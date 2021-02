Kapellimestari Anna-Maria Helsing suunnisti helposti neljän erilaista estetiikkaa edustavan teoksen maailmoissa.

Nykymusiikki

Musica nova. Defunensemble Oodin Maijansalissa 10.2. – de Vrees, Beil, Steen-Andersen. Suoratoistokonsertti.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 10.2. Anna-Maria Helsing, kapellimestari, Kyeong Ham, oboe, Ismo Eskelinen, kitara. – Xenakis, Hynninen, Streich, Mäenpää. Tv-konsertti.

Musica novan tanskalainen säveltäjävieras Simon Steen-Andersen jatkaa viime viikolla kuullussa pianokonsertossaan musiikin rajoja räjäyttävän avantgardismin destruktiivista perinnettä.

Tapahtuman päätöspäivänä nähtiin striimatussa videokonsertissa, mitä tapahtui tammikuussa Oodi-kirjastossa, jossa Steen-Andersen etsi kirjaston käytäviltä ja huoneista erilaisia ääniä ja päästi Defunensemblen neljä soittajaa mellastamaan öisessä autiossa kirjastossa.

Samalla Steen-Andersen päästi valloilleen oman tanskalaisen leikkimielensä, jota pilkahtaa muuten niin aggressiivisessa pianokonsertossakin.

Run Time Error in Oodi on nelikymmenminuuttinen audiovisuaalinen opas Oodiin. Muusikot vilistävät pitkin käytäviä, ja heidän liikkeitään ja soittoaan luupataan usein edestakaisin. Meno on crazya ja absurdia. Päätä alkoi pyörryttää, kun seurasi tätä hullunkurista riehuntaa.

Jossain vaiheessa alkoi kaivata pääsyä talviseen yöhön hieman vetämään henkeä.

Loppu oli yllätys: ironisen nostalginen suomalaiskansallinen tunnelmahetki, jossa soivat Sibeliuksen viulukonserton, Finlandian ja Unto Monosen Satumaa-tango. Päätöksenä on Sibeliuksen Demanten på marssnön -laulu, jonka neljä kummitusmaista muusikkoa soittivat hieman väsähtäneesti.

Leikkimieli vallitsi koko konsertissa. Run Time Errorin lisäksi siinä oli myös kaksi muuta multimediateosta, jotka kertoivat, miten paljon monet nykysäveltäjät ovat innostuneet video- ja elektroniikkateknologian tarjoamista ulottuvuuksista.

Hollantilaisen Bart de Vreesin hauskassa teoksessa basso­klarinetti päästeli äkkinäisesti nopeita lurittelevia eleitä, elektroniikka muokkasi ääntä ja vi­deolla näkyi esimerkiksi leikkipossu, muita muovileluja, sormet, pistooli, veitsi ja sakset. Leikkiin yhdistyi väkivallan uhkaa.

Saksalaisen Michael Beilin Die Zwei pianolle, huilulle, ääninauhalle ja videolle oli nostalginen rauhan hetki levottomassa ja kiireisessä videokonsertissa. Siinä soi sakraali romanttinen melodia, joka hiipi mieleen jostain menneisyyden hämärästä. Soittajien varjokuvat ja ääninauhan humina vääristivät jännittävästi kuulo- ja näköhavaintoa. Tuttuuden ja vierauden tunteet kohtasivat.

Steen-Andersenin Study#2 sellolle ja whammy-pedaalille jakoi sellistin ikään kuin skitso­freenisti nopeaan glissando-liikkeeseen korkeiden ja matalien rekisterien välillä. Siinä sai pitää kauheaa kiirettä.

Anna-Maria Helsingin johtaman RSO:n konsertin aluksi kuultiin Iannis Xenakiksen kymmenminuuttinen Voile (Purje). Se oli sen Musica nova -päivän merkittävin teos, täynnä tiheäksi latautuneita, konkreettisia sointielementtejä, jotka liikkuivat tilassa kuin rajun fyysisen voiman puskemina.

Kantaesityksensä sai Maija Hynnisen oboekonsertto. Solisti, RSO:n toinen soolo-oboisti Kyeong Ham piirteli ilmeikkäitä graafisia linjoja Hynnisen hienostuneeseen ja herkkävireiseen värimusiikkiin.

Hynnisellä on taito maalailla impressionistissävyisiä sointivärejä ja vaihdella niiden lämpövaikutelmia tiheyttä ja nopeutta muuntelemalla. Hynninen punoo konsertostaan luontevasti hengittävän jatkumon.

Ruotsalaisen Lisa Streichin Augenlider (Silmäluomet) oli konsertin erikoisin teos. Siinä kitaristi Ismo Eskelinen teki ikään kuin matkan orkesterin markkeeraaman jättimäisen ­pianon sisälle ja kokeili, millaisia sointeja ja hälyjä soittimen kielistä saa irrotettua näppäilemällä.

Aluksi ei tapahtunut paljon mitään. Kitaristi sormeili vain yhtä ”flyygelin” kieltä ja orkesterista kuului epämääräisiä hälyjä ja äkillisiä parahduksia.

Vähitellen pianokoneisto alkoi elää, värähdellä musiikkia ja synnyttää kieli- ja kellosointeja. Teoksesta kehkeytyi eräänlainen outo, hämyinen soittorasia, jossa kitaristi soitti Paganinin kellosointista La Campanella -melodiaa.

Tamperelainen Roope Mäenpää (s. 1990) teki orkesteridebyyttinsä Ylen tilaamalla lyhyellä orkesteriteoksella, jonka nimenä on Jamais vu (Ennennäkemätön). Ennen näitä sointeja on usein kylläkin kuultu.

Mäenpää käyttää sinänsä taitavasti konventionaalisia orkesterikeinoja ja keksii erilaisia karaktäärejä. Muototajuaan nuorella säveltäjällä on vielä aikaa kehittää.

Anna-Maria Helsingin oli itsestään selvän helppoa suunnistaa neljän täysin erilaista estetiikka edustavan teoksen maailmoissa.