Tove on Jussi-ehdokkaana esimerkiksi parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen sarjoissa.

Elokuva-alan Jussi-palkintoehdokkuuksia on saanut eniten elokuva Tove, joka on ehdolla kymmenen Jussi-patsaan saajaksi. Taiteilija Tove Janssonista kertovan elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth.

Janssonia esittävä Alma Pöysti on ehdolla parhaan naispääosan palkintoon. Elokuvan käsikirjoittaja Eeva Putro ja kuvaaja Linda Wassberg ovat myös ehdolla Jussi-patsaan saajiksi.

Jenni Toivoniemen ohjaama elokuva Seurapeli sai kahdeksan ehdokkuutta ja Hamy Ramezamin ohjaama Ensilumi kuusi ehdokkuutta.

Jussi-ehdokkuuksia sai yhteensä 18 eri elokuvaa.

Tove-elokuva sai ensi-iltansa syksyllä 2020. Elokuva keräsi ensi-iltansa aikaan runsaasti kiitosta kriitikoilta Suomessa ja ulkomailla. Muun muassa Variety-lehden kriitikko ylisti Bergrothin ohjausta, Pöystin roolisuoritusta ja Putron käsikirjoitusta. ”Elokuva on viehättävä, pääosaa näyttelevän Alma Pöystin suoritus lumoava ja elokuva ylipäätään aistillisesti kudottu”, Varietyn kriitikko kirjoitti.

Suomessa Tove ehti kerätä hyvin yleisöä syksyllä ennen pandemiarajoituksia, ja sitä ehdittiin myös hehkuttaa tietävästi katsotuimpana suomenruotsalaisena elokuvana 40 vuoteen.

Tove oli myös Suomen ehdokas Oscar-kisaan, mutta tiistai-iltana Yhdysvaltain aikaa maan elokuva-akatemia julkisti, ettei elokuva päässyt jatkoon 15 ehdokkaan karsintalistalle.

Jussi-palkintoja jaetaan kaikkiaan 16 eri kategoriassa. Ne ovat paras elokuva, ohjaus, naispääosa, miespääosa, naissivuosa, miessivuosa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu sekä paras dokumentti ja lyhytelokuva.

Ehdokkaat valitsi ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä.

Vuotuiset Jussi-palkinnot jaetaan vuoden parhaille kotimaisille elokuville ja niiden tekijöille. Jussit jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry.

Vuonna 2020 julkaistujen elokuvien Jussi-palkintojen saajat selviävät syksyllä pidettävässä gaalassa.

Vuoden 2020 Jussi-ehdokkaat:

Paras elokuva

Eden: Tuottaja Miia Haavisto, Tekele

Ensilumi: Tuottajat Jussi Rantamäki, Emilia Haukka, Aamu Film Company

Seurapeli: Tuottajat Venla Hellstedt, Elli Toivoniemi, Tuffi Films

Teräsleidit: Tuottajat Aleksi Bardy, Dome Karuskoski, Sirkka Rautiainen, Helsinki-filmi

Tove: Tuottajat Aleksi Bardy, Andrea Reuter, Helsinki-filmi

Ohjaus

Zaida Bergroth: Tove

Hamy Ramezan: Ensilumi

Jenni Toivoniemi: Seurapeli

Naispääosa

Laura Birn: Viimeiset

Emmi Parviainen: Seurapeli

Alma Pöysti: Tove

Miespääosa

Shahab Hosseini: Ensilumi

Peik Stenberg: Elämää kuoleman jälkeen

Jussi Vatanen: Metsäjätti

Naissivuosa

Iida-Maria Heinonen: Seurapeli

Satu Tuuli Karhu: Eden

Saara Pakkasvirta: Teräsleidit

Miessivuosa

Tommi Korpela: Viimeiset

Samuli Niittymäki: Seurapeli

Shanti Rooney: Tove

Käsikirjoitus

Eeva Putro: Tove

Hamy Ramezan, Antti Rautava: Ensilumi

Jenni Toivoniemi: Seurapeli

Kuvaus

Jarmo Kiuru: Syksyn jälkeen saapuu kevät

Arsen Sarkisiants: Ensilumi

Linda Wassberg: Tove

Musiikki

Matti Bye: Tove

Salla Luhtala : Orkesterin edessä

Sanna Salmenkallio: Aalto

Äänisuunnittelu

Svante Colérus: Ensilumi

Arttu Hokkanen: Lost Boys

Kirka Sainio: Helene

Leikkaus

Samu Heikkilä: Seurapeli

Hanna Kuirinlahti: Eden

Jussi Rautaniemi: Aalto

Lavastussuunnittelu

Catharina Nyqvist Ehrnrooth: Tove

Markus Packalén: Elämää kuoleman jälkeen

Jaagup Roomet: Helene

Pukusuunnittelu

Jouni Mervas: Seurapeli

Mare Raidma: Näkemiin Neuvostoliitto

Eugen Tamberg: Tove

Maskeeraussuunnittelu

Gristina Pahmann: Näkemiin Neuvostoliitto

Riikka Virtanen: Tove

Riikka Virtanen: Teräsleidit

Dokumenttielokuva

Aalto: Ohjaus Virpi Suutari, tuottajat Timo Vierimaa, Virpi Suutari, Martti Suosalo

Lost Boys: Ohjaus Joonas Neuvonen, Sadri Cetinkaya, tuottaja Miia Haavisto

Neiti Aika: Ohjaus Elina Talvensaari, tuottaja Emilia Haukka, Jussi Rantamäki

Lyhytelokuva

Explosionen av en badring: Ohjaus Tommi Seitajoki

Poke: Ohjaus Aleksi Salmenperä

The Fantastic: Ohjaus Maija Blåfield