Petri Hiltusen lukioikäisenä keksimästä sarjakuvasta on kasvanut monia tekijöitä mukaan innoittanut fantasiasarja Praedor

Petri Hiltusen mustavalkosarjakuva kasvoi kotimaiseksi fantasiasarjaksi, kun Ville Vuorela teki siitä roolipelin. Pelistä ilmestyi juuri toinen laitos, kaksikymmentä vuotta ilmestymisensä jälkeen.

Kaksikymmentä kirjaa, parikymmentä kirjoittajaa, oheistuotteita, 35 vuotta historiaa ja joukko uskollisia faneja. Sitä on Praedor, suomalainen fantasia-franchise, joka alkoi yhden lukiolaisen tekemästä mustavalkoisesta barbaarisarjakuvasta vuonna 1985.

Praedorin logo.­

Mistään Harry Potterista ei toki ole kyse. Myyntiluvut ovat pieniä, paria tuhatta. Kotimaiset alan harrastajat kuitenkin tuntevat karun, tutun mutta sopivan omaleimaisen ja maailmankuvaltaan nykyaikaisen sarjan.

Se lukiolainen oli sarjakuvapiirtäjä Petri Hiltunen. Liftausretkellä kesällä 1985 hän istui auringonpaisteessa syömässä grillikylkeä ja lukemassa Conan-sarjakuvaa, kun hän huomasi, että lehdelle voi lähettää kuvia ja sarjakuvia. Hyvistä maksettaisiinkin.

”Olin aina halunnut piirtää oikeaan lehteen”, Hiltunen sanoo. Seuraavana vuonna ilmestyi ensimmäinen Praedor-sarjakuva Koston merkki.

Hiltunen halusi kääntää fantasian kliseet nurinpäin. ”Fantasiassa on aina fantasiamaailma, jossa on rauniokaupunki. Ajattelin, että mitä jos olisi rauniokaupunki, jonka sisällä on fantasiamaailma.”

Ideasta syntyi Jaconia, Praedorin tarinoiden ympyränmuotoinen maailma, jota ympäröi vaarallinen Borvarian loputon rauniomaa. Praedorit ovat epätoivoisia seikkailijoita, jotka uhmaavat Borvarian vaaroja rikkauksien toivossa. Hiltunen piirsi ja kirjoitti lisää tarinoita, joita julkaistiin Tähtivaeltajassa, Conanissa ja Magus-lehdessä, ja käänsi lisää kliseitä nurinpäin.

Praedor-roolipelin Pelinjohtajan kirjan kuvitusta.­

Praedor kasvoi monien kirjoittajien yhteiseksi maailmaksi Ville Vuorelan siitä vuonna 2000 tekemän roolipelin vaikutuksesta.

”Se on ehdottomasti roolipelin ansiota”, Hiltunen myöntää.

Vuorela oli lukenut nuorena Praedor-sarjakuvaa jo vuonna 1987. Kymmenen vuotta myöhemmin hän uskaltautui Ropecon-roolipelitapahtumassa kysymään Hiltuselta lupaa pelin tekemiseen.

Hiltunen oli suunnitellut alun perin jättävänsä kuvitteellisen maailmansa avoimeksi ja avaavansa sitä tarina kerrallaan. Kun siitä tehtiin peli, kaikki piti määritellä ja kuvailla.

”Ville istutti minut alas, laittoi sormen kartalle, mitä täällä on, mitä täällä on.”

Praedor-roolipelin kuvitusta. Piirros ja teksti Petri Hiltunen, tekstitys Hannele Parviala.­

Praedorin maailma on tyly ja sankarit karuja, eivätkä usein kovin sankarillisia. Vaikutteita Hiltunen otti italo-westerneistä ja yrmeästä barbaarista Conanista. Praedorit ovat tarinan maailmassa ulkopuolisia. He katsovat maailmaansa kriittisesti, modernein silmin. ”Vaikka se on veristä ja raakaa pulp-fantasiaa, se käsittelee suvaitsevaisuutta ja vallan tasajakoa”, Vuorela sanoo.

Esimerkiksi yksi Praedor-tarinoista, Leijona ja perhonen, kertoo Hiltusen sanoin ”kauneimman ja sydäntä särkevimmän rakkaustarinan homobarbaareista”. Hän kirjoitti sen vastareaktiona näkemälleen huumorisarjakuvalle, jossa oletettiin automaattisesti homobarbaarien olevan vitsi.

Ruutu sarjakuvasta Leijona ja Perhonen. Teksti ja kuvitus Petri Hiltunen, tekstitys Hannele Parviala (1998).­

Roolipelikirjasta tuli luova ideavaranto lukuisille kirjoittajille. Käytössä oli valmis hiekkalaatikko, jossa oli riittävästi tilaa keksiä omia juttujaan.

”Jaconia on hyvä maailma, parempi kuin mitään minkä itse pystyisin keksimään”, kertoo Erkka Leppänen, joka on kirjoittanut omia Praedor-tarinoita ja Vaskikirjojen kustantajana julkaissut myös muiden kirjoittamia tarinoita. ”Jaconiaa ei ole tehty tukkoon, siellä voi aika vapaasti keksiä omia tarinoitaan.” Vuorelan tapaan myös Leppänen oli lukenut Praedoria 1980-luvulta asti.

Vuorela aloitti Praedor-fiktiokirjojen kirjoittamisen teoksella Vanha koira vuonna 2004. Leppänen vuorostaan oli mukana kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyneessä usean kirjoittajan novellikokoelmassa Kirotun maan kulkijat. Antologia avasi portin. Nopeassa tahdissa alkoi ilmestyä romaaneja, novellikokoelmia ja pelin lisäkirjoja. Praedorin ympärille on kasvanut innostunut yhteisö, joka yhdessä tekee tarinoita ja pelaa peliä.

Peliä tehdessään Vuorela toivoi, että sitä myytäisiin 200 kappaletta.

”Nyt on myyty kohta yhteensä kolme tuhatta. Se on pieni markkina, mutta sille voi kirjoittaa kirjoja, roolipelin lisäkirjoja ja se antaa ideoita ja kannustaa. Ei millään muulla suomalaisella roolipelillä ole näin pitkäaikaista ja aktiivista yhteisöä ympärillään.”

Vuorela tekee ammatikseen digitaalisia pelejä. Hiltuselle sarjakuvat ja kuvittaminen ovat ammatti. Praedorin tuotto kattaa materiaalikustannukset, mutta ei läheskään työtunteja. Se on harrastustoimintaa, mutta ammattitaidolla tehtyä.

Joulukuussa roolipelistä ilmestyi toinen, uudistettu laitos. Se kokoaa yhteen kahdenkymmenen vuoden aikana lukuisten tekijöiden syventämän ja laajentaman maailman.

Petri Hiltusen uusi, vuonna 2020, tekemä kuva Praedor-roolipeliin.­

Hiltusen sarjakuville on käynyt vähän niin kuin roolipelikirjoille aina käy. Kirjat ovat vain alkusysäys ja lähtökohta. Varsinainen tarina syntyy vasta, kun peliporukka keksii omat tarinansa sen pohjalta. Samalla tavalla uudet kirjoittajapolvet ovat intoutuneet Jaconian maailmasta.

”Kirjoittajat ovat roolipelaajia, jotka ovat keksineet maailmaan tarinoita”, Leppänen kertoo novellisteista. ”Kun olen tarjonnut matalan kynnyksen mahdollisuuden julkaista tarinoita, moni on tarttunut siihen mielellään. Suurimmalle osalle nämä novelliantologiat ovat olleet ensimmäinen kerta, kun he ovat julkaisseet mitään kaunokirjallista.”

Kun toisten kirjoittamia Praedor-kirjoja oli julkaistu enemmän kuin omia sarjakuvia, Hiltunen tajusi että Praedorista oli tullut häntä isompi asia. Hän katsoo toisten työtä ilolla, mutta myös haikeudella.

”Maalasin leveällä pensselillä maailman, ja kun muut täyttävät tyhjiä paikkoja, oma liikkumatilani maailmassa kapenee.”

Vaskikirjojen kustantajana Leppäsestä on tullut kolmas pää ”kerberoksessa”, joksi Vuorela kuvailee itsensä, Hiltusen ja Leppäsen muodostamaa Praedorin ydinjoukkoa.

Kun joku haluaa tehdä uuden Praedor-tarinan, Leppänen katsoo ensin kustantajan näkökulmasta, onko tarina julkaisemisen arvoinen. Sen jälkeen tarina menee Hiltuselle, joka katsoo, onko se kaanoniin sopiva.

”Pyrin päästämään läpi, vaikka on pikkaisen eroa. Ne ovat tekijöiden omia visioita, enkä halua niitä rajoittaa liikaa”, Hiltunen sanoo.

Koston kukkulat -romaanin kirjoittaja esimerkiksi keksi, että kaksi kaupunkivaltiota on sodassa.

Kuvitusta Praedor-roolipelin Seikkailijan kirjasta.­

”Mä olin, että onko niillä nyt sota. Hitto vieköön! Hei tässä on tämä mun maailma, mutta älkää polttako sitä”, Hiltunen nauraa. ”Se oli niin hyvä tarina, että annoin siihen luvan.”

Hiltunen kertoo yhdestä novellista, jolle sanoi ei. Siinä oli visioitu mitä on Borvarian, salaperäisen kirotun maan, takana.

Edes tyttärelleen Hiltunen ei ole sitä suostunut paljastamaan. Sen tarinan Petri Hiltunen haluaa kertoa itse, silloin kun hän päättää.