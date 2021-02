Nyt remontissa oleva Kiasma avaa ovensa huhtikuussa 2022 seuraavalla Ars-näyttelyllä. Sen vetonauloja ovat viime Venetsian biennaalin voittajat.

Nykytaiteen museon Kiasman ovet eivät ole kiinni vain pandemian vuoksi. Kiasmassa alkoi tammikuussa iso remontti, minkä näkee kyllä ulospäinkin: rakennustelineet peittävät museon takaosan.

Museo on kiinni yli vuoden, mutta museossa käy silti kuhina: huhtikuussa 2022 on remontista, pandemiasta ja henkilöstön lomautuksista huolimatta määrä saada auki seuraava Ars-suurnäyttely.

Remontin aikana museo ei siis esitä taidetta väistötiloissa, vaan keskittää kaikki resurssinsa Arsiin. Näyttelyä on tässä vaiheessa työstetty jo puolentoista vuoden ajan.

Kymmenes Ars-näyttely perustuu ajatukseen yhteiskunnan sirpaloitumisesta ja eriytymisestä yhtenä aikamme suurimmista ilmiöistä.

”Näyttely pyrkii luomaan yhteisen kokemuksen”, Kiasman pääkuraattori João Laia kuvailee.

Näyttelyn on määrä tarjota paikka kohtaamiselle, keskustelulle ja meitä kaikkia koskettavien ilmiöiden käsittelylle. Se pyrkii luotaamaan sitä, millaista nyky-yhteiskunnassa on elää ja miltä tulevaisuus voisi näyttää.

”Ennen kaikkea Ars 22 jakaa toivoa huomisesta”, museo arvioi.

Käytännössä teema näyttäytyy museossa niin, että näyttelyssä on erityisen paljon immersiivisiä, esityksellisiä ja osallistavia teoksia.

Kiasma paljastaa näyttelyn taiteilijoita matkan varrella, mutta tällä hetkellä tiedetään, että mukana on muun muassa Venetsian biennaalissa vuonna 2019 Kultaisen leijonan voittanut amerikkalaistaiteilija Arthur Jafa. Jafa tunnetaan Youtube-materiaalista leikatuista ja liimatuista videoteoksistaan, jotka käsittelevät Yhdysvaltain rasismia.

Katkelman Love is the Message, the Message is Death -teoksesta voi katsoa alta.

Samassa biennaalissa parhaan paviljongin Kultaisen leijonan voittanut liettualainen ilmastonmuutosooppera Sun and Sea (Marina) tulee niinikään Arsiin. Liettualaistaiteilija Lina Lapelyten, elokuvantekijä-ohjaaja Rugilė Barzdžiukaitėn ja kirjailija-runoilija Vaiva Grainytėn yhteisteos sijoittuu Merikaapelihalliin rakennettavalle uimarannalle.

Siellä loikoilevat lomailijat laulavat tarinoitaan ja ajatuksiaan muun muassa nykytyöelämästä, arkipäiväisistä harmeista ja koko banaalista elämäntavasta tällä väsyneellä planeetalla. Teos on paitsi ooppera päivästä rannalla, myös hyytävä kuvaus laiskuudesta maailmanlopun edellä.

Näyttelyn muita taiteilijoita ovat venezuelalaissyntyinen Sol Calero, ranskalainen Laure Prouvost, saamelainen Joar Nango sekä romanialainen Alexandra Pirici, jonka tanssin keinoja hyödyntäviä teoksia on nähty niin Venetsiassa, Manifestassa kuin Berliinin biennaalissakin.

Mukana näyttelyssä on myös hiljattain Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2021 valittu Joel Slotte. Lue Slotten haastattelu täältä.

Joel Slotte sai vuoden 2021 Nuori taiteilija -palkinnon Tampereen Taidemuseossa.­

Ensimmäistä kertaa mukaan valitaan myös vanhempia teoksia 1960-luvulta alkaen muun muassa amerikkalaisilta Jimmie Durhamilta ja David Wojnarowiczilta. Historiallisten teosten on tarkoitus taustoittaa ajankohtaisille aiheille, kuten ilmastonmuutosta, anti-rasismia ja alkuperäiskansojen oikeuksia, joita taiteilijat käsittelevät myös nyt.

Osa klassikkoteoksista on Kiasman kokoelmista, ja osa lainataan suomalaisista ja ulkomaisista kokoelmista.