Muiden elämä -elokuvan ohjanneen Florian Henckel von Donnersmarckin uusin elokuva saa Suomessa laajemman ensi-iltansa television puolella.

Teos vailla tekijää -elokuvan päähenkilö on kuvataiteilija Kurt (Tom Schilling).­

Teos vailla tekijää ★★★★

Werk ohne Autor / Never Look Away, Saksa 2018

Erinomaisen Muiden elämä -jännitysdraaman (2006) esikoispitkänään ohjannut Florian Henckel von Donnersmarck teki seuraavaksi löyhän Hollywood-jännärin The Tourist (2010). Hänen kolmas elokuvansa, kolmituntinen Teos vailla tekijää, saa Suomessa laajemman ensi-iltansa television puolella.

Ohjaajan oma käsikirjoitus perustuu saksalaisen taidemaalarin Gerhard Richterin (s. 1932) erikoislaatuiseen elämäntarinaan. Richter on puhunut elokuvaprojektista kriittiseen sävyyn.

Vuonna 1937 taiteellisen Kurt-pojan täti (Saskia Rosendahl) sairastuu skitsofreniaan ja lopulta murhataan osana natsien rodunjalostusohjelmaa. Sen paikallisiin päättäjiin lukeutuu professori Seeband (Sebastian Koch).

Sodan jälkeen Itä-Saksan taidekoulussa Kurt (Tom Schilling) tapaa Ellien (Paula Beer). Kun DDR:n taiteen ainoa tyylisuunta on sosialistinen realismi, Kurt alkaa kaipailla lännen vapautta.

Tarina etenee hitaasti, välillä paikallaan junnaten, mutta rakkaus ja sivujuonteet pitävät sitä elossa. Lopulta palaset alkavat putoilla paikoilleen kuin siveltimen­vedot inspiraation iskiessä.