Ei ole yhtä suomalaista ruokakulttuuria, sanoo professori Johanna Mäkelä – mutta erikoinen ruisleipä­konsensus meillä kyllä on

Suomalaisilla on varmoja mielipiteitä siitä, mikä on erityisen suomalaista ruokaa, sanoo ruokakulttuurin professori.

”Monipuolisuus on yksi syy, miksi ruokakulttuuri on niin kiehtova tutkimuskohde”, sanoo ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.­

”Tutkin niitä asioita, jotka tapahtuvat ennen kuin ihminen laittaa ruoan suuhunsa”, sanoo Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Ja niitähän tapahtuu. Monet polttavat keskustelut yhteiskunnassa – yksilön arjesta puhumattakaan – liittyvät ruokaan ja syömiseen.

”Juuri monipuolisuus on yksi syy, miksi ruokakulttuuri on niin kiehtova tutkimuskohde. Toinen on se, että syöminen koskettaa kaikkia meitä. Olen ollut vuosien saatossa mukana tutkimushankkeissa, joissa on käsitelty monenlaisia aikamme ilmiöitä.”

Ruokaa voidaan tarkastella esimerkiksi ilmastonmuutoksen, terveyden, eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Tai sitten tulevaisuuden, perinteiden ja tai vaikkapa ruokakasvatuksen näkökulmasta. 2000-luvulla on käynyt myös yhä selvemmäksi, että monille ruoka on vakava identiteettikysymys.

Ruoan merkityksestä yhteiskunnassa kertoo sekin, että 2010-luvulla on tehty kaksi valtioneuvoston ruoka­poliittista selontekoa, Mäkelä sanoo.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut kokonaan uusi politiikan ala, ruokapolitiikka.”

Vuonna 2012 Mäkelästä tuli Suomen ensimmäinen ruokakulttuurin professori. Kun hän 1980-luvulla aloitti tutkijanuraansa so­siologina, ala ei ollut yhtä tunnustettu tutkimuskohde.

”Silloin oli paljon puhetta kulttuurintutkimuksesta ja arjen tutkimuksesta. Minua kiinnosti kulttuurin muutos, ja erilaisten oivallusten kautta graduni aiheeksi valikoitui ruoan ja syömisen yhteiskuntatieteellinen tutkimus.Voi sanoa, että sillä tiellä olen edelleen.”

Samoista aiheista tehtiin tutkimusta enimmäkseen Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

”Noihin aikoihin törmäsin vielä ihmettelyyn, mutta en enää. Esimerkiksi suomalainen ruokakulttuuri on noussut jo eri tavalla julkiseen keskusteluun.”

Arki ja yhteiskunta ovat sittemmin muuttuneet.

”Suomessa on tapahtunut valtava muutos niukkuudesta runsauteen ja yltäkylläisyyteen 1900-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa. Kun yhteiskunta on vaurastunut ja sen rakenteet ovat muuttuneet, on tullut enemmän mahdollisuuksia tehdä valintoja ruoan suhteen.”

Yksi Mäkelää kiinnostaneista teemoista liittyy käsityksiin ­ruoan suhteesta kansalliseen identiteettiin Onko olemassa jotain, mitä voisi kutsua suomalaiseksi ruokakulttuuriksi?

”On olemassa erilaisia suomalaisia ruokakulttuureja, ei vain yhtä.”

Silti meillä suomalaisilla tuntuu olevan varmoja mielipiteitä siitä, mikä on erityisen suomalaista ruokaa.

”Muistan hyvin, kun Suomen 100-vuotisjuhlien yhteydessä valittiin kansallisruokaa. Lopulta voittajaksi päätyi ruisleipä. Se ei saanut aikaan jännitteistä keskustelua.”

Ruisleipäkonsensus on mielenkiintoinen tutkijan näkökulmasta. Ruisleivässä kun kiteytyy se mitä suomalaisen ruokakulttuurin – ja suomalaisuuden – ytimessä ajatellaan olevan: konstailemattomuus sekä ajatus reilusta ja rehdistä.

”Ruisleipä valikoitui kansallisruoaksi myös, koska sen koetaan olevan uniikki tuote, jolla on pitkä jatkumo. Toki sitä on muuallakin maailmassa, mutta on suomalainen ruisleipä silti erilainen verrattuna vaikka saksalaiseen.”

Suomalaiseen ruokakulttuuriin liitetään myös makujen selkeys. Lisäksi on tiettyjä raaka-aineita, jotka nousevat kyselyissäkin yhä uudestaan ylitse muiden.

”Marjat, sienet ja kalat tulevat usein ensimmäisenä. On kiinnostavaa, että ne viittaavat myös pohjoismaiseen kulttuuriin kuuluvan jokamiehenoikeuteen. Ja jälleen ruoan kautta kuvataan jotain laajempaa, joka on tyypillistä Suomelle ja suomalaisuudelle.”

Koronavirus on tuonut tutkimukseen oman lisänsä. Uunista ja liedestä on tullut taas yhä ­useamman kodin sydän, kun ruokaa on pitänyt valmistaa enemmän itse. Makaronin ja kuivahiivan menekki kertoo varautumisesta mutta myös tuttuun ja turvalliseen tukeutumisesta.

”Lisäksi koronan aikana on jäänyt pois valtavasti ruokaan ja juomaan liittyvää sosiaalista vuorovaikutusta. Omassa kodissanikin on ilmiselvä vieraille tarjottavien aterioiden vaje. Emme ole voineet kutsua sukulaisia ja ystäviä syömään tavalliseen tapaan.”

60-vuotispäivänä ei vietetä suuria juhlia. Mäkelä kuitenkin iloitsee tulevasta seminaarista, joka liittyy merkkipäivään. Mukana on sukupolvien ketju: ihmisiä, jotka ovat olleet esikuvia, ihmisiä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä ja ihmisiä, jotka ovat Mäkelän oppilaita.

”Siitä tulee tunne, että eihän tämä vielä tässä ole.”