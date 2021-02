Aretha Franklinin komean Amazing Grace -konserttielokuvan jälkeen nähdään gospelin historiasta ja merkityksestä kertova Say Amen, Somebody!

Say Amen, Somebody! -dokumentin toinen päähenkilö on modernin gospelin isäksi tituleerattu Thomas A. Dorsey (1899–1993).­

Lady Soul, Aretha Franklin (1942–2018), oli uransa huipulla vuonna 1972. Kolmekymppisellä soultähdellä oli takanaan yli kaksikymmentä äänitettyä albumia, viisi Grammy-palkintoa ja yksitoista peräkkäistä ykkössingleä.

Oli siis korkea aika palata juurille. Tammikuussa 1972 Franklin esiintyi kahtena peräkkäisenä iltana losangelesilaisessa baptistikirkossa. Ohjelmisto koostui hittien sijaan ehdasta gospelista, siis samasta tavarasta, jota saarnamiehen tytär oli nuoruudessaan laulanut.

Esiintymisistä koottiin live­albumi Amazing Grace. Sydney Pollack pestattiin tekemään konserteista dokumenttielokuva, mutta työ jäi teknisten ongelmien vuoksi kesken. Komeasti kajahtava konserttielokuva Amazing Grace valmistui lopulta vuonna 2018.

Illan toisena gospeldokumenttina nähdään restauroitu versio George Nierenbergin dokumentista Say Amen, Somebody! (1982). Elokuvan karismaattisia päähenkilöitä ovat modernin gospelin isäksi tituleerattu Thomas A. Dorsey (1899–1993) ja pitkän uran laulavana saarnaajana tehnyt Willie Mae Ford Smith (1904–1994).

Dokumentin kuvausten aikana jo Alzheimerin tautia sairastanut Dorsey oli alkujaan bluesmuusikko, joka vaihtoi paholaisen musiikin hartaampaan kamaan. Hänen kynästään on peräisin esimerkiksi gospelklassikko Take My Hand, Precious Lord, joka kuullaan molemmissa illan dokumenteissa. Laulun taustalla on vastoinkäymisiä, jotka vetävät paatuneimmankin bluestarinoitsijan hiljaiseksi.

Dokumentissa tulee erinomaisesti esiin paitsi gospelin merkitys popmusiikille myös gospelin pitelemätön riemu ja sitä laulavien ihmisten vakava suhde uskoon. Hengelliseen musiikkiin vain urkujen ja virsikirjan kautta tutustuneen mielessä siinä saattaa piillä ristiriita. Dokumentti auttaa ymmärtämään paremmin myös tätä.

Dorseylle ja Smithille kyse on jumalan ja oman yhteisön palvelemisesta. Yleisöä riittää vuodesta toiseen. Nuoremman polven laulajien pähkäillessä gospelin ja bisneksen välillä, Smithillä on selkeä näkemys omasta paikastaan: ”Minun on ylistettävä Herraa. Hän antoi minulle tehtävän. Sain äänen, jotta voin laulaa ja saarnata. Teen molempia.”

Mukaansa imaiseva dokumentti soi alusta loppuun upeasti, mutta viimeiseen osaan Nierenberg rakentaa vielä hienon kliimaksin, jossa Dorsey ja Smith ovat elementissään seurakuntansa edessä.

Kun Smith viimeisen hallelujah-hihkaisunsa jälkeen istahtaa viimein alas, niin meno vasta yltyy: ukot pyyhkivät hikeä otsaltaan ja rouvat pomppaavat penkistä pystyyn tanssimaan.

Amazing Grace, Teema klo 20.01. Say Amen, Somebody!, Teema klo 21.26. Myös Areena.