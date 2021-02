Juha Rosman dramatisoima ja ohjaama Jumalan sana pohjautuu Kari Hotakaisen romaaniin.

Jukka Hopeaniemi (Timo Tuominen) on toisen polven yritysjohtaja, jonka on päästävä Saariselältä Helsinkiin tv-haastatteluun, johon tyrkky toimittaja on hänet taivutellut.

Hopeaniemi suostuttelee isänsä autonkuljettajan Armas Kal­lion (Pertti Sveholm) noutamaan hänet. Samalla kyytiin nousee myös isä (Hannu Lauri) ainoalle pojalleen perinnöksi äänittämiensä kasettien muodossa.

Isä oli kapitalisti, joka valmisti terästä ja joi viinaa. Poika on kapitalisti, joka tietää, että uudet rahat uivat, minne haluavat. Mikään ei ole enää selvää tai varmaa.

Juha Rosman dramatisoima ja ohjaama menevä tiekuunnelma Jumalan sana pohjautuu Kari Hotakaisen romaaniin. Vuorokauden mittainen tarina kelaa auki talouden ja yhteiskunnan muuttumista kahden sukupolven aikana. Linkkinä niiden välillä toimii vanhan ajan autonkuljettaja, joka tietää enemmän kuin puhuu. Kyytiin nousee vielä outo liftari.

Loppuhuipennuksena kuullaan klassinen avautuminen suorassa lähetyksessä. Näin mukaan tulee myös julkisuus, joka on erottamaton osa pörssitaloutta.

Kaikilla roolihahmoilla on tarkkaan harkittu osansa kokonaisuudessa: kukin pelaa omaa pe­liään. Henkilöiden dialogi on korostuneen kirjallista, ilmeisen harkitusti. Jussi Björling, Bob Dylan ja gospel rytmittävät matkaa kohti väistämätöntä.

Jumalan sana, Radio 1 klo 19.02 ja Areena.