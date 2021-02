Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Siinä hän nyt on: hirveä tappajahai.­

Tottisalmen perillinen ★

(Suomi 1940) Orvo Saarikiven lastenelokuvassa korskea kartanonpoika (Kalevi Koski) lähetetään pastorin (Kaarlo Saarnio) kasvatettavaksi. (K7)

TV1 klo 13.15

Tappajahai ★★★

(USA 1975) Tappajahai pääsee ihmislihan makuun Amityn kaupungin rannikolla. Steven Spielberg löi itsensä läpi suuren yleisön tietoisuuteen kauhuelokuvien sarjan avauksella, joka on lajityypin moderni klassikko ja kaikkien aikojen blockbuster. Ohjaaja pihtaa viisaasti hirviötä katsojalta: herkkusuu nähdään vasta, kun elokuvaa on kulunut tunti ja 21 minuuttia. Pääosaa eli poliisipäällikköä näyttelee Roy Scheider. Piinaavan musiikin on säveltänyt John Williams. (K16)

Sub klo 21.00

Being Flynn ★★

(USA 2012) Nuori Nick (Paul Dano) työskentelee 1980-luvun lopussa asunnottomien yösuojassa, josta hakee yösijaa myös hänen isänsä Jonathan (Robert De Niro). Paul Weitz filmatisoi Nickin muistelmista draaman, jossa kodittomien ahdinko jää katsojalle etäiseksi. Jonathanin hahmo – aggressiivinen ja homofobinen rasisti – on niin epämiellyttävä, että häntä kohtaan on vaikea tuntea sympatiaa. Julianne Moore vilahtaa epäkiitollisen lyhyessä roolissa Nickin äitinä. (K16)

TV5 klo 21.00