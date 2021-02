Tuore dokumentti on aiheuttanut julkista painetta holhouskiistalle, jonka viimeisin käänne nähtiin oikeudessa torstaina.

Los Angelesin tuomari on hylännyt laulaja Britney Spearsin isän pyynnön säilyttää entisen oikeutensa poptähden omaisuuden sijoittamiseen. Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja Los Angeles Times.

Kyseessä on viimeisin käänne pitkittyneessä oikeuskiistassa liittyen Britney Spearsin holhoussopimukseen. Viimeisin oikeuden kuuleminen pidettiin torstaina, vain alle viikko siitä, kun Yhdysvalloissa julkaistiin kohua herättänyt dokumentti Framing Britney Spears, joka nostaa esiin laulajan tahdon päästä pois isänsä holhouksesta.

Britey Spearsin asianajaja on aiemmin vedonnut oikeuteen, että laulajan isältä Jamie Spearsilta poistettaisiin holhousoikeus. Asianajaja on kertonut tuomarille, että Spears pelkää isäänsä, joka on 13 vuoden ajan hallinnut tämän uraa, omaisuutta ja terveydenhoitoa.

Marraskuussa tuomari hylkäsi vaatimukset, mutta asetti rahoitusyhtiö Bessemer Trustin kanssaholhoojaksi hallinnoimaan laulajan varoja Jamie Spearsin kanssa.

Oikeudessa selvitettiin aiempaa yksityiskohtaisemmin, kuinka molemmat holhoojat jakaisivat 58 miljoonan dollarin arvoisen omaisuuden hallinnan ja kumpi saa tehdä sijoituksia. Samalla keskusteltiin aikataulullisista yksityiskohdista sekä siitä, kuinka jaetaan Spearsin edustaminen oikeudellisissa asioissa.

Jamie Spears olisi halunnut saada oikeudet tyttärensä lähes 58 miljoonan dollarin omaisuuden sijoittamiseen. Torstaina oikeus hylkäsi pyynnön ja säilytti oikeudet tasavertaisina holhoojien välillä.

Torstaina Spearsin asianajaja toisti oikeudessa, että Britney Spears haluaa poistaa Jamie Spearsin holhoojan roolista, mutta päätti puheenvuoronsa toteamalla, että asiaa kenties käsitellään myöhemmin.

Britney Spearsin isä otti haltuun huoltajuuden vuonna 2008, kun laulaja oli kärsinyt mielenterveysongelmista. Yhdysvalloissa vastaavalla holhousmääräyksellä pyritään tavallisesti suojelemaan vanhuksia, mielenterveysongelmaisia ja vakavasti sairaita. Aluksi ratkaisu oli vain väliaikainen, mutta muuttui pysyväksi.

Kiista Spearsin holhouksesta on jatkunut pitkään, mutta helmikuun alussa julkaistu Framing Britney Spears -dokumentti nosti sen jälleen isommin julkisuuteen.

Dokumentissa haastateltavat lakiasiantuntijat ja Spearsin entiset kollegat kyseenalaistavat holhoussopimuksen luonnetta. He ihmettelevät, miten Spears on pystynyt jatkamaan levyttämistä ja kiertueita, vaikka ei ole kyennyt hallitsemaan omaa uraansa tai talouttaan.

Spearsin asianajajat ovat antaneet ymmärtää, että laulaja on vapaaehtoisesti holhouksen alaisena, mutta ei haluaisi olla isänsä kontrollin alla.

Kiistan ympärille on syntynyt fanien johtama #FreeBritney-kampanja, johon on dokumentin myötä liittynyt myös julkisuuden henkilöitä kuten näyttelijä Sarah Jessica Parker, laulaja Bette Midler ja juontaja Andy Cohen.

Spearsin houlhouskiistaa käsitellään oikeudessa jälleen 17. maaliskuuta ja 27. huhtikuuta.