Ihminen voi olla nykyisin aika monella tavalla. Toki on vielä tehtävää, mutta yksilön­vapautta korostava liberalismi on ainakin näennäisesti toteuttanut tämän lupauksensa. Vapautta olla mitä haluaa riittää.

Samaan aikaan kun ihmisenä olemisen kirjo laajenee, sen perustana oleva ihmis­kuva kuitenkin kapenee. ”Virallinen” ihmiskuva kiinnittyy entistä tiukemmin tiettyyn luonnon­tieteelliseen käsitykseen ihmisestä sekä siihen kytkeytyvään poliittiseen ajattelutapaan.

Pontus Purokuru ja Veikka Lahtinen kutsuvat liberalismia kapitalismin ystävällisiksi kasvoiksi kirjassaan Mikä liberalismia vaivaa? (Kosmos, 2020). Liberalismi korostaa yksilön ja markkinoiden vapautta sekä talouden ja kehityksen jatkuvaa kasvua. Kilpailu on sen mukaan luonnollista, mitä perustellaan tietyllä tulkinnalla tieteen ihmiskuvasta.

Ihmiskuva kapenee, kun ihmisen toimintaa ja motiiveja selitetään yhä enemmän biologialla ja mieli palautetaan aivotoimintaan.

Harva toki ajattelee täsmälleen jonkun ”virallisen” ihmiskuvan mukaan. Olemme ihan liian epämääräisiä virallisia käsityksiä varten. Kuten Puro­kuru ja Lahtinen kirjoittavat, liberalismi vaikuttaa meissä tiedostamattamme, ja niin vaikuttaa myös kapea ihmiskuva.

Samaan aikaan kun ihmisenä olemisen vaihto­ehtoja on yhä enemmän, suuri osa ihmisenä olemisen kokemuksista rajautuu kapenevan virallisen määritelmän ulkopuolelle. Ne luokitellaan pahimmillaan merkityksettömiksi tai epätosiksi, luvattomiksi. Ihmiset, jotka huomaavat olevansa rajojen ulkopuolella tai eivät koe heille rajojen sisällä osoitettua paikkaa merkitykselliseksi, muuttuvat eräänlaisiksi kokemuksen kerettiläisiksi.

En osaa sanoa, miksi ihmiset alkavat uskoa salaliittoteorioihin ja turvautuvat vaaralliseen irrationalismiin. Mutta on helppo nähdä, miten sellaisesta voi tulla yhteinen kokemus. Salaliittolaisuus voi olla varteenotettava vaihtoehto ihmiselle, jolle yhteiskunta ja politiikka näyttäytyy vain erilaisten itselle vieraiden eturyhmien välisenä kilpailuna. Ja sitähän politiikka on.

Liberalismi lupasi poliittisesti kaiken, mutta antoi sen vain harvoille. Muille on jäänyt lähinnä se, mikä meillä kaikilla on aina ollut: lupa laittaa vaalipäivänä lotto vetämään ja toivoa, että oma kokemus jotenkin kanavoituisi vähiten huonon puolueen listalla asioista, joita se ajaa parlamentaarisessa performanssissa. Vähemmästäkin syntyy tunne osattomuudesta.

Jokainen kuitenkin haluaa osallisuutta jostakin.

Tämä on tietysti karmean vaikea tasapaino. Ihmisenä olemisen vapautuminen antaa tilaa myös irrationalismille. Aina on tietysti ollut käärmeöljyn kauppaajia ja vähän turhan kovaa huolta näistä kauppaajista. Vapaus kuuluu kaikille, kummajaisillekin. Silti pitää voida sanoa, jos kummajaiset keksivät jotain vaarallista.

Osattomuuden tunne yhteisestä todellisuudesta on vaikea asia ja siihen on vaikea vastata.

Ehkä voisi katsoa vapaammin itse kokemusta. Ei siis vain tutkia lääketieteellisesti kokemuksen näkyviä piirteitä aivoissa tai ihmisen toiminnassa. Nyt puhutaan viiden ruokalajin illallisen mausta, väreistä ja tuoksuista, ei siitä mitä kokki tekee keittiössä eikä siitä mitä seuraavana päivänä huuhtoutuu viemäriin.

Kokemuksen katsominen edellyttää reflektiivistä otetta, humanistisen tutkimuksen, filosofian tai taiteen näkökulmaa. Taiteilijan erityiskokemuksesta puhuminen sisältää riskin naiivista romantisoinnista. Mutta poliittisesti ja ontologisesti ahdas ihmis­kuva jättää vain vähän tilaa hengittää ja siksi jokainen mahdollisuus vaihtoehdoille pitää käyttää.

Taide on tärkeä lupa poikkeuksille. Vaikka kokemukselle asetetaan kuinka paljon rajoja, kukaan ei kiistäisi taiteilijan kokemusta ja sen erikoisuutta. Kukaan ei lähtisi selittämään sitä pois jotenkin banaalin biologisesti.

Lyhyesti sanottuna taiteilijoilla on lupa olla outoja. Se vapaus on johtanut ylilyönteihin, kun suuret taiteilijat ovat kuvitelleet heillä olevan oikeus vastuuttomuuteen. Se vapaus on silti tärkeä asia. Taiteilija kokee eri tavalla ja näyttää sen meille.

Eikä kyse ole vain taiteilijoista. Huippu-urheilijat kokevat jotain, mihin me muut emme pysty, ei vain harjoittelun vaan myös luontaisten ominaisuuksiensa takia. Tämä on fundamentaalisesti epätasa-arvoista, mutta me emme pidä sitä ongelmana, ja se on arvokasta.

Yksi kokemuksen kirjoa rajoittava tekijä on nimittäin kaksinaismoralistinen käsitys tasa-arvosta. Virallisen ihmiskäsityksen mukaan jokaisen kokemuksen pitäisi olla sellainen, että periaatteessa kuka tahansa voisi sen kokea. Muunlaiset kokemukset selitetään poikkeamiksi tai epätosiksi.

Kokemuksen tutkimisen ongelma on, että kokemus on näkymätön. En näe sinun kokemustasi, etkä sinä minun.

Tieteellinen maailmankuva perustuu toisenlaiselle näkymättömälle. Kari Enqvist kirjoittaa kirjassaan Näkymätön todellisuus (WSOY 1996) fysiikan paljastamasta aineellisen maailman perustasta.

Ihmistä voi tutkia ja ymmärtää monin erilaisin tavoin. Eri alojen tutkijat ovat monesta asiasta eri mieltä, niin kuin pitääkin olla. Suuri osa on kuitenkin samaa mieltä siitä, että emme osaa vastata siihen, miten tietoinen kokemus syntyy. Tarkalleen ei myöskään tiedetä, mitä aika on. Teorioita toki on, molemmista. Tiedämme lopulta aika vähän siitä, mikä on ihmiselle kaikkein perustavinta.

Kokemuksen rajaaminen on ristiriitaista myös siksi, että muiden olentojen kohdalla olemme avartaneet käsitystämme. Tiedämme nyt, että eläimet kokevat hyvin paljon enemmän kuin aiemmin oletimme. Tutkijoiden mukaan puutkin kommunikoivat. Maailma on eriskummallinen paikka.

En tiedä onko ratkaisu aikamme ongelmiin se, että pidetään entistä tiukemmin kiinni yhdestä ihmiskuvasta. Sen sijaan otetta voisi vähän höllentää. Myöntää, että ihmiset vain kokevat hyvin erilaisia asioita.

Voisi lähteä siitä oletuksesta, että jokainen on poikkeus. Se olisi hyvänlaatuista liberalismia, tervettä yksilöllisyyttä. Se antaisi mahdollisuuden rentoutua, olla yhdessä erilaisia ja tuntea osallisuutta.

Kun kokemukselle asetetaan rajoja, helposti aletaan tulkita toisia ihmisiä ja heidän motiivejaan. Erilainen maailmankuva ei kuitenkaan ole toiselta pois, eikä niiden tarvitse kilpailla.

Erilaisten näkemysten ei tarvitse olla ristiriitaisia keskenään. En tietenkään kiistä luonnontieteen havaintoja, mutta en silti jaa ”virallista” ihmiskuvaa.

Jokainen voi olla outo. Jokainen voi uskoa mihin vain, elää miten vain, kokea mitä vain, kunhan kunnioittaa toisen oikeutta uskoa, elää ja kokea eri tavalla. Itsestään selvä asia, joka silti pitää sanoa.

Olennaista on, etten selitä toisen kokemusta pois.

Se on vaikeaa. Se edellyttää moninaisuuden, todellisen, pelottavan avaran moninaisuuden hyväksymistä.

Silloin jokainen voi olla oman kokemuksensa taiteilija. Ja silti ottaa kaikki rokotukset.