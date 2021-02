Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Itse ilkimys ★★★★

(USA 2010) Valloittavassa animaatiossa Gru (äänenä Ville Haapasalo) saa vaivoikseen kolme orpoa pikkutyttöä. (K7)

Nelonen klo 13.30

Angry Birds -elokuva ★★★

(Suomi/USA 2016) Animaatiossa possut yrittävät varastaa lintujen munat (äänenä mm. Riku Nieminen) Huumori vetoaa aikuiseenkin makuun.

Nelonen klo 17.25

Veljeni vartija ★

(Suomi 2017) JP Siili tekaisi raplaulaja Cheekin elämäkerran. Antti Holma nähdään kaksoisroolissa starana ja tämän veljenä Jerenä. (K12)

Nelonen klo 21.00

Medusan perintö ★★★

(USA 2012) Matt Damon jäi syrjään sarjan neljännestä osasta. Jeremy Renner päihittää Damonin mennen tullen Bournen korvanneena superpalkkamurhaajana. Ohjaaja on Tony Gilroy. (K12)

TV5 klo 21.00

Shaun of the Dead ★★★★

(USA 2004) Luuseri Shaun (Simon Pegg) taistelee zombeja vastaan. Edgar Wrightin kauhukomedia avaa trilogian lupaavasti. (K16)

Kutonen klo 21.00

Midnight in Paris ★★★★

(USA 2011) Turisti (Owen Wilson) matkustaa ajassa 1920-luvun Pariisin kulttuuripiireihin. Woody Allenin romanttisessa komediassa on magiaa.

Liv klo 21.00

How to Be Single ★★★

(USA 2016) Christian Ditterin romanttinen komedia seuraa neljän sinkkunaisen elämää New Yorkissa. Rebel Wilson näyttelee rasittavaa sekopäätä jo niin monetta kertaa, että katsojaa kyllästyttää. (K7)

Ava klo 21.00

Maps to the Stars ★★

(Kanada/USA/Ranska/Saksa 2014) Nuori nainen (Mia Wasikowska) palaa lapsuudenkotiinsa selvittämään menneisyyttään. David Cronenbergin Hollywoodiin sijoittuvan satiirin ihmissuhteet ovat kuin antiikin tragedioista – tai huonosta saippuaoopperasta. (K16)

Hero klo 21.25

The Darkness ★

(USA 2016) Perhe (isänä Kevin Bacon) tuo Grand Canyonin kansallispuistosta kotiinsa tuliaisiksi muinaisen kirouksen. Kauhuelokuvasta on turha yrittää löytää mitään omaperäistä. (K12)

Frii klo 23.00

Vaitiolo ★★★★

(USA 2016) Portugalilaiset jesuiittapapit (Adam Driver ja Andrew Garfield) saapuvat 1600-luvulla Japaniin, jossa vainottiin tuolloin kristittyjä. Martin Scorsesen draama on raaka kuvaus kristittyjen sadistisesta kiduttamisesta ja tappamisesta. Garfield ei hallitse rooliaan. Rodrigo Pieton kuvaus hivelee silmää. Japaninkieliset repliikit on tekstitetty alunperin englanniksi. Nyt englanninkielinen tekstitys on peitetty rumilla palkeilla, mikä häiritsee katsomista. (K16)

Teema klo 23.10

Valtapeli ★★★★

(USA/Britannia/Saksa 1994) Tollo (Tim Robbins) valitaan johtamaan yritystä, jotta firmalla alkaisi mennä huonosti ja hallitus voisi ostaa sen osakkeet halvalla. Coenin veljesten 1950-luvulle sijoittuva komedia on hatunnosto 1930- ja 1940-lukujen screwballkomedioille. (K12)

TV5 klo 23.05