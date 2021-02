Viivi Huuskan ensimmäinen tv-sarjaohjaus vie keskelle romantiikkaa ja pastellisävyjä. Mainiossa sarjassa enemmän on enemmän.

Kullannuput-sarjan päähenkilöt ovat nelikymppinen Anna (Jessica Grabowsky) ja hänen lukioikäinen tyttärensä Tessa (Saana Koivisto). He asuvat Helsingin Kruununhaassa.­

Itsensä kehittäminen on päättymätön projekti tuoreessa kotimaisessa Kullannuput-sarjassa. Äiti Anna (Jessica Grabowsky) ja tytär Tessa (Saana Koivisto) yrittävät puhdistaa kehoaan työntämällä sisäänsä jadekiviä ja jumppaavat juuri syödyn pastan kaloreita pois salaa vessassa.

Kehitysprojektit saavat sarjassa hillittömiä piirteitä ja ovat usein luonteeltaan romanttisia. Anna lukee Raamattua, jotta pärjäisi treffeillä papin kanssa. Toista treffikaveria miellyttääkseen hän tekeytyy suomenruotsalaiseksi.

Kahdeksanosainen sarja kuljettaa sujuvasti rinnakkain lu­kioikäisen tyttären ja nelikymppisen äidin seikkailuja. Päähenkilöitä yhdistää romanttinen mielenlaatu ja tosirakkauden etsintä.

Onneksi paljon tilaa saavat myös sarjan keskeisimmät sivuhenkilöt, äidin paras ystävä Jasmin (Emilia Vuorisalmi) ja tyttären paras ystävä Marla (Reetta Ylä-Rautio). He edustavat tunteiden rinnalla välillä hieman kyseenalaista järkeä.

Kullannuput-sarjan vaihtuvat kumppanit ja vaatteet muistuttavat Sinkkuelämästä, kun taas muotidiiva Jasminin voisi istuttaa Todella upeeta -sarjaan.

Kotimaisista sarjoista ainoa vertailukohta on Aikuiset. Molemmissa Helsingin kantakaupunki ja mahdottomat ideaalit näyttelevät tärkeää osaa.

Lavastusta, puvustusta ja maskeerausta pidetään perinteisesti onnistuneina, kun ne eivät kiinnitä huomiota. Kullannuput nostaa ne tietoisesti framille. Esimerkiksi äidin ja tyttären kruununhakalaisen asun­non jokainen huone kylpee harkitusti eri pastellivärissä.

Lavastaja Heini Ervingin lisäksi myös pukusuunnittelija Minttu Vesala nojaa mieluummin unelmaan kuin tiukkaan ­realismiin. Nuorison sifonkimekot, jenkkihuivit ja musta nahka ovat välillä kuin otteita Instagramin muotikirjosta, eikä Annan ja Jasminin vaatetuksessakaan aikuinen tarkoita hillittyä.

Kullannuput täyttyy poksahtelevista yksityiskodista, niin visuaalisen ilmeen kuin dialogin kohdalla. Hetkittäin ne vievät huomion kokonaisuudelta, mutta enemmän niistä on iloa kuin haittaa. Mainiot näyttelijät ja tekijöiden varma ote tuovat tasapainoa.

Sarjaa ovat olleet kirjoittamassa Jarno Lindemark, Olga Palo ja Sarri Schonert. Sen on ensimmäisenä tv-sarjanaan ohjannut Viivi Huuska, joka tunnetaan eritoten musiikki­vi­deoistaan.

Huuskan käsialaa on muun muassa Pete Parkkosen Kohta sataa -video, joka osoitti pistämätöntä ”enemmän on enemmän”-estetiikan hallintaa. Kullannupuissa viettelys vaihtuu peh­meään romantiikkaan, mutta visuaalisessa ilmeessä on samaa överiyden rajan yli tanssimista.

Kullannuput, Yle Areena sekä TV2 ma 15.2. klo 21.00. (K12)

Muotidiiva Jasmin (Emilia Vuorisalmi, oik.) on Annan (Jessica Grabowsky) paras ystävä.­