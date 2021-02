Dilya Erkinzoda käy kamppailua vapauttaakseen veljensä uzbekistanilaisesta vankilasta.

Kun Uzbekistan itsenäistyi Neuvostoliiton hajotessa 1991, presidentiksi valittiin kommunistisen puolueen pääsihteeri Islom Karimov. Siitä pitäen hän oli napit vastakkain maansa islamilaisten kanssa.

Tilanne kärjistyi 1999, kun pääkaupunki Taškentissa tehtiin pommi-iskuja. Jo aiemmin heikko ihmisoikeustilanne huononi rajusti Karimovin sodassa islamismia vastaan.

Epäiltyjä ja tuomittuja kidutettiin. Moskeijassa käyminen riitti epäilyksen aiheeksi.

Dokumentti Only the Devil Lives Without Hope (Endast djävulen lever utan hopp, Ruotsi 2020) valaisee tilannetta yhden tapauksen kautta. Sen päähenkilön Dilya Erkinzodan veli Iskandar Khudayberganov vangittiin syytettynä osallisuudesta pommi-iskuihin.

Erkinzoda aloitti kamppailun veljensä vapauttamiseksi. Ohjaaja Magnus Gertten alkoi tehdä Erkinzodasta elokuvaa vuonna 2016, vähän ennen Karimovin kuolemaa.

Erkinzoda pakeni vanhempiensa kanssa Ruotsiin. Iskandar viruu pahamaineisessa Jaslykin vankilassa, keskellä erämaata jököttävässä mustassa aukossa, josta ei juuri ole edes kuvia.

Kotimaan poliittinen tilanne luikerteli Erkinzodan mukaan maanpakoonkin. Islom Karimovin seuraajan Shavkat Mirziyo­yevin aikana ihmisoikeustilanne Uzbekistanissa on kohentunut, mutta puutteita on yhä.

Magnus Gertten on yhdessä veljensä Fredrikin kanssa Ruotsin tunnetuimpia dokumenttien tekijöitä. Viimeksi he ohjasivat Nuoren Zlatanin (2016), joka nähtiin meilläkin teattereissa.

Only the Devil Lives Without Hopesta Yle esittää tunnin mittaisen version. Ehkä hyvä niin, sillä sekin kertoo paljon ja etenee verkkaisesti, vaikka mukana on juonenkäänteitä kuin kansainvälisessä vakoilujännärissä.

