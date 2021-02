Sukuni salat -sarja vaati mittavan taustatyön. ”Kahlasimme tuhansia dokumentteja”, kertoo sarjan tuottaja Larissa Lounassalo.

Suositussa, meilläkin esite­tys­sä brittisarjassa Who Do You Think You Are? on vuodesta 2004 lähtien seurattu julkkisten sukutarinoita satojen vuosien päähän historiassa.

Esimerkiksi näyttelijä Olivia Colman löysi ohjelmassa intialaisen sukuhaaransa ja pääministeri Boris Johnson kuuli olevansa sukua Britannian ja Irlannin kuninkaalle Yrjö II:lle (1683–1760).

Warner Bros. Finlandin tuottama Sukuni salat -sarja perustuu samaan formaattiin, mutta on tuottaja Larissa Lounassalon mukaan hyvin erilainen ohjelma.

”Meillä oli onni siinä, että Warner Bros. Finlandissa on töissä ohjelmaa Australiassa useina kausina tuottanut Joffa Hardy”, Lounassalo sanoo.

”Sarjan taustatyö on ollut mittava, joten auttoi paljon, että Joffalla oli jo valmiiksi tutkijaverkostoja pitkin Eurooppaa.”

Viisihenkisen käsikirjoittaja- ja tuotantotiimin lisäksi tutkimusta teki muun muassa sukututkija Juha Vuorela ja runsas joukko eri alojen tutkijoita, historioitsijoita ja asiantuntijoita.

Ensin haastateltiin sarjaan valikoitujen päähenkilöiden, kuten Jukka Jalosen, Suvi Teräsniskan ja Aku Hirviniemen, elossa olevia sukulaisia, ja kaikista otettiin dna-näytteet.

”Kahlasimme tuhansia dokumentteja, kuten lehtiartikkeleita, valokuvia, kirkonkirjoja ja rikosrekisteriotteita. Materiaalia on useamman pro gradu -tutkielman verran. Toki kaikkea ei löytynyt, esimerkiksi Viipurissa, jossa monella on sukujuuria, on palanut paljon arkistomate­riaalia”, Lounassalo kertoo.

Monella sarjan päähenkilöllä oli jokin oma syy osallistua ohjelmaan, kuten Pete Parkkosella löytää isoisänsä. Toisille, kuten Jukka Jaloselle, tuli täytenä yllätyksenä, että suvussa oli muitakin kuin ”tavallisia maalaisia”.

Lounassalon mukaan ehtona oli, että ohjelmiin valittujen tarinoiden piti olla uusia sarjan päähenkilöille.

Sukusalaisuuksien perässä sarjassa matkustetaan esimerkiksi Liettuaan ja Saksaan.

Kukin jakso valottaa tarkemmin kahta päähenkilön esivanhempaa. Toisten juuria selvitellään vuosisatojen taakse, toisten vain muutaman sukupolven jänteellä.

”Miespuolisista esivanhemmista löytyi helpommin pidemmälle menevää dokumentoitua tietoa, varsinkin jos he olivat yhteiskunnallisesti tärkeässä asemassa. Tästä syystä esiäitien tarinat ovat lähempää historiasta”, Lounassalo selventää.

Sarjan ensimmäisessä tunteellisessa jaksossa Krista Kosonen saa selville, miksi hänen isoäitinsä vaikeni isästään.

Sukuni salat, MTV3 klo 20.00 ja MTV-palvelu.