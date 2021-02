V. S. Luoma-ahon kokoelma siirtyilee lyyrisen, esseistisen ja novellin tai lyhytproosan keinojen välillä.

Delete alkaa power point -esityksellä, jossa mieletön slide seuraa toista: ”Tuossa tilassa selittämätön kauhu on kääntänyt katseensa minuun, ja välitön lopullisuus puristuu ympärilleni. Ei ole enää muita ihmisiä, se on päätynyt yksinomaan minuun. Juuri nyt. Ei ole enää muita hetkiä. Tämä on pahempaa kuin kuoleminen”.

Vaikka Deleten muototietoisuus on lähes lannistavaa, se on perusteltua. Kirjaa ympäröivät fiktiiviset otteet kritiikeistä, se sisältää muotoja deittisovellusprofiilista aikakauslehtihaastatteluun ja perinteiseen novelliin.

Delete tuntuu aidosti tuoreelta. Jyväskyläläinen Luoma-aho on julkaissut aiemmin viisi runo­kokoelmaa, ja runoilijan tapa virittää kieli täyteen merkitystä kiehtoo proosassakin.

Mitä enemmän kirjaa luen, sitä vähemmän piittaan lajista. Enemmän merkitsevät ehdotukset ja mahdollisuudet.

Nykykirjallisuus suhtautuu digitaaliseen maailmaan usein irrallisena elementtinä, jopa moralistisesti. Tavallista on väittää, että ajassamme minuus määrittyy selfieinä ja sometetut ajatukset itsebrändäämisenä. Deleteä ei aikalaisuus­nyreksyntä kiinnosta, vaan se käyttää mielikuvitustaan.

Ei ole kuvittelua ilman muotoa, ja nyt päivittäinen muotomme on digitaalisten käyttöliittymien määrittämä. Deleten suhde tähän on ilahduttavan suoraviivainen. Minä olisi toisenlainen olento, jos häneltä riistettäisiin välilehtien poimuttama todellisuus.

Deleten sivuilla vaanivat uppoaminen, luhistuminen tai jokin pahempi kuin vain kuoleminen. Tunne varjostaa teoksen leikkisiäkin hetkiä. Alla muhii romantiikan kauhu, kuin E. T. A. Hoffmannin kertomuksissa.

Silti kirjan täsmällinen, jopa aforistisen tiukka ilmaisu, on päälauseisiin nojaavan maskuliinisen koivu­klapi­proosamme perinnettä (Antti Hyrystä Juha Seppälään ja Kari Hotakaiseen). Tässä eleganssin lajissa Delete antaa paljostaan ja lipsauttelee sanojen merkityksiä: ”Ulkona vallitsee sininen hetki. Valo, tai sen sopiva puute. Se on lempi-ilmiöitäni ja kestää sen vuoksi vain hetken.”

Kokoelman monitahoisuudesta hyvä esimerkki on näennäishaastattelu. Nico Niemandswasser on tuhoutuneen maailman esseisti ja somejulkkis, jonka nimi kantaa merkitystä. Englantilaisen Robert Aickmanin kauhunovellissa Niemandswasser (1977) kyse on saksalaiselle aristokraatille paljastuvasta kauhistuttavasta ei-kenenkään-vedestä kotijärvessä.

Pohjatekstin kautta Deleten Niemandswasser kasvaa metaforaksi tuhoisan omalakisesta tietoisuudesta, johon sekoittuu oraakkelimaisuutta ja nuoren älykön poseerausta. Niemandswasser pulpauttelee metaanikuplia pintaan: ”En ole erityinen, en ole sen kummemmin kukaan: ennustan menneisyyteen päin.”

Delete vihjaa, että Niemandswasser valuisi kapitalismin kourien läpi, ja samalla NN (sic) on monitasoisen ironian läpäisemä pilakuva esseististä, työstäkieltäytyjästä, influensserista, ja tarinasta jossa on samankaltainen luovutetun maskuliinisuuden vasen koukku kuin elokuvassa Fight Club: kuka lopulta puhuu? Teksti ei nimenomaan osu, vaan horjuu loistavasti.

Runoissaan Luoma-aho on älyllinen, nopeiden siirtymien ja outojen yhteensulaumien tekijä. Hänen työnsä rikkoo lajirajoja, se siirtyilee lyyrisen, esseistisen ja novellin tai lyhytproosan keinojen välillä. Luoma-ahon edellinen proosateos Luonteita (Poesia, 2018) on antiikin filosofi Theofrastoksen samannimisen teoksen uudelleenkirjoitus.

Tanssiva Karhu -ehdokkuuden vuonna 2017 saanut runokirja Mantra (Poesia, 2016) törmäyttää ruumista toistoon ja tuo siten esiin samankaltaisia häiriöitä kuin Deletekin. Tuorein runoteos Safar (Poesia, 2020) rakentaa ekokatastrofin ja markkinatalouden törmäystä. Se käyttää kybertodellisuuden kehikkoa jatkuvan tuhoutumisen ruumiillistamiseen.

Delete, nimensä mukaisesti, koskettelee kuoleman ja ei-kuoleman välisiä vyöhykkeitä. Lopullisuudessa on rauha, mutta petos piilee siinä, ettei lopullisuutta ole.

