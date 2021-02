Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Valokuvaus

Voittoisa kuva Australian metsäpaloista näyttää tulen hirvittävän tuhovoiman – yleisö valitsi maailman parhaat luontokuvat

Yleisö on äänestänyt maailman parhaita luontokuvia Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa.

Tuli jättää tuhoisan jäljen luonnonsuojelualueen metsään yleisön valitsemassa voittajakuvassa.­