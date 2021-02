The Mandalorian -sarjan tähti sai potkut Instagram-julkaisujensa takia – vertasi nykyistä poliittista ilmastoa natsi-Saksaan

Gina Carano on aiemmin levittänyt väärää tietoa esimerkiksi koronaviruksesta sekä presidentinvaaleista. Hän myös vitsaili Twitterin persoonapronomineista.

Gina Carano poseerasi The Mandalorian -sarjan ensi-illassa Los Angelesissa marraskuussa 2019.­

Näyttelijä Gina Carano on saanut potkut kiistanalaisten Instagram-julkaisujensa takia Lucasfilmin sarjasta The Mandalorian. Myös häntä edustava agentuuri on pudottanut näyttelijän listoiltaan. Asiasta uutisoi muun muassa Variety.

Carano julkaisi myöhään tiistaina Instagramissa sisältöä, joka herätti raivoa sosiaalisessa mediassa.

Yhdessä julkaisussaan hän vertasi nykyistä poliittista ilmastoa natsi-Saksaan. Ihmisten vihaamista heidän poliittisten mielipiteidensä takia hän vertasi juutalaisten kohteluun.

Toisessa julkaisussa oli hahmo, jolla oli päällään lukuisia kertakäyttömaskeja ja ohessa oli teksti ”Sillä välin Kaliforniassa...”

Twitterissä alkoi kiertää keskiviikkona vaatimus tunnisteella #FireGinaCarano. Twitterin käyttäjät vaatimat sen avulla Lucasfilmiä ja Disneytä irtisanomaan Caranon.

Carano poisti julkaisut keskiviikkona iltapäivästä. Hänen tarinoihinsa jäi julkaisu, jossa luki ”Jeffrey Epstein ei tehnyt itsemurhaa.”

Disney+:n esittämän sarjan tähti on julkaissut aikaisemmin kiistanalaista sisältöä sosiaalisessa mediassa, muun muassa valheellista tietoa maskeista sekä väitetystä äänestyspetoksesta presidentinvaaleissa.

Viime marraskuussa hän laittoi Twitterin profiiliinsa ”beeb/bop/boop” vitsaillen sellaisten ihmisten kustannuksella, jotka laittavat persoonapronomininsa esille sosiaalisen median profiileissaan. Monien fanien mielestä hänen vitsailunsa oli transfobista.

Carano pahoitteli tekoaan myöhemmin ja sanoi, ettei ollut aiemmin ymmärtänyt, miksi persoonapronomineja käytetään profiileissa. Englanninkielisten sukupuolipronominien ilmaisemisen tarkoituksena on tehdä sosiaalisesta mediasta turvallisempi paikka transihmisille.

Lucasmedia julkisti keskiviikkona tiedotteen, jonka mukaan ”Gina Carano ei ole enää Lucasfilmin työntekijä eikä hän ole sitä tulevaisuudessakaan.”

” – – emme voi hyväksyä sitä kauhistuttavaa tapaa, jolla hän halventaa sosiaalisessa mediassa ihmisiä heidän kulttuurisen ja uskonnollisen identiteettinsä perusteella”, tiedote jatkuu.

Gina Carano esitti Cara Dunen hahmoa The Mandalorian -sarjan molemmilla kausilla. Hän on näytellyt myös useissa toimintaelokuvissa esimerkiksi Deadpoolissa sekä Fast and Furious -elokuvissa.