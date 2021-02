Ranskalaiset poliitikot, intellektuellit ja toimittajat ovat varoitelleet, että Pohjois-Amerikasta tuodut teoriat rodusta, sukupuolesta ja postkolonialismista heikentävät Ranskan tasavaltaa.

Ranskassa julkaistiin maanantaina Pariisin oopperan 66-sivuinen raportti kulttuurilaitoksen diversiteetistä. Raportin alkusivuilla lainataan symboliikkaan erikoistunutta historiantutkijaa Michel Pastoureau’ta.

”Minulle värien ongelmat ovat yhteiskunnan ensisijaisia ongelmia.”

Lainaus on värien tutkimisesta tunnetun Pastoureau’n kirjasta Noir, musta.

Pariisin oopperan eli Opéra de Paris’n raportti on vastaus oopperaan kohdistettuihin epätasa-arvosyytöksiin. Kesällä viisi mustaa baletin työntekijää kirjoitti avoimen kirjeen, jossa vaadittiin 1 800 työntekijän laitokseen välitöntä muutosta. Pariisin oopperassa on hyvin vähän ei-valkoisia tanssijoita, soittajia tai laulajia.

Lavalla on esiinnytty vielä muutamia vuosia sitten blackfacessa, naama meikattuna tummaksi.

Raportin johdanto alkaa maininnalla George Floydin kuolemasta ja mustien oikeuksia ajavan Black Lives Matter -liikkeen rantautumisesta Eurooppaan.

Ooppera lupaa olla esimerkillinen syrjinnän vastustaja, esittää monimuotoisuutta paremmin ja kyseenalaistaa ohjelmistonsa.

Taiteellinen johtaja Alexander Neef lupasi tiedotustilaisuudessa, että kiinnittää vastaisuudessa erityishuomiota vanhojen balettiesitysten hahmoihin. Klassikot kuten Pähkinänsärkijä ja Bajadeeri pidetään ohjelmistossa, mutta ei-valkoisten tanssijoiden määrää lisätään.

”Ei nähdä mustattuja naamoja, ei kellattuja naamoja”, Neef sanoi.

Neef on aloittanut oopperan johdossa syyskuussa. Ennen sitä hän työskenteli Torontossa Kanadassa.

Pariisin oopperan baletin tanssijoita Walkaround Time -esityksessä lokakuussa 2019.­

Ranskassa on viime vuosina käyty Yhdysvalloista levinnyttä keskustelua erilaisten ihmisten esittämisestä taiteessa. Kuten muuallakin Euroopassa, Ranskassa on keskusteltu erityisesti blackfacen käytöstä esityksissä.

Marraskuussa 2019 mielenosoittajat onnistuivat perumaan rasistisena pitämänsä näytelmän Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Les Dionysies -festivaalilla oli tarkoitus esittää Les Supplientes -näytelmä, jossa esiintyjät käyttävät kreikkalaistragedioiden perinteen mukaisesti tummaa meikkiä ja tummia maskeja.

Humanistisen tiedekunnan dekaani Alain Tallon kirjoitti yliopiston tuomitsevan blackfacen käytön, mutta kutsui mielenosoitusta ”täydelliseksi väärinymmärrykseksi”. Hän korosti, ettei näytelmässä ollut kyse pilkkaamisesta.

Sorbonnen tapaukseen viitataan edelleen usein, kun halutaan puhua historian epäsopivina pidettyjen ilmiöiden piilottamista vaativan cancel-kulttuurin ongelmista.

Kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui lokakuussa 2020 taistelusta separatismia vastaan, hän kritisoi samalla suorasanaisesti Yhdysvalloista laivattua tieteellistä ajattelua.

Anglosaksisen tieteen perinne perustuu historiaan, sellaiseen, joka ei ole ranskalaisten, Macron sanoi. Hän kehotti Yhdysvalloista tuotujen teorisointien sijaan panostamaan omaan tutkimukseen.

Käynnissä on taistelu amerikkalaisten yliopistojen henkistä matriisia vastaan, opetusministeri Jean-Michel Blanquer taas sanoi lokakuussa.

Yhdysvalloista kiistoista on kirjoittanut esimerkiksi The New York Times.

Yhdysvaltalaisen ajattelun vastustajat korostavat ranskalaista universaaliuden perinnettä, eivätkä kannata esimerkiksi tilastointia etnisyyden perusteella.

Vastaväittäjät taas sanovat kritiikin kertovan ranskalaisten kansallisen ylpeyden murentumisesta: sillä ei ole enää aiempien vuosisatojen kulttuurista ja kansainvälistä vaikutusvaltaa, mikä aiheuttaa hätäännystä. Samalla universaaliuden ajatuksen väitetään sivuuttavan Ranskan oman kolonialistisen historian.

Pariisin oopperan johtajan Alexander Neefin linjaukset saivat heti puoluejohtaja Marine Le Penin ja äärioikeiston älähtämään.

Myös sanomalehti Le Monde ilmaisi kolumnissa huolta kehityksen suunnasta.

Lehti nimitti cancel-kulttuuria urheilukisaksi, jota on käyty Amerikan mantereella jo viisi vuotta.