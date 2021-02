Pro Iskelmä -palkinto luovutettiin livestriiminä lähetetyssä gaalassa Suvi Teräsniskalle.

Iskelmä-gaalassa on valittu jälleen viime vuoden suosituimpia artisteja ja teoksia. Menestyksekkäin artisti oli illan gaalassa popkomeetta Behm, joka sai kaikkiaan neljä palkintoa.

Iskelmä-radiokanavan kuuntelijat äänestivät hänet voittoon vuoden tulokkaan, vuoden naisartistin ja ja vuoden albumin sarjoissa. Behmin kappale Hei rakas äänestettiin myös ”vuoden iskelmäksi”.

Äskettäisessä Emma-gaalan ehdokasasettelussa popartisti Behm saavutti eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan kuusi. Ehdokkuudet tulivat siellä kategorioissa vuoden artisti, albumi, tulokas, biisi ja pop. Lisäksi hän on mukana yleisöäänestyksessä.

Vuoden yhtyeenä Iskelmä-gaalassa palkittiin Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani, miesartistin palkinnon sai Arttu Wiskari.

Iskelmä-gaalaa järjestää Bauer Median Iskelmä-radiokanava. Ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 2005.

Kaikkiaan äänestykseen osallistui noin 20 000 Iskelmän kuuntelijaa. Äänestys toteutettiin netissä tammikuussa.

Itse gaala järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti livestriiminä Tampere-talosta.

Musiikintekijöiden ja kustantajien järjestö Teosto luovutti gaalassa vuoden musiikintekijä -palkinnon säveltäjä ja sanoittaja Janne Rintalalle. Rintala on tehnyt useita Wiskarin hittejä sekä esimerkiksi Erika Vikmanin hitit. Hän on ollut perustamassa tuotantoyhtiö Mökkitie Recordsia, jonka artisti Wiskari on.

”Rintala on tyylillään onnistunut löytämään tiensä suomalaisten sydämiin. Tästä osoituksena ovat hänet lukuisat kansan suosioon nousseet kappaleensa, jotka jäävät elämään pitkään”, perustelee Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen valintaa.

Pro Iskelmä -palkinnon sai tänä vuonna laulaja Suvi Teräsniska.

Pro Iskelmä myönnetään vuosittain henkilölle, yhteisölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt kotimaista kevyen musiikin kulttuuria 2000-luvulla. Palkinnon myönsi Iskelmän toimituksesta koostuva raati.

”Suvi Teräsniska on omalla esimerkillään ja kiitettävällä nöyryydellä pystynyt luomaan täysin uniikin ja oman näköisen uran – unohtamatta esikuviaan. – – Hän on äiti, vaimo ja kova tekemään työtä, omaa täydellisen äänen ja on ylipäänsä parasta mitä koko iskelmämusiikille on 2000-luvulla tapahtunut”, raati perusteli valintaansa.