tet, ja kuuntelijan tulkittavaksi jää, että mitä Madlib on hänelle lähettänyt, ja mitä Four Tet on kappaleille tehnyt.

Levyä alettiin tehdä Four Tetin aloitteesta, ja Madlibin ensireaktio oli, että kuka jaksaisi kuunnella näistä biiteistä muutaman minuutin mittaisia versioita. Sound Ancestorsin musiikki on niin vivahteikasta ja elävää, että se kantaa kevyesti mittansa. ”Spirits come into play when you do a certain type of music; sometimes I’m not even doing the music, sometimes that’s just sound ancestors”, hän kertoi NPR:lle levyn nimestä.

Toiselle edesmenneelle ystävälle omistettu Two for 2 – For Dilla sekä Hopprock näyttävät jälleen, kuinka omaperäinen mutta klassinen tuottaja Madlib on.

EP / Indie rock

Bob Hund: Bobhundteaterkonsert. Adrian Recordings.

★★★★

1990-luvun alussa perustettu ruotsalainen Bob Hund on löytänyt vastauksen rockbändejä alati vaivaavaan ongelmaan: miten soittaa rockia vielä kymmenien vuosien jälkeen. Omalakinen indie rock -yhtye on vähentänyt tempoa, uudelleentulkinnut klassikkojaan sinfoniaorkestereiden kera, unohtamatta leimallista leikkisyyttään.

Sinfoniaorkesterin kanssa esiintyminen on vanha temppu, mutta kappaleet ovat niin hyviä, että ansaitsevat sen. Bobhundteaterkonsert on neljän kappaleen mittainen otanta viimesyksyiseltä striimikeikalta Helsingborgin kaupunginteatterista. Etenkin debyyttilevyn nimihirviö Det Skulle Vara Lätt För Mig Att Säga Att Jag Inte Hittar Hem Men Det Gör Jag; Tror Jag on balladisoitu upeasti.

Omalakisuus pätee myös julkaisupolitiikkaan: levy oli saatavilla vain 480 kappaleen numeroituna vinyylipainoksena, joka myytiin loppuun jo ennakkoon eikä levyä tule striimipalveluihin. Youtubesta löytyy kuitenkin katsottavaksi koko keikka, jolla laulaja Thomas Öberg esiintyy muun muassa puu selässään. Kuinkas muuten!

Single / Pop

Billie Eilish & Rosalía: Lo Vas A Olvidar

Darkroom/Interscope Records.

★★★★

Billie Eilishin ja Rosalían yhteis­työstä on kuiskittu jo pari vuotta. Lo Vas A Olvidar kuultiin Euphoria-sarjan juuri julkaistussa toisessa erikoisjaksossa, josta kappale löysi itselleen osuvan visuaalisen vastineen.

Espanjaksi ja englanniksi esitetty laulu on unelmaduetto, parisuhdedraama kolmessa minuutissa, ja alkuvuoden parasta ison luokan popmusiikkia. Kaksi vähäeleisyyden ystävää kohtaa kappaleessa, jossa kuullaan laulun lisäksi lähinnä bassoa, sammakkojen kurnutusta ja pieni määrä syntetisaattoria.

Sekä Billie Eilishiltä että Rosalíalta odotetaan tänä vuonna uutta musiikkia, jopa albumeita. Olisikin upeaa saada jatkoa El Mal Quererille (2018), joka on jo nyt osoittanut kestävyytensä.

Single / Rap

Yeboyah

Mitä tarviit ja Kredi (feat. NCO).

★★★

Suoma­laisessa rapissa naiset ovat keskittyneet ymmärret­tävästi viime vuosina piirtämään esiin genren valtarakenteita. Musiikki on tosin jäänyt usein liikaakin sukupuoliasetelman ja todistelun vangiksi: ikään kuin musiikin olemassaolo pitäisi erikseen perustella kappale kerrallaan. Niin kauan kuin läpät ovat tasoa ”nyt on muunlaisten vuoro räppää sedät suohon” tai ”mul on eri idikset ku muil jäbil” niin idikset ovat itse asiassa täysin samat. Vanha sääntö tulee mieleen: näytä, älä selitä.

Puhetta naisten tulemisesta on ollut paljon ja latu on ammoisen auki, mutta näyttöjä hyvien biisien muodossa on ollut toistaiseksi vähemmän. Parista väsyneestä läpästä huolimatta Yeboyah viimein myös näyttää. Kahdesta uudesta vahvatunnelmaisesta singlestä Kredi on tyylipuhdas leuhotus, mutta pidemmän korren vetää Mitä tarviit muhkealla biitillään.