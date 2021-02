Tove ei ole mukana 15 elokuvan karsintalistalla, jonka Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkaisi tiistaina paikallista aikaa.

Suomen ehdokas parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on pudonnut kilpailusta.

Taiteilija Tove Janssonista kertova Tove ei ole mukana 15 elokuvan karsintalistalla, jonka Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkaisi tiistaina paikallista aikaa. Kategoriaan pääsee ehdokkaaksi viisi elokuvaa, jotka valitaan tältä listalta. Yhteensä 93 maata lähetti ehdokkaansa kilpailuun.

Naapurimaista kisassa jatkavat norjalainen syöpädraama Hope ja venäläinen historiallinen draama Dear Comrades!, joka kertoo mielenosoittajien joukkoampumisesta vuonna 1962.

Myös Thomas Vinterbergin ohjaama tanskalaisdraama Yhdet vielä on alustavalla listalla. Sen Suomen ensi-ilta on 19. maaliskuuta.

Usein Oscareissa pärjää koskettavilla kappaleilla, mutta nyt 15 kappaleen esilistoille on päässyt mukaan myös humoristisia lauluja. Dokumenttikomedia Borat Subsequent Moviefilmistä on ehdolla rallatus Wuhan Flu, jolla Borat-hahmo huijaa yleisöä laulamaan mukanaan kauheuksia.

Will Ferrellin viisukomediasta Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ehdolla on kappale Husavik. Tunnerikas balladi on omistettu islantilaiselle pikkukaupungille Húsavíkille.

Kuuntele kappale Husavik alta:

Dokumenteista shortlistilla on esimerkiksi juuri Docpoint-festivaaleilla esitetyt Martin Luther Kingin FBI-suhdetta hartaudella penkova MLK/FBI, sikakarsinadokumentti Gunda ja sotakuvaus Notturno. Listoille nousi myös Rakkautta ja anarkia -festivaaleilla esitetty seurantadokumentti homoseksuaalien vainosta Welcome to Chechnya.

Tove sai ensi-iltansa syksyllä 2020. Se kertoo taiteilija Tove Janssonista. Elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth ja käsikirjoittanut Eeva Putro. Janssonin roolia elokuvassa näyttelee Alma Pöysti.

Elokuva keräsi ensi-iltansa aikaan runsaasti kiitosta kriitikoilta Suomessa ja ulkomailla. Muun muassa Variety-lehden kriitikko ylisti Bergrothin ohjausta, Pöystin roolisuoritusta ja Putron käsikirjoitusta. ”Elokuva on viehättävä, pääosaa näyttelevän Alma Pöystin suoritus lumoava ja elokuva ylipäätään aistillisesti kudottu”, Varietyn kriitikko kirjoitti.

Suomessa Tove ehti kerätä hyvin yleisöä syksyllä ennen pandemiarajoituksia, ja sitä ehdittiin myös hehkuttaa tietävästi katsotuimpana suomenruotsalaisena elokuvana 40 vuoteen.

Lopulliset Oscar-ehdokkaat julkistetaan maaliskuun puolivälissä. Oscar-palkinnot jaetaan koronapandemian vuoksi tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään 25. huhtikuuta.

Suomen ehdokas on edellisen kerran päässyt karsintalistalle vuoden 2016 gaalassa, jolloin Klaus Härön ohjaama Miekkailija oli mukana yhdeksän ehdokkaan joukossa. Suomi on ainoan kerran ollut ehdolla kategoriassa vuoden 2003 gaalassa, jossa Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä pääsi ehdolle.