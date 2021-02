Tallinna

Tavallisesti tammikuisena perjantai-iltana Tallinnan vanhankaupungin sydämessä sijaitsevalla Raatihuoneentorilla parveilisi turisteja. Lumimyrskyn peittämillä kaduilla on kuitenkin hiljaista.

Se on tällä kertaa hyvä asia, sillä tarkoitus on kuvata suuren luokan toimintaelokuvaa. Aukiota koristavien joulukuusten viereen mukulakivien päälle on parkkeerattu kuvausryhmän kontteja sekä ambulanssi, jossa työryhmäläisiä testataan koronaviruksen varalta.