Surrealismin unesta voi oppia paljon koko 1900-luvusta – André Bretonin huolellisesti toimitettu Valitut runot on tärkeä teos

Taiteella ja politiikalla ei ollut eroa Bretonin elämässä ja ajattelussa.

Runot

André Breton: Unen hiekkarannoilla. Valitut runot (Dans les sables du Rêve. Poèmes choisis). Koonnut ja suomentanut Janne Salo. Sammakko. 377 s.

Ranskalais­kirjailija André Breton (1896–1966) onnistui harvinaisen usein olemaan siellä missä tapahtui, oli kyse sitten taiteesta tai politiikasta – hänelle näillä kahdella ei ollut eroa.

Bretonin perustamassa surrealistisessa liikkeessä vaikutti valtava määrä 1900-luvun tärkeimpiä taiteilijoita ja kirjailijoita Picassosta Daliin ja Aragonista Batailleen. Sitten ”Paaviksikin” kutsuttu Breton erotti kunkin vuorollaan.

Bretonin elämässä tiivistyivät monet 1900-luvun käänteet.

Vuonna 1937 hän vietti aikaa maanpaossa olleen vallankumousjohtaja Lev Trotskin kanssa Meksikossa ja vuonna 1940 itse natsihallintoa paetessaan integroitui New Yorkin taide-elämään. Kotiinpaluumatkallaan Breton matkasi Haitin Port-au-Princeen, missä hänen voodoosta innoittuneet surrealismiluentonsa innoittivat paikallisia yleislakkoihin.

Vaikka Breton pyrki kirjoittamalla muuttamaan ihmisten tajuntaa – ”todellisuus” oli hänelle vankila – ja samalla koko maailmaa, on Janne Salon hienosti suomentamia Valittuja runoja hankala lukea poliittisena kirjallisuutena. Aikamme suoraviivaiseen asiapentteilyyn tottuneelle runot liikkuvat hyvin erikoisissa sfääreissä, laukoen kuin sarjatulena yhteyksiä kaukaisten asioiden välille.

Andre Breton ( 1896-1966 ) kuvattuna 1966.­

Bretonin runot ovat jääneet aiemmin Suomessa varsin vähälle huomiolle: ainoastaan Philippe Soupaultin kanssa automaattikirjoitettu varhainen Magneettikentät (1920, Savukeidas 2013) on julkaistu erillisenä teoksena ennen uutta kattavaa valikoimaa.

Täällä Breton tunnetaan erityisesti Ensimmäisestä surrealistisesta manifestistaan, romaaneista Nadja ja Hullu rakkaus sekä alitajuntaa luotaavasta automaattikirjoitustekniikasta, joka on inspiroinut monia suomalaisiakin kirjailijoita.

Surrealistiset menetelmät ovatkin helposti lähestyttäviä ja universaaleja verrattuna eräisiin akateemisempiin kokeellisen kirjoittamisen lajeihin. Viimevuotisesta Tommi Liimatan elämäkertateos Rollosta löytyy kiinnostava esimerkki surrealismin kukoistuksesta 1990-luvun Rovaniemellä.

Bretonin projektin keskiössä oli vastakohtien yhdistäminen odottamattomalla tavalla, niin sanottu objektiivinen sattuma, jota runoilija piti arkipäiväisyyttä tarkempana todellisuuden kuvauksena. Kuuluisin esikuva tälle oli runoilija Comte de Lautréaumontin (1846–1870 ) muotoilu:

”Kaunis kuin ompelukoneen ja sateenvarjon satunnainen kohtaaminen leikkauspöydällä”.

Näitä kohtaamisia itsetarkoituksellisen monimutkaisin lauserakentein ilmaistuna on etenkin Bretonin 1920-luvun tuotanto niin täynnä, että hän tuntuu jo vähän yhden tempun ponilta:

”Sehän on myös pakkotyölaitos yhtä vaaleine muurinaukkoi- / neen kuin kirja tytön polvilla/ Nyttemmin se on kiinni ja nääntyy tulevaan kärsimykseen/ äkkijyrkän meren pyörteissä”, Breton runoilee klassikkoteoksessa Maan kajo, eikä ole suinkaan itsestään selvää, mikä ”se” on.

Sigmund Freudin ja Karl Marxin teorioiden yhdistäminen taiteen kentällä ei tuonut Bretonille automaattista hyväksyntää kummassakaan leirissä. Freud kammoksui surrealistien naiivia hulluuden ihannointia ja terapiaprosessin hylkäämistä.

Marxilainen kirjallisuudentutkija Georg Lukács puolestaan piti liikettä kapitalistisena yksilön mielikuvituksen elävöitysprojektina, joka ei onnistunut sanomaan mitään objektiivisesta todellisuudesta, saati luokkayhteiskunnan materiaalisista oloista.

Surrealistit kuitenkin tekivät niin Freudista kuin Marxista ja monista muista seksikkäämpiä ja tabloid-kelpoisempia kuin he muuten olisivat olleet. Tavallaan he olivat ensimmäisiä poptaiteilijoita, jotka muotoilivat 1900-luvun ikonografiaa ja raivasivat tietä esimerkiksi beat-kirjallisuudelle ja hippiliikkeelle.

Kun Breton kohtasi todellisuuden iskuja, hänen runonsa tuntuvat enemmän todellisuuspaolta kuin todellisen tilanteen käsittelemiseltä. Tästä valikoimassa on esimerkkinä Marseillessa maanpaon aattona kirjoitettu laaja runo Fata Morgana (1940), joka on saanut nimensä välimerellisistä kangastuksista.

Runo on teoksen parhaita, mutta mikään Guernica se ei ole. Natsivallassa Bretonia häiritsi etenkin ”poeettisen vapauden rajoittaminen”. Vaikka analyysi on epäilemättä oikea, on se myös suppea: kuin runoilijan ilmaisu olisi diktatuurin suurin uhri.

Kattavan sarjan beatklassikkoja 2000-luvulla julkaisseelle Sammakko-kustannukselle Breton on todella luonteva lisä katalogiin ja kulttuuritekojen sarjaan.

Runoilijana hän ei ole sarjan aiempien installaatioiden Charles Baudelairen (Pahan kukat 2011, suom. Antti Nylén) ja Arthur Rimbaudin (Kootut teokset 2012, suom. Einari Aaltonen) tasolla, mutta Bretonin suuren vaikutuksen tähden tämä laadukas julkaisu on tärkeä.

Erityisen hienoa on, että Baudelairen tavoin runot ovat mukana myös alkukielellä. Paljastuu, että Koski on suosinut hyvinkin sanatarkkaa kääntämistä, joten suomen kielellä teksti kopisee ja lonksuu alkutekstin sulavamman poljennon sijaan. Kumpikin toimii.

Valittujen runojen runsaiden viitteiden ja esipuheen suhde Bretoniin on ihaileva ja kriittisimmilläänkin hyväntahtoisen ymmärtävä, ja ikävät yksityiskohdat jäävät mainitsematta.

Kun vastakohtien taiteesta tuli ideologiaa, jälki oli usein rumaa. Tunnetusti Breton oli jyrkän homofobinen, koska ei mitenkään pystynyt hyväksymään, että joku voisi rakastaa ”kaltaistaan”. Breton keräili (ja välillä myös varasteli) alkuperäiskansojen taidetta, vastusti kolonialismia mutta hyötyi sen ryöstöretkistä.

Naisen mystifiointi surrealistisessa liikkeessä johti puolestaan tilanteeseen, jossa, suomentajan sanoin, ”fetissiksi korotettu ja osiksi pilkottu symbolinen nainen” korvasi naisen tekijänä ja toimijana.

Surrealistien piiristä tällä hetkellä kovimmassa huudossa ovat kuitenkin liikkeen harvalukuiset naiset. Kustantajat, julkaiskaapa seuraavaksi kirjailija-kuvataiteilija Leonora Carringtonin teoksia.