Ensimmäinen viittomakielinen räppäri Signmark palaa kappaleilla, joissa hän räppää viittomakielen synkästä historiasta ja saunassa hikoilusta. Häntä turhauttaa, kuinka hitaasti vähemmistökielen asemaa Suomessa parannetaan.

”Asiat etenevät, mutta turhauttaa, että juna on niin hidas”, Signmark sanoo.­

Kappaleen nimi Viva La Parola tarkoittaa suomeksi eläköön puhe tai sana, mutta tekijälle teoksen teema ei ole juhlallinen.

Signmark eli Marko Vuoriheimo, 42, on luonut uransa kannustamisella, mutta hän vakavoituu, kun kertoo äidinkielensä historiasta. Maailman ensimmäinen viittomakielinen räppäri julkaisee uutta musiikkia muutaman vuoden tauon jälkeen.

Ensimmäinen paluusingle Helsinki on jo ilmestynyt, seuraava single Viva La Parola ilmestyy myöhemmin keväällä.

Kappale viittaa Milanossa vuonna 1880 pidettyyn kuurojen opettajien kokoukseen, jossa päätettiin kieltää viittomakieli opetuksessa. Päätöksen on nähty lähes tuhonneen viittomakielen. Linjaus otettiin myös Suomessa käyttöön.

Opettaja löi Vuoriheimon kuuroa isää karttakepillä ranteisiin, kun näki tämän viittovan välitunnilla.

Vuoriheimo tehostaa viestiään viitotulla kirosanalla: ”Voi jumalauta!”

Hänestä Suomessa ei edelleenkään koeta tarpeelliseksi kehittää pienelle kielivähemmistölle palveluita.

Kuurojen liiton mukaan suomalainen viittomakieli on 3 000 kuuron äidinkieli ja sillä on noin 5 500 äidinkielistä käyttäjää. Uhanalaista suomenruotsalaista viittomakieltä käyttää vain noin sata kuuroa.

Hätäkeskukseen viittomakielinen ei voi soittaa.

”Mitä teen, jos joudun auto-onnettomuuteen?”

No mitä?

”Kuolen”, Vuoriheimo viiltää elekielellä kädellä kaulaansa.

Viittomakieliset palvelut on Vuoriheimolle myös ammatti ja bisnes. Hänellä on kaksi yritystä, jotka edistävät tulkkauspalveluita. Toisessa on kehitetty sovellusta, jota voitaisiin käyttää viittomakielisten yhteydenotoissa esimerkiksi viranomaispalveluissa ja yrityksissä.

Viime vuosina suhtautuminen viittomakielisiin on Vuoriheimosta parantunut. Esimerkiksi korona-aikana viittomakieli on näkynyt lisääntyvästi virallisissa infoissa. Saksassa saa tulkkipalveluja käyttää vain noin 40 tuntia vuodessa, mutta Suomessa niin paljon kuin tarvitsee. Vuoriheimo käytti tulkkauspalveluita viime vuonna yli tuhat tuntia.

”Asiat etenevät, mutta turhauttaa, että juna on niin hidas.”

Räppäri Signmark eli Marko Vuoriheimo käyttää suurimman osan ajastaan kahteen tulkkausyritykseensä.­

Vuoriheimon vanhemmat, veli ja monet sukulaiset ovat kuuroja. Musiikki ei ollut hänen vanhemmistaan tärkeä osa viittomakielisten maailmaa, vaikka Vuoriheimon tanssia rakastava äiti nauttii suunnattomasti musikaalien seuraamisesta.

Musiikkiin viittomakielinen lapsi pääsi kiinni kuulevien isovanhempien kautta. Kun Vuoriheimo tunsi rytmin ja luki huulilta sanat, hän alkoi viittoa joululaulujen sanoja.

Hän alkoi soittaa rumpuja ja bassoa, joiden rytmin tunsi kehollaan.

Näin työskentelee myös maailmankuulu perkussionisti Evelyn Glennie. Lapsena kuuroutunut britti soittaa paljain jaloin, jotta voi tuntea rytmin osa-alueet eri puolilla kehoaan.

Ensimmäistä viittomakielistä rap-levyä, vuoden 2006 Signmarkia, edelsi pitkä vääntö, kun Vuoriheimo pyrki aluksi harrastamaan ja sitten tekemään musiikkia.

15 vuoden levytysuralla on ilmestynyt kolme albumia. Uusi Viva la Parola ilmestyy keväällä ep:nä, mutta laajenee täyspitkäksi.

Kun pandemia vei Signmarkilta 17 sovittua keikkaa, hän alkoi tehdä biisejä monen vuoden tauon jälkeen. Viittomakielinen artisti teki kunnianosoituksen kotikaupungilleen.

Paluunsa ensimmäisellä singlellä Helsinki hän nostaa esiin Esplanadin, saunassa hikoilun, meren. Biisi on myös vastaus ulkomailla usein kysyttyyn kysymykseen, millaista elämä on Signmarkin kotimaassa. Kappaletta on jo kuunneltu yli 40 maassa.

Biisintekijäkumppanina uudella materiaalilla on ruotsalaisräppäri Adam Tensta, joka tekee myös Signmarkin räppien ääniversiot. Signmark miettii ensiksi teemat ja sitten työpari hakee siihen yhdessä äänimaisemia. Signmark kääntää tekstit viittomakielelle.

Ensimmäinen viittova räppäri on saanut seuraajia. Esimerkiksi monet codat, eli kuurojen vanhempien kuulevat lapset, ovat alkaneet räpätä viittomakielellä nettivideoille.

Vuoriheimo suosittelee tutustumaan yhdysvaltalaisartisti Sean Forbesiin, joka nousi juuri listojen kärkeen. Kannattaa myös seurata Warren ”Wawa” Snipea, joka viittoi juuri Super Bowlissa Yhdysvaltain kansallislaulun.

”Respect”, kunnioitusta, Vuoriheimo viittoo ystävälleen.

”Minä olen silti paras”, Vuoriheimo sanoo.

Nyt häntä naurattaa.

Vuoriheimo uskoo verkostoitumiseen. Sinnikkyyttä tarvitaan, koska kuulevat saattavat aluksi hätkähtää viittomakielisen henkilön lähestymistä. Hän on onnistunut tekemään vaikutuksen päättäviin tahoihin.

Hän on kiertänyt ulkoministeriön erityisedustajana puhumassa kielivähemmistöistä ympäri maailmaa. Signmark sai esiintymiskumppaniksi ulkoministeri Alexander Stubbin, kun hän esiintyi New Yorkin Washington Square Parkissa vuonna 2010.

Keikkoja on ollut noin 50 eri maassa. Suomessa esiintymisiä on muutama vuodessa, ulkomailla muutama joka kuukausi.

Vuoriheimo hallitsee suomalaista, ruotsalaista, brittiläistä, amerikkalaista, kiinalaista ja kansainvälistä viittomakieltä.

Hän aloitti räppäämisen suomalaisella mutta vaihtoi nopeasti amerikkalaiseen viittomakieleen. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista kieltä, mutta kansainväliseen ilmaisuun Vuoriheimo koki amerikkalaisen sopivimmaksi.

Hän kuuntelee paljon uutta yhdysvaltalaista räppiä, että saisi tuoreita vaikutteita.

Hänestä on tärkeää, että musiikkivideoiden avulla voi oppia viittomakieltä.

Vuoriheimo valmistui Jyväskylän yliopistosta luokanopettajaksi vuonna 2004, mutta ei ole opettanut peruskoulussa. Ammattikorkeakoulussa hän on kouluttanut tulkkeja viittomakieleen lehtorina.

Vuoriheimon kolmesta kuulevasta lapsesta kaksi vanhempaa osaa viittoa, ja viisikuinen vauva jo opettelee. Kaksikielisessä perheessä kuuleva äiti myös viittoo. Lapset ovat oppineet jo puolen vuoden iässä ensimmäisiä viittomakielen sanoja.

”Lapseni ovat tottuneet, että musiikki soi kotona kovaa taustalla. Puoliso pyytää joskus, että voisiko laittaa hiljemmalle, että kuulee puheen, mutta minä vastaan, että lapset itse laittoivat volaa.”

Perjantaina 12. helmikuuta vietetään viittomakielen päivää.